Россия ведет гибридную войну против Франции

Французские правоохранительные органы продолжают расследование шпионской операции с участием иностранных спецслужб, в результате которой на борту итальянского парома «Фантастик», принадлежащего компании GNV, было обнаружено и изъято высокотехнологичное шпионское программное обеспечение. «Некоторые лица пытались проникнуть в ИТ-систему судна, - заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес. - Следователи подозревают, что речь идет об операции, проводимой лицами иностранного происхождения». Как сообщила парижская прокуратура, судно находилось во французском порту Сет на Средиземном море, когда местные власти получили от итальянских коллег информацию о том, что компьютерная система парома может быть заражена вредоносным инструментом удаленного доступа типа RAT - Remote Access Trojan. После чего к расследованию немедленно подключилась французская контрразведка DGSI.

Эта история разворачивается на фоне серии сообщений о предполагаемых операциях гибридной войны против Франции. Среди них появление неопознанных БПЛА над стратегической военно-морской базой подводных лодок на полуострове Иль-Лонг в акватории Брестской бухты, а также попытки дестабилизационных действий, направленных против известных парижских памятников. В качестве вероятного спонсора подобных операций французские источники все чаще называют Россию. Ранее в рамках этого дела были задержаны двое членов экипажа судна «Фантастик», являющиеся гражданами Болгарии и Латвии. Впоследствии болгарский подозреваемый был освобожден, а латвийский остается под стражей. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью незаконного проникновения по поручению иностранного государства в систему обработки данных. Как уточнила прокуратура, часть следственных действий проводилась на территории Латвии в сотрудничестве с местными правоохранительными органами. Парижская газета Le Parisien, которая первой рассказала об этом инциденте, сообщила, что сотрудники DGSI изъяли с борта парома сложное устройство для слежки, позволяющее заражать ИТ-системы судна и осуществлять удаленное управление ими. По данным издания, французские следователи предполагают, что за операцией может стоять Россия. Подчеркивается, что это не первый случай, когда в ходе расследований выявляется подобное оборудование.

Важно отметить, что шпионское устройство было обнаружено на 180-метровом пассажирском пароме, рассчитанном на перевозку более 2000 человек. По мнению следователей, небольшое, но высокотехнологичное оборудование потенциально позволяло внешнему оператору отслеживать работу судна или вмешиваться в функционирование навигационных и коммуникационных приборов, а также систем безопасности. В случае реализации такого сценария судно могло быть использовано во враждебных целях в период эксплуатации в территориальных водах Франции. Французские СМИ обращают также внимание на появившуюся ранее информацию о том, что Россия якобы превратила затонувший паром у берегов Эстонии в секретный разведывательный объект для наблюдения за активностью ВМФ НАТО. На этом фоне инцидент с «Фантастиком» приобретает дополнительное измерение. Если будет подтверждена причастность России, этот случай станет первой во Франции зафиксированной попыткой проникновения в систему управления гражданским пассажирским судном или потенциального контроля над ним с использованием киберсредств. Такой шаг означал бы качественную эскалацию предполагаемых гибридных угроз, направленных против гражданской инфраструктуры Европы.

Ранее сообщалось и о другом тревожном эпизоде: у берегов Уэльса группа добровольцев-дайверов подняла со дна объект, который, по оценкам военных аналитиков, может быть российским гидроакустическим буем, предназначенным для слежения за подводными лодками НАТО. Французские следователи отмечают в частных комментариях, что по факту Европа уже находится в состоянии гибридной войны, а сохраняющийся «мирный настрой» Евросоюза делает его особенно уязвимым для подобных атак. Как сообщил в беседе с haqqin.az Шафа Арслан, известный турецкий специалист в области информационных технологий, Remote Access Trojan широко используется для скрытого проникновения и удаленного управления устройствами, однако не является универсальным и в зависимости от разработчика может иметь различные модификации. По словам Арслана, подобное программное обеспечение потенциально позволяет получить удаленный контроль над системами управления кораблем так, словно злоумышленник сам находится за штурвалом судна.