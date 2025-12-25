Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран

Предстоящий визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон и его встреча с президентом Дональдом Трампом знаменуют собой новый этап в эскалации многолетнего противостояния между Иерусалимом и Тегераном. Глава израильского правительства намерен представить главе Белого дома обновленное досье, содержащее сведения о восстановлении Ираном ядерных объектов и интенсификации разработок в рамках национальной ракетной программы. В арсенале предложений Нетаньяху - широкий спектр мер, вплоть до подготовки новой масштабной военной операции, что коррелирует с жесткой позицией представителя США в ООН, требующего от исламской республики полного соблюдения резолюции 2231 и обеспечения беспрепятственного доступа инспекторов МАГАТЭ к мощностям по обогащению урана.

В то же время официальный Тегеран транслирует диаметрально противоположную повестку, акцентируя внимание на «стратегическом провале» Израиля и США по итогам недавней 12-дневной войны. Иранские государственные СМИ, в частности издание JavanOnlayn, утверждают, что израильские оценки ущерба, нанесенного Ирану, оказались ошибочными: вопреки заявлениям об уничтожении 50 процентов пусковых установок, военно-промышленный комплекс ИРИ не только восстановил свой потенциал, но и расширил сеть подземных производственных линий. По мнению иранских аналитиков, военный вариант решения проблемы утратил свою эффективность как инструмент давления, превратившись в фактор сдерживания для самого Израиля, чье общество, по глубокому убеждению Тегерана, не готово к затяжной войне на истощение. Ходжатолеслам Таиб, бывший руководитель разведки КСИР, подчеркивает, что интенсивность и точность иранских ракетных ударов застали Вашингтон и Иерусалим врасплох, вынудив их де-факто признать поражение в предыдущем раунде вооруженного противостояния.