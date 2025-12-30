Иран снова кипит: почти восстание

На фоне резкой девальвации национальной валюты владельцы и работники магазинов и торговых центров в Тегеране и Исфахане объявили забастовку и вышли на улицы с антиправительственными лозунгами. Как рассказал в интервью haqqin.az иранский политолог и журналист Хамид Шаханаги, непосредственным триггером протестов стал стремительный рост курса доллара, который превысил отметку 144 000 туманов. Для сравнения: в момент вступления в должность президента Масуда Пезешкиана доллар торговался на уровне около 80 000 туманов.

По словам Шаханаги, первыми закрыли магазины и вышли на улицы торговцы рынка мобильных телефонов «Алаэддин» в Тегеране, собравшись на площади Шуш. Позднее к ним присоединились работники других торговых рядов и центров столицы - на улице Лалезар, Большом базаре, Саади, в торговых комплексах «Бин аль-Харамин», пассаже «Кашани» и ряде других районов. В понедельник волна забастовок и уличных выступлений докатилась до Исфахана. Там демонстрации сопровождались лозунгами «Смерть диктатору», «Боже, благослови душу Реза-шаха», «Джавид-шах, вернись в Иран», «Муллы уничтожают нашу родину». Эти лозунги, по словам наблюдателей, отражают не только экономическое отчаяние, но и растущее политическое разочарование значительной части иранского общества. Пока масштабных столкновений с полицией не зафиксировано. На площади Сепахсалар в Тегеране правоохранительные органы применили слезоточивый газ, однако демонстрация продолжилась. Власти действуют сдержанно, но напряжение на улицах сохраняется.

Глава судебной власти Ирана Голам Хоссейн Мохсени Эджеи заявил, что им отданы «жесткие приказы бороться с теми, кто подрывает экономическую систему страны». Это заявление прозвучало вскоре после публичного выступления президента Масуда Пезешкиана, признавшего, что «из-за саботажа со стороны некоторых сильных и влиятельных кругов» правительство не в состоянии реализовать жизненно важные экономические реформы. По мнению Шаханаги, под этими формулировками президент ИРИ фактически имел в виду теневую экономику Корпуса стражей исламской революции, функционирующую как параллельное государство. Речь идет о разветвленном картеле, контролирующем банки, морские перевозки, а также экспорт нефти и оружия, находящемся вне реального контроля правительства и налоговой системы. Стремительное обесценивание национальной валюты, по словам эксперта, лишь обнажает глубинный системный кризис иранской экономики и финансов. По официальным данным, в этом году инфляция в исламской республике достигла 50 процентов, а, по неофициальным оценкам, - почти 80 процентов. Фактически двукратное падение курса тумана грозит новой, рекордной волной инфляции. К этому добавляются относительно успешные операции США против иранского «теневого флота», который, несмотря на санкции, перевозил нефть в Китай. В результате поступления от экспорта нефти заметно сократились, что еще сильнее ударило по бюджету.