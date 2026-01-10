Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал использование внутренних протестов в Иране в качестве инструмента внешнего давления «опасной и дестабилизирующей практикой», напрямую угрожающей региональной архитектуре безопасности. В интервью турецкому телевидению Фидан сделал акцент не столько на самих протестах, сколько на том, как, по его словам, они используются Израилем. Формулировки главы МИД Турции были предельно жесткими и намеренно лишенными дипломатической вуали. По его версии, Израиль больше не ограничивается кулуарной работой и скрытыми операциями, а демонстративно вовлекается в информационное сопровождение иранских протестов, включая прямые призывы к иранскому обществу через социальные сети. Упоминание в этом контексте израильской внешней разведки «Моссад» неслучайно: Фидан ясно дал понять, что в Турции расценивают такую активность не как абстрактную поддержку «гражданского общества», а как осознанную стратегию подрыва исламской республики.

Ключевой тезис Фидана заключается в том, что Израиль, извлекший уроки из прошлых кризисов, когда прямое военное давление только консолидировало иранское общество вокруг власти, сделал ставку на иной сценарий - использование социального недовольства, экономического давления и санкционного износа для расшатывания системы изнутри. Причем в момент, когда Иран не находится в состоянии открытой войны. Именно это, по мнению Хакана Фидана, и делает происходящее особенно опасным. Отдельное место в заявлениях Фидана занимает фигура Биньямина Нетаньяху. Турецкий министр без обиняков заявил, что израильский премьер заинтересован в масштабном военном конфликте, но не готов идти на него без прямого одобрения США. Эта ремарка фактически переводит дискуссию из плоскости иранских протестов в более широкий геополитический контекст, где Турция стремится показать себя стороной, заинтересованной в предотвращении эскалации, а не в игре на обострение. Упоминание визита Нетаньяху в Белый дом и попыток получить от президента Трампа «зеленый свет» подчеркивает убежденность Анкары в том, что нынешняя напряженность - часть более крупной комбинации. Говоря о внутренних причинах протестов, Фидан старательно избегал оправдания иранского режима, но и не позволил разговору скатиться в сторону моральных осуждений. Он напомнил о почти тридцатилетнем санкционном давлении, которое, по его словам, подорвало экономику Ирана и ударило, прежде всего, по населению. В этой логике протесты выглядят не аномалией, а повторяющимся симптомом системного кризиса. При этом Фидан подчеркнул, что наряду с подлинным социальным недовольством имеет место и внешнее вмешательство, которое, по его оценке, сознательно подталкивает ситуацию к неконтролируемой фазе.