Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева

Увы, многочисленные усилия США с одной стороны, и ведущих европейских держав – с другой, добиться прекращения огня в Украине натолкнулись на большое сопротивление Кремля. Россия с Украиной вступают в пятый год судьбоносной для всего постсоветского пространства войны, результаты которой предопределят как новый миропорядок, так и региональную систему безопасности. Однако, по всей видимости, стороны все еще далеки от взаимопонимания и представления о справедливом мире. И вот уже пятый год правительство и общественность Азербайджана продолжают оказывать гуманитарную помощь украинскому народу. В канун пятого года одной из самых кровавых и безжалостных войн в современной истории, haqqin.az провел блиц-интервью с послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым.

- Президент Украины Владимир Зеленский в канун пятого года тяжелейшей войны за независимость заявил, что страна как никогда близка к завершению войны. Насколько реально в этой сложнейшей международной обстановке и при априори невыполнимых требованиях России достичь режима прекращения огня? - Украина рассматривает прекращение войны исключительно через призму справедливого мира и гарантий безопасного для будущего не только Украины, но и всего мира. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что первый шаг к завершению любой войны — это тишина. Сегодня переговорные группы и международное сообщество активно работают над тем, чтобы российская сторона приняла условия прекращения огня, включающие вывод войск, освобождение пленных и прекращение обстрелов гражданских объектов. К сожалению, российские террористические атаки на мирные украинские города в конце прошлого 2025 и уже в новом 2026 году убеждают в том, что для реального прекращения огня необходимо усиливать международное давление на Россию и чтобы российское руководство осознало: продолжение агрессии не позволит ему получить какие-либо политические дивиденды, а лишь усугубит его положение. Украина готова к миру, но к миру справедливому и основанному на международном праве, и мы благодарны нашим международным партнерам, которые поддерживают и помогают нам в достижении такого мира. Недавно, отвечая на вопросы журналистов, Президент Владимир Зеленский подчеркнул: «Мы движемся к финальной стадии, даже если еще не знаем, как она будет выглядеть». - С первых дней войны азербайджанская общественность, как и политическое руководство страны поддержали справедливую позицию Украины. На протяжении четырех лет азербайджанское правительство и общество делает все для того, чтобы смягчить последствия разрушительной войны для украинцев. К слову, как Вам известно, Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь украинцам… - Конечно,мы искренне благодарны Азербайджану за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за гуманитарную помощь, которую Азербайджанская Республика и народ Азербайджана оказывают с первых дней полномасштабного российского вторжения. В 2025 году соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева, в Украину направлялись трансформаторы, кабели, генераторы и другая техника для восстановления поврежденной врагом энергетической системы Украины.

Наш Президент Владимир Зеленский в поздравительном письме своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения 24 декабря 2025 года особо отметил, что Украина выражает глубокую благодарность за проявленную солидарность и практическую поддержку в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации. Лидер Украины высоко оценил оказанную гуманитарную помощь с целью обеспечения функционирования объектов энергетической системы страны, участие в восстановлении освобожденного от оккупации города Ирпень Киевской области, а также содействие в оздоровлении и реабилитации украинских детей из прифронтовых регионов. Украина высоко ценит свое стратегическое партнерство с Азербайджаном. Несмотря на глобальные вызовы двустороннее сотрудничество Украины и Азербайджана продолжает динамично развиваться: мы активно взаимодействуем в сферах политики, дипломатии, экономики, энергетики, транспорта, торговли, образования и культуры. 2025 год стал важным этапом на пути углубления украино-азербайджанского стратегического партнерства и сотрудничества во всех сферах. Встречи президентов наших стран на полях Давосского Форума и Саммита Европейского Политического Сообщества, а также регулярные телефонные переговоры наших лидеров и результативный визит в Баку министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, результатом которых стало успешное проведение украино-азербайджанской совместной межправительственной комиссии в июле прошлого года в Баку на уровне министров энергетики и подписание совместного плана действий… Это заложило основу для реализации совместных проектов, особенно в энергетической сфере — как для восстановления украинской инфраструктуры, так и для укрепления региональной энергетической безопасности в Каспийско-Черноморском регионе. Историческим стало подписание контракта между национальными компаниями Нафтогаз и SOCAR о поставке пилотной партии азербайджанского газа в Украину через Турцию, Болгарию и Румынию. Хорошие результаты демонстрирует и двусторонняя торговля. По предварительным данным мы имеем рост азербайджанских инвестиций в экономику Украины, а рост экспорта украинской продукции на рынок Азербайджана составил более 10%. Также важно отметить визит украинской делегации во главе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко в конце октября – начале ноября 2025 года, в рамках которого было подписано ряд соглашений о расширении сотрудничества в сфере здравоохранения, направленных на укрепление медицинских систем, обмен опытом, создание хабов и стратегическое партнерство, включая вопросы лекарственного обеспечения и гуманитарной помощи. Результативными и успешными были прошлогодние политические и консульские консультации на уровне министерств иностранных дел Украины и Азербайджана. - Еще до начала войны обсуждался вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя при Организации Тюркских Государств (ОТГ). В ходе саммита лидеров в Габале был учреждён формат «ОТГ+». Рассматривает ли Украина возможность присоединения к данному формату и в какие сроки это может быть реализовано? - Украина высоко оценивает потенциал Организации Тюркских Государств и приветствует развитие формата «ОТГ+». До начала войны Украина рассматривала форматы углубления сотрудничества с ОТД и этот вопрос остаётся в повестке дня. Крымскотатарский народ является коренным тюркским народом Украины, а крымскотатарский язык очень близок к азербайджанскому. Мы очень заинтересованы в практическом сотрудничестве с государствами-членами ОТД, особенно в сфере экономики, энергетики, торговли, логистики, транспорта, образования и культуры. Сегодня главным приоритетом Украины является достижение справедливого мира и восстановление страны, но мы уверены, что сотрудничество многолетних стратегических партнеров: Украины, Азербайджана и Турции, а также углубление отношений с ОТГ будет способствовать дальнейшему укреплению региональной безопасности и экономическому развитию в Каспийско-Черноморском регионе.