Трамп будет давить на Зеленского, а Путин требовать капитуляции

тот самый Пол Гобл комментирует для haqqin.az
Записал: Ага Гасымлы, собкор
03:06 449

«На предстоящей встрече во Флориде Дональд Трамп попытается подтолкнуть Владимира Зеленского к более существенным уступкам», - заявил в беседе с haqqin.az американский политолог, бывший аналитик ЦРУ и Госдепартамента США Пол Гобл.

По его словам, Трамп и Зеленский понимают, что Владимир Путин отвергнет любые предложения, не предполагающие фактической капитуляции Киева. Именно поэтому эта встреча, как считает американский эксперт, по сути, ничего не решит.

Дональд Трамп действует не на стороне Украины, не на стороне Европы и не на стороне России

Как уже сообщалось, на предстоящем саммите в Вашингтоне Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом Трампом мирный план из 20 пунктов, подготовленный Киевом в ходе консультаций с США и Европейским союзом.

Ожидается, что ключевое внимание на встрече будет уделено вопросам гарантий безопасности со стороны США. Кроме того, Трамп и Зеленский планируют обсудить возможные модели управления Запорожской атомной электростанцией, а также вопросы контроля над территориями Донбасса, на которые претендует Москва.

Киев, со своей стороны, предлагает создать демилитаризованную зону вдоль всей линии соприкосновения.

Пол Гобл убежден, что украинское общество не примет никаких решений, даже отдаленно напоминающих условия, которые в России трактуют, как капитуляцию Киева. По его словам, подобный сценарий не имеет внутренней легитимности, а потому заведомо нежизнеспособен.

Пол Гобл убежден, что война в Украине продолжится

Гобл полагает, что в 2026 году, независимо от того, будет ли формально подписан какой-либо мирный договор, российско-украинская война продолжится. По его оценке, Путин не намерен выводить войска с территории Украины до тех пор, пока не будет вынужден сделать это под внешним давлением - прежде всего, под военным и экономическим.

Москва, по мнению американского аналитика, продолжит политику давления на Европу, в том числе, за счет угроз размещения ядерного оружия на территории Беларуси.

«Подобные сигналы, безусловно, вызовут обеспокоенность в европейских столицах, - признал Гобл. - Однако помимо резкой критики и введения дополнительных санкций, они приведут, прежде всего, к ускоренному наращиванию собственного военного потенциала Европы».

Говоря об американской политике по украинскому направлению в наступающем 2026 году, Гобл подчеркнул, что Дональд Трамп действует не на стороне Украины, не на стороне Европы и не на стороне России. По его оценке, президент США является заложником собственного политического имиджа и логики личной выгоды. А потому будет переключать акценты с России на Европу и затем снова на Россию в зависимости от того, что, по его мнению, принесёт ему в данный момент наибольшие политические дивиденды.

