Кризис нефтяной промышленности Азербайджана

Несмотря на усилия Азербайджана по сдерживанию темпов снижения добычи нефти, 2025 год, к сожалению, не продемонстрировал позитивной динамики и завершился лишь подписанием небольшого нефтяного контракта по сухопутному блоку «Шемаха – Гобустан» между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и венгерской MOL. Компания MOL уже в 2026 году планирует провести сейсмические исследования на площади, расположенной в юго-восточном прогибе Большого Кавказа. Район отличается сложной геологической структурой, но при этом известен наличием большого количества грязевых вулканов — около ста двадцати, а также поверхностных нефтепроявлений, которые в Азербайджане традиционно рассматриваются как признаки высокого потенциала для разведки углеводородов. За пять лет, с 2021 по 2025 год, объемы добычи нефти в Азербайджане сократились на 20 процентов. В среднем ежегодное снижение составляло от 1,380 до 1,400 миллиона тонн, что эквивалентно примерно 10 миллионам баррелей в год. Показатель в баррелях имеет принципиальное значение, поскольку каждый баррель азербайджанской нефти, направляемый на экспорт, реализуется на мировом рынке по цене не ниже 70 долларов, тогда как в 2024 году стоимость была еще выше.

По словам главы независимого Центра нефтяных исследований Азербайджана Ильхама Шабана, в 2025 году объемы добычи товарной нефти сократились на 4,7 процента, при этом продолжилось и падение экспорта нефти. Он отметил, что, несмотря на близкое к завершению обновление Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева и попытки предприятия нарастить выпуск продукции, страна импортирует значительные объемы топлива на фоне крайне незначительного экспорта основных видов нефтепродуктов. Таким образом, в течение года Азербайджан оставался импортером нефтепродуктов и даже сырой нефти. За 11 месяцев 2025 года добыча товарной нефти в Азербайджане составила 25 миллионов 270 тысяч тонн, что на 4,7 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Согласно последним данным бюллетеня «Международные торговые отношения Азербайджана», подготовленного Государственным комитетом по статистике, за 10 месяцев страна импортировала 1,370 миллиона тонн сырой нефти и экспортировала 20 миллионов 750 тысяч тонн.

Комментируя причины импорта нефти, Ильхам Шабан пояснил, что это делается для обеспечения загрузки Бакинского нефтеперерабатывающего завода, и подобная практика применяется уже не первый год. Так, в 2024 году Азербайджан импортировал в общей сложности 1,870 миллиона тонн сырой нефти и около 962 тысяч 700 тонн нефтепродуктов. Такая ситуация была связана с продолжительными техническими работами на заводе. В 2025 году основные установки предприятия начали функционировать в штатном режиме, и за 10 месяцев страна импортировала лишь 568 тысяч 800 тонн нефтепродуктов. Тем не менее импорт нефтепродуктов обошелся Азербайджану в 425 миллионов 400 тысяч долларов США, тогда как экспорт, несмотря на его незначительные объемы, принес 390 миллионов 349 тысяч долларов, согласно данным Государственного таможенного комитета за 11 месяцев. Таможенное ведомство также зафиксировало, что в общей структуре экспорта страны нефтепродукты заняли всего 1,67 процента в денежном выражении. При этом в ежемесячной статистике Государственного таможенного комитета, в разделе «наиболее импортируемых товаров» нефтепродукты до сих пор не отражаются, хотя Государственный комитет по статистике, пусть и с определенной задержкой, публикует данные об их ввозе.

За 11 месяцев 2025 года Азербайджан произвел бензин двух марок — АИ-92 и АИ-95 — в объеме 1 миллиона 340 тысяч тонн, что на 10,9 процента больше по сравнению с предыдущим годом, главным образом за счет начала выпуска бензина марки АИ-95. Производство дизельного топлива выросло на 18,4 процента и достигло 2 330 тысяч тонн. Тем не менее именно эти наиболее востребованные виды нефтепродуктов страна продолжала импортировать, в частности из Туркменистана, Российской Федерации, Румынии и Болгарии. Страны, у которых Азербайджан закупает нефть, официально не называются, однако правительство утверждает, что сырье приобретается у компаний, не находящихся под международными санкциями. С 2014 года на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе производится только автомобильный бензин марки АИ-92, тогда как другие марки импортируются. Ранее объемов производства АИ-92 - самой распространенной марки бензина - было достаточно для удовлетворения внутреннего спроса и даже для ограниченного экспорта. Однако Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики предпочитала направлять ресурс, прежде всего на внутренний рынок. В последние же годы дефицит затронул и этот вид топлива. Причина не только в затянувшейся по объективным и субъективным причинам модернизации нефтепереработки в Баку, объявленной еще 10 лет назад, но и в росте количества автомобилей в стране. По словам Ильхама Шабана, в последние годы Азербайджан ежегодно импортирует в среднем более 80 тысяч автомобилей, что неизбежно ведет к увеличению потребления топлива. Кроме того, после 2020 года заметно вырос импорт автомобилей с дизельными двигателями, что также существенно повысило спрос на дизельное топливо. На фоне задержек с модернизацией Бакинского нефтеперерабатывающего завода и одновременного роста потребностей импорт топлива продолжается.

По данным эксперта, за 10 месяцев 2025 года Азербайджан потратил 170 миллионов 100 тысяч долларов на импорт 205 900 тонн автомобильного бензина. За тот же период Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики экспортировала 10 600 тонн бензина на 6 миллионов 800 тысяч долларов. Основными странами-покупателями стали Турция, Грузия и Афганистан. Таким образом, выручка от экспорта бензина носит, скорее, номинальный характер и, по всей вероятности, фактически способствует поддержанию деятельности компании в Грузии и Турции. Поставки топлива в Афганистан, очевидно, имеют преимущественно политическое значение. В контексте мирных переговоров с Арменией можно также рассматривать и отправку в эту страну пробной партии бензина марки АИ-95 объемом более 1200 тонн.