Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа

Репрессивная кампания иранского режима расширяется, сообщения о погибших и раненых множатся, однако следует признать, что из-за систематического отключения интернета и жесткого контроля над информацией точная картина происходящего в Иране остается фрагментарной и во многом реконструируется по косвенным данным. Тем не менее, сама продолжительность и география протестов свидетельствуют о том, что речь идет не о краткосрочном всплеске недовольства, а о глубинном кризисе. На этом фоне иранский режим последовательно повышает уровень угроз и демонстрирует готовность защищать существующий порядок любой ценой. Корпус стражей исламской революции публично объявил поддержание внутренней безопасности «красной линией», а регулярная армия заявила о своей готовности действовать для защиты государственной собственности. Эти сигналы адресованы не только протестующим, но и политическим элитам ИРИ, колебания которых в подобных ситуациях традиционно считаются главным риском для системы.

Параллельно государственные СМИ усиливают нарратив о «внешнем вмешательстве», напрямую обвиняя США и Израиль в попытках использовать внутреннее недовольство для подрыва режима, включая утверждения о поддержке вооруженных групп, якобы проникших на территорию страны. С точки зрения израильского силового истеблишмента, нынешняя ситуация в Иране действительно является наиболее серьезным внутренним вызовом для режима как минимум за последние три года. Израиль внимательно отслеживает развитие событий: начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир провел несколько оценок ситуации, по итогам которых сформировалась осторожная, но достаточно четкая картина. Угроза стабильности режима возросла, Иран в значительной степени погружен во внутренние проблемы и на данном этапе не демонстрирует наступательных намерений. По оценкам источников в израильских силовых структурах, верховный лидер Али Хаменеи в полной мере осознает масштаб кризиса и намерен до конца бороться за сохранение власти. Вместе с тем, рахбар действует с заметной осторожностью, стараясь сдерживать репрессии в определенных рамках, чтобы не давать президенту США Трампу формальный повод для прямых военных действий против Ирана. Эта тактика балансирования между жесткостью и сдержанностью хорошо знакома иранской системе, имеющей обширный опыт подавления внутренних волнений. На данный момент ключевые опоры режима - ополчение «Басидж», Корпус стражей исламской революции и регулярная армия - сохраняют сплоченность, и признаков массового дезертирства или перехода силовиков на сторону протестующих не наблюдается.

В израильских оценках подчеркивается, что режим может быть существенно ослаблен в случае, если протесты приобретут затяжной, непрерывный и целенаправленный характер. Однако именно этот фактор остается наиболее трудно прогнозируемым. Руководство Ирана, по всей видимости, рассчитывает выиграть время и удержаться в течение ближайших месяцев, избегая, по возможности, масштабного кровопролития. Один из расчетов связан с приближением месяца Рамадан, который традиционно снижает уличную активность и может привести к временному спаду демонстраций. При этом, несмотря на наличие локальных лидеров и очагов самоорганизации, протестному движению по-прежнему не хватает централизованной координации и единого политического руководства, способного превратить социально-экономическое недовольство в оформленный политический проект. В результате складывается парадоксальная ситуация: угроза стабильности иранского режима объективно возросла, однако сама государственная система Ирана на данном этапе остается устойчивой. Правящая элита сохраняет контроль над ключевыми механизмами власти и демонстрирует сплоченность даже в условиях давления. Нет признаков серьезных внутренних расколов ни в силовом блоке, ни в религиозном истеблишменте, ни среди экономических и политических элит. Не наблюдается и тех симптомов распада лояльности, оттока капитала и паники верхушки, которые были характерными для последних месяцев правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви накануне исламской революции 1979 года. Именно это сочетание нарастающего общественного напряжения и институциональной устойчивости делает нынешний кризис в Иране затяжным, трудноразрешимым и потенциально опасным - как для самого режима, так и для всей региональной архитектуры безопасности.

Как отметил в беседе с haqqin.az Маммедрза Хейат, руководитель «исследовательского центра Тебриза» в Анкаре, главный редактор журнала «Varlıg», без внешнего вмешательства, а точнее ликвидации политической верхушки ИРИ, смена деспотичного режима аятолл не представляется возможным. По словам эксперта, нынешняя ситуация в корне отличается от революционной обстановки 1979 год – в стране так и не сформировалась единая оппозиция с единым руководством и общей координацией. Учитывая разрозненность оппозиции и опыт иранского режима в подавлении протестов смена власти может быть осуществима лишь в случае активного вмешательства из вне. Хотя условия для сохранения режима очень неблагоприятны. «Муллократию можно сменить двумя путями. Первый — устранение лидеров муллократии, второй — переход армии на сторону народа», - заключает Мамедрза Хейрат. С точки зрения ожиданий иранского общества, как считает эксперт, смещение рахбара Хаменеи и приход к власти фигуры из его окружения не решит основополагающих проблем страны. «Венесуэльская модель нам не подходит», - убежден М.Хейрат.