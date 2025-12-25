USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран

Цви Зильбер комментирует для haqqin.az
Записал: Ага Гасымлы, собкор
25 декабря 2025, 23:42

Предстоящий визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон и его встреча с президентом Дональдом Трампом знаменуют собой новый этап в эскалации многолетнего противостояния между Иерусалимом и Тегераном.

Глава израильского правительства намерен представить главе Белого дома обновленное досье, содержащее сведения о восстановлении Ираном ядерных объектов и интенсификации разработок в рамках национальной ракетной программы. В арсенале предложений Нетаньяху - широкий спектр мер, вплоть до подготовки новой масштабной военной операции, что коррелирует с жесткой позицией представителя США в ООН, требующего от исламской республики полного соблюдения резолюции 2231 и обеспечения беспрепятственного доступа инспекторов МАГАТЭ к мощностям по обогащению урана.

Главная задача Нетаньяху - убедить Трампа в том, что «иранский колосс» стоит на глиняных ногах и его падение принесет США стратегические дивиденды без втягивания в бесконечную войну

В то же время официальный Тегеран транслирует диаметрально противоположную повестку, акцентируя внимание на «стратегическом провале» Израиля и США по итогам недавней 12-дневной войны. Иранские государственные СМИ, в частности издание JavanOnlayn, утверждают, что израильские оценки ущерба, нанесенного Ирану, оказались ошибочными: вопреки заявлениям об уничтожении 50 процентов пусковых установок, военно-промышленный комплекс ИРИ не только восстановил свой потенциал, но и расширил сеть подземных производственных линий.

По мнению иранских аналитиков, военный вариант решения проблемы утратил свою эффективность как инструмент давления, превратившись в фактор сдерживания для самого Израиля, чье общество, по глубокому убеждению Тегерана, не готово к затяжной войне на истощение.

Ходжатолеслам Таиб, бывший руководитель разведки КСИР, подчеркивает, что интенсивность и точность иранских ракетных ударов застали Вашингтон и Иерусалим врасплох, вынудив их де-факто признать поражение в предыдущем раунде вооруженного противостояния.

Цви Зильбер убежден, что падение муллократии позиционируется Израилем как геополитический «орден» для Трампа, способный радикально оздоровить ситуацию на Ближнем Востоке

Анализируя контекст предстоящих переговоров, израильский политолог Цви Зильбер отметил в интервью haqqin.az, что ключевым вопросом станет не столько уничтожение военной инфраструктуры Ирана, сколько концепция смены режима.

«Если администрации Обамы и Байдена стремились к диалогу и финансовому умиротворению режима аятолл, то Дональд Трамп, несмотря на жесткую риторику, традиционно опасается внешнего вмешательства, способного привести к хаосу по сценарию Ирака или Афганистана, - отметил Зильбер. - Трамп склоняется к модели «дворцового переворота» или внутреннего надлома элит, в то время как Нетаньяху везет в Вашингтон доказательства того, что иранская государственная система как никогда слаба и нуждается лишь в финальном внешнем импульсе. Падение муллократии позиционируется Израилем как геополитический «орден» для Трампа, способный радикально оздоровить ситуацию на Ближнем Востоке, нейтрализовав прокси-группировки от «Хезболлы» до хуситов».

В то же время, по словам израильского политолога, в международном экспертном сообществе сохраняется определенный скепсис относительно реальных успехов иранской ядерной программы на данный момент. Зильбер указывает на отсутствие прямых свидетельств восстановления атомных заводов, отмечая, что Тегеран переориентировал большую часть ресурсов на баллистическое направление. Переход Ирана на жидкотопливные ракеты, обусловленный уничтожением израильтянами миксеров для производства твердого топлива, делает его ракетный арсенал более уязвимым из-за длительного процесса заправки.

«Аналитики сравнивают современный Иран с поздним СССР, - отметил Цви Зильбер. - Усталость населения от идеократии, экономический кризис (включая 70-процентный рост цен на топливо), деградация ПВО и зависимость экспорта от единственного порта Бендер-Аббас делают режим крайне чувствительным к любому давлению. По мнению израильской стороны, наличие легитимной альтернативы в лице наследного принца Резы Пехлеви может обеспечить транзитный период без скатывания Ирана в ливийский сценарий. Таким образом, главная задача Нетаньяху - убедить Трампа в том, что «иранский колосс» стоит на глиняных ногах и его падение принесет США стратегические дивиденды без втягивания в бесконечную войну».

