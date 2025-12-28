«На предстоящей встрече во Флориде Дональд Трамп попытается подтолкнуть Владимира Зеленского к более существенным уступкам», - заявил в беседе с haqqin.az американский политолог, бывший аналитик ЦРУ и Госдепартамента США Пол Гобл. По его словам, Трамп и Зеленский понимают, что Владимир Путин отвергнет любые предложения, не предполагающие фактической капитуляции Киева. Именно поэтому эта встреча, как считает американский эксперт, по сути, ничего не решит.

Как уже сообщалось, на предстоящем саммите в Вашингтоне Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом Трампом мирный план из 20 пунктов, подготовленный Киевом в ходе консультаций с США и Европейским союзом. Ожидается, что ключевое внимание на встрече будет уделено вопросам гарантий безопасности со стороны США. Кроме того, Трамп и Зеленский планируют обсудить возможные модели управления Запорожской атомной электростанцией, а также вопросы контроля над территориями Донбасса, на которые претендует Москва. Киев, со своей стороны, предлагает создать демилитаризованную зону вдоль всей линии соприкосновения. Пол Гобл убежден, что украинское общество не примет никаких решений, даже отдаленно напоминающих условия, которые в России трактуют, как капитуляцию Киева. По его словам, подобный сценарий не имеет внутренней легитимности, а потому заведомо нежизнеспособен.