Против врача выдвинуты обвинения, в которых утверждается, что его пациент, страдавший ожирением, после операции по резекции желудка стал испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Примечательно, что эта информационная атака разворачивается на фоне государственных экспертиз и судебного разбирательства, так и не подтвердивших правомочность претензий заявителя.

Важно отметить, что проблема, ставшая поводом для разбирательства, имеет глубокие медицинские корни. Ожирение, которое в обществе довольно часто ошибочно воспринимают как эстетический дефект, на деле является катализатором целого «букета» смертельно опасных патологий - от сахарного диабета и сердечно-сосудистых катастроф до жировой болезни печени и онкологии. В случаях, когда традиционная терапия бессильна, бариатрическая хирургия остается последним шансом на спасение жизни.

Статистика этой отрасли медицины впечатляет: за последние 12 лет в одиннадцати специализированных центрах Азербайджана было проведено более 12 тысяч бариатрических и метаболических вмешательств, что официально зафиксировано в международных отчетах. Причем весомая доля этой работы - более 4 тысяч операций – была проведена лично Тариэлем Омаровым. На его счету 3700 успешных хирургических манипуляций по уменьшению желудка, включая 72 сложнейшие повторные операции. Важно отметить, что в мировой практике хирурги, берущиеся за ревизионные (то есть, повторные) вмешательства, исчисляются единицами. В Азербайджане же такие операции проводит исключительно доктор Омаров.

В эксклюзивной беседе с корреспондентом haqqin.az врач пояснил, что при тяжелых формах ожирения хирургический метод позволяет снизить массу тела на 40–60 процентов. Для человека, весящего 200 килограммов, это означает переход в стабильный диапазон 70–80 килограммов, а главное, избавление от диабета и критической нагрузки на сердце и суставы.

История конфликта берет начало в 2023 году, когда к доктору обратился пациент, чей брат, Анар Исазаде, уже проходил в 2017 году через процедуру уменьшения желудка у другого специалиста, но из-за нарушения режима вновь набрал вес до 126 килограммов.