USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Новость дня
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается

Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде

наш комментарий
Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
19:23 1895

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал использование внутренних протестов в Иране в качестве инструмента внешнего давления «опасной и дестабилизирующей практикой», напрямую угрожающей региональной архитектуре безопасности.

В интервью турецкому телевидению Фидан сделал акцент не столько на самих протестах, сколько на том, как, по его словам, они используются Израилем. Формулировки главы МИД Турции были предельно жесткими и намеренно лишенными дипломатической вуали. По его версии, Израиль больше не ограничивается кулуарной работой и скрытыми операциями, а демонстративно вовлекается в информационное сопровождение иранских протестов, включая прямые призывы к иранскому обществу через социальные сети.

Упоминание в этом контексте израильской внешней разведки «Моссад» неслучайно: Фидан ясно дал понять, что в Турции расценивают такую активность не как абстрактную поддержку «гражданского общества», а как осознанную стратегию подрыва исламской республики.

Анкара не заинтересована в коллапсе Ирана, который неизбежно вызовет цепную реакцию нестабильности - от Южного Кавказа до Восточного Средиземноморья

Ключевой тезис Фидана заключается в том, что Израиль, извлекший уроки из прошлых кризисов, когда прямое военное давление только консолидировало иранское общество вокруг власти, сделал ставку на иной сценарий - использование социального недовольства, экономического давления и санкционного износа для расшатывания системы изнутри. Причем в момент, когда Иран не находится в состоянии открытой войны. Именно это, по мнению Хакана Фидана, и делает происходящее особенно опасным.

Отдельное место в заявлениях Фидана занимает фигура Биньямина Нетаньяху. Турецкий министр без обиняков заявил, что израильский премьер заинтересован в масштабном военном конфликте, но не готов идти на него без прямого одобрения США. Эта ремарка фактически переводит дискуссию из плоскости иранских протестов в более широкий геополитический контекст, где Турция стремится показать себя стороной, заинтересованной в предотвращении эскалации, а не в игре на обострение. Упоминание визита Нетаньяху в Белый дом и попыток получить от президента Трампа «зеленый свет» подчеркивает убежденность Анкары в том, что нынешняя напряженность - часть более крупной комбинации.

Говоря о внутренних причинах протестов, Фидан старательно избегал оправдания иранского режима, но и не позволил разговору скатиться в сторону моральных осуждений. Он напомнил о почти тридцатилетнем санкционном давлении, которое, по его словам, подорвало экономику Ирана и ударило, прежде всего, по населению. В этой логике протесты выглядят не аномалией, а повторяющимся симптомом системного кризиса. При этом Фидан подчеркнул, что наряду с подлинным социальным недовольством имеет место и внешнее вмешательство, которое, по его оценке, сознательно подталкивает ситуацию к неконтролируемой фазе.

Турецкий министр без обиняков заявил, что израильский премьер заинтересован в масштабном военном конфликте, но не готов идти на него без прямого одобрения США. Эта ремарка фактически переводит дискуссию из плоскости иранских протестов в более широкий геополитический контекст

На дипломатическом уровне позиция Анкары выглядит еще более показательной. Фидан ясно дал понять, что Турция заинтересована в предотвращении сценария, при котором Иран будет окончательно вытеснен из переговорного поля и загнан в угол. Он прямо заявил, что заведомо невыполнимые предварительные условия, выдвигаемые Тегерану, лишь блокируют возможность договоренностей и играют на руку тем, кто заинтересован в войне.

С точки зрения Анкары, любое соглашение между Ираном и Западом автоматически лишает Израиль значительной части международной легитимности для реализации силового сценария.

Финальный посыл интервью Хакана Фидана был адресован уже непосредственно Тегерану. От имени руководства Турции он призвал иранские власти пересмотреть региональный курс, отказаться от конфронтационной логики и начать «новую страницу» в отношениях с соседями, прежде всего с арабским миром. В этом призыве читается не только дипломатическая риторика, но и прагматичный расчет: Анкара не заинтересована в коллапсе Ирана, который неизбежно вызовет цепную реакцию нестабильности - от Южного Кавказа до Восточного Средиземноморья.

Следует особо подчеркнуть, что реакция Турции и лично Хакана Фидана на иранские события выходит далеко за рамки ситуативного комментария. Это попытка зафиксировать роль Анкары как регионального арбитра, выступающего против скрытых операций и информационных войн, и одновременно напоминание всем игрокам, что дестабилизация Ирана, даже под благовидными лозунгами, может обернуться куда более масштабным кризисом, нежели тот, с которым регион сталкивается сегодня.

Читайте по теме

Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция; все еще актуально
3 января 2026, 02:40 9486
Готова ли Турция к переломному моменту в Иране? наша корреспонденция
02:13 5139
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
19 августа 2025, 15:59 5907
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 201
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 580
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 1896
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4106
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 2180
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1817
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо обновлено 19:24
19:24 2837
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий
18:45 1797
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 4292
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается о развитии ситуации; обновлено 18:39
18:39 13503
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 8906

ЭТО ВАЖНО

Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 201
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 580
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 1896
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4106
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 2180
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1817
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо обновлено 19:24
19:24 2837
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий
18:45 1797
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 4292
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается о развитии ситуации; обновлено 18:39
18:39 13503
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 8906
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться