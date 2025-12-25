Что за нападки на хирурга Омарова?

Глава Ассоциации бариатрических хирургов Азербайджана, известный специалист в области бариатрической и метаболической хирургии Тариэль Омаров оказался в центре громкого скандала.
Против врача выдвинуты обвинения, в которых утверждается, что его пациент, страдавший ожирением, после операции по резекции желудка стал испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Примечательно, что эта информационная атака разворачивается на фоне государственных экспертиз и судебного разбирательства, так и не подтвердивших правомочность претензий заявителя.
Важно отметить, что проблема, ставшая поводом для разбирательства, имеет глубокие медицинские корни. Ожирение, которое в обществе довольно часто ошибочно воспринимают как эстетический дефект, на деле является катализатором целого «букета» смертельно опасных патологий - от сахарного диабета и сердечно-сосудистых катастроф до жировой болезни печени и онкологии. В случаях, когда традиционная терапия бессильна, бариатрическая хирургия остается последним шансом на спасение жизни.
Статистика этой отрасли медицины впечатляет: за последние 12 лет в одиннадцати специализированных центрах Азербайджана было проведено более 12 тысяч бариатрических и метаболических вмешательств, что официально зафиксировано в международных отчетах. Причем весомая доля этой работы - более 4 тысяч операций – была проведена лично Тариэлем Омаровым. На его счету 3700 успешных хирургических манипуляций по уменьшению желудка, включая 72 сложнейшие повторные операции. Важно отметить, что в мировой практике хирурги, берущиеся за ревизионные (то есть, повторные) вмешательства, исчисляются единицами. В Азербайджане же такие операции проводит исключительно доктор Омаров.
В эксклюзивной беседе с корреспондентом haqqin.az врач пояснил, что при тяжелых формах ожирения хирургический метод позволяет снизить массу тела на 40–60 процентов. Для человека, весящего 200 килограммов, это означает переход в стабильный диапазон 70–80 килограммов, а главное, избавление от диабета и критической нагрузки на сердце и суставы.
История конфликта берет начало в 2023 году, когда к доктору обратился пациент, чей брат, Анар Исазаде, уже проходил в 2017 году через процедуру уменьшения желудка у другого специалиста, но из-за нарушения режима вновь набрал вес до 126 килограммов.
Первая операция оказалась малоэффективной, и Тариэль Омаров провел повторное вмешательство. По словам врача, оба пациента были выписаны в удовлетворительном состоянии, а контрольный осмотр через три месяца не выявил аномалий.
Ситуация изменилась спустя семь месяцев, когда выяснилось, что Исазаде был госпитализирован с пневмонией. Как вспоминает Омаров, он лично связался с лечащими врачами и провел осмотр пациента. Диагностика показала наличие язвы пищевода с микроотверстием диаметром 2 миллиметра, через которое происходила утечка. Принципиальный момент заключался в том, что этот очаг располагался на два сантиметра выше зоны операции, проведенной хирургом. Пациенту установили стент, и через шесть недель язва полностью затянулась.
Доктор Омаров настаивает: возникшая патология не имела связи с его хирургическими манипуляциями в брюшной полости. Тем не менее, после ряда дополнительных вмешательств других врачей, пациент подал иск о компенсации. Однако суд, основываясь на результатах двух независимых экспертиз, не нашел оснований для удовлетворения претензий Исазаде.
В завершение беседы Тариэль Омаров вновь напомнил о специфике своей работы. Бариатрия — это зона высокого риска. Операции на пациентах весом 150-200 килограммов - будь то резекция желудка или простое удаление аппендикса - априори опасны. Общемировая статистика говорит о 3 процентах вероятности осложнений, которые обычно проявляются в первые 10–12 дней.
По истечении же семи недель, когда ткани заживают, риски практически нивелируются. Несмотря на текущие нападки, репутация азербайджанского хирурга остается высокой как в Азербайджане, так и за рубежом - география его пациентов охватывает страны от Канады до Нигерии, подтверждая международное признание профессионализма Тариэля Омарова.