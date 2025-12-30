USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Иран снова кипит: почти восстание

Ага Гасымлы, собкор
21:21 1479

На фоне резкой девальвации национальной валюты владельцы и работники магазинов и торговых центров в Тегеране и Исфахане объявили забастовку и вышли на улицы с антиправительственными лозунгами.

Как рассказал в интервью haqqin.az иранский политолог и журналист Хамид Шаханаги, непосредственным триггером протестов стал стремительный рост курса доллара, который превысил отметку 144 000 туманов. Для сравнения: в момент вступления в должность президента Масуда Пезешкиана доллар торговался на уровне около 80 000 туманов.

На площади Сепахсалар в Тегеране правоохранительные органы применили слезоточивый газ, однако демонстрация продолжилась. Власти действуют сдержанно, но напряжение на улицах сохраняется

По словам Шаханаги, первыми закрыли магазины и вышли на улицы торговцы рынка мобильных телефонов «Алаэддин» в Тегеране, собравшись на площади Шуш. Позднее к ним присоединились работники других торговых рядов и центров столицы - на улице Лалезар, Большом базаре, Саади, в торговых комплексах «Бин аль-Харамин», пассаже «Кашани» и ряде других районов.

В понедельник волна забастовок и уличных выступлений докатилась до Исфахана. Там демонстрации сопровождались лозунгами «Смерть диктатору», «Боже, благослови душу Реза-шаха», «Джавид-шах, вернись в Иран», «Муллы уничтожают нашу родину». Эти лозунги, по словам наблюдателей, отражают не только экономическое отчаяние, но и растущее политическое разочарование значительной части иранского общества.

Пока масштабных столкновений с полицией не зафиксировано. На площади Сепахсалар в Тегеране правоохранительные органы применили слезоточивый газ, однако демонстрация продолжилась. Власти действуют сдержанно, но напряжение на улицах сохраняется.

Иранский политолог и журналист Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az

Глава судебной власти Ирана Голам Хоссейн Мохсени Эджеи заявил, что им отданы «жесткие приказы бороться с теми, кто подрывает экономическую систему страны». Это заявление прозвучало вскоре после публичного выступления президента Масуда Пезешкиана, признавшего, что «из-за саботажа со стороны некоторых сильных и влиятельных кругов» правительство не в состоянии реализовать жизненно важные экономические реформы.

По мнению Шаханаги, под этими формулировками президент ИРИ фактически имел в виду теневую экономику Корпуса стражей исламской революции, функционирующую как параллельное государство. Речь идет о разветвленном картеле, контролирующем банки, морские перевозки, а также экспорт нефти и оружия, находящемся вне реального контроля правительства и налоговой системы.

Стремительное обесценивание национальной валюты, по словам эксперта, лишь обнажает глубинный системный кризис иранской экономики и финансов. По официальным данным, в этом году инфляция в исламской республике достигла 50 процентов, а, по неофициальным оценкам, - почти 80 процентов. Фактически двукратное падение курса тумана грозит новой, рекордной волной инфляции. К этому добавляются относительно успешные операции США против иранского «теневого флота», который, несмотря на санкции, перевозил нефть в Китай. В результате поступления от экспорта нефти заметно сократились, что еще сильнее ударило по бюджету.

Пезешкиан признал, что «из-за саботажа со стороны некоторых сильных и влиятельных кругов» правительство не в состоянии реализовать жизненно важные экономические реформы

Власти попытались сгладить ситуацию заявлениями об экстренном заседании Центрального банка Ирана, на котором якобы обсуждались валютная политика и меры по обеспечению населения средствами к существованию.

Однако, по оценке Шаханаги, подобные шаги носят чисто декларативный характер и являются не чем иным, как попыткой выиграть время.

Пока же иранская валюта продолжает обесцениваться, цены на продовольствие растут, услуги дорожают, доходы от продажи нефти падают, а социальное положение миллионов иранцев ухудшается до уровня, близкого к элементарному голоду.

В условиях обнищания населения торговля бытовой техникой, автомобилями, золотом, мобильными телефонами и другими товарами не первой необходимости фактически остановилась. Сбережения стремительно теряют стоимость, и потому люди думают уже не о покупках, а о том, как прокормить себя и свои семьи.

