Режим Хаменеи на грани краха

Сквозь стену тотальной информационной блокады, возведённой властями Ирана, начинает проступать пугающая картина одного из самых тяжких преступлений, совершённых режимом аятолл против собственного народа. Иранские правозащитники в разных странах мира по крупицам собирают свидетельства того, что всё чаще называют политическим геноцидом - целенаправленного уничтожения иранцев, вышедших на улицы с демонстрациями протеста. Наряду с фрагментарными данными, которые просачиваются через спутниковую связь Starlink, всё более подробные рассказы поступают от иранцев, прибывающих авиарейсами из Тегерана в Стамбул.

По свидетельствам очевидцев, массовые убийства манифестантов и случайных прохожих начались 9 января - на следующий день после того, как верховный лидер Али Хаменеи публично заявил, что «не будет проявлять снисхождения к агентам, поддерживаемым иностранными силами». Тем самым рахбар фактически дал сигнал к жесточайшему подавлению протестов. В одном только Исфахане, по имеющимся данным, было убито более тысячи человек. В Реште, столице провинции Гилан, произошло одно из самых кровавых побоищ: силовики стреляли в упор по всем, кто находился на улицах во время демонстраций, не делая никаких различий между демонстрантами и сторонними наблюдателями. Сообщается, что в Мешхеде бойцы ополчения «Басидж» вывозили из клиник в неизвестном направлении людей с огнестрельными ранениями, их дальнейшая судьба остаётся неизвестной. Родственников раненых разгоняли слезоточивым газом непосредственно внутри медицинских учреждений. В Керманшахе и Карадже семьи погибших прячут тела, опасаясь, что силовые структуры изымут трупы, как это уже происходило ранее. Стражи революции поручили служителям мечетей информировать власти о каждом случае, когда для ритуального омовения доставляются тела с огнестрельными ранениями. Подобная практика применялась и во время протестов 2023 года, когда власти неделями отказывались выдавать тела родственникам, стремясь таким образом скрыть реальные масштабы убийств. По мнению известного иранского политолога и журналиста Мортезы Эсмаилпура, происходящее является прямым свидетельством агонии режима Исламской Республики. «Причины народного восстания против этого режима не сводятся к сегодняшним экономическим или политическим трудностям, - сказал Эсмаилпур в интервью haqqin.az - Они укоренены в десятилетиях системного угнетения и в фундаментальном противостоянии между властью и обществом. Мы уже видели общенациональные протесты, но на этот раз, несмотря на то что прошло уже семнадцать дней, протесты продолжаются».

По словам политолога, режим отключил интернет и даже телефонную связь, чтобы лишить людей возможности обмениваться информацией. Тем не менее, демонстрации продолжаются в крупных городах - Тегеране, Исфахане, Тебризе, Урмии, Ахвазе и ряде других. В дни, предшествовавшие полной блокаде связи, на улицы выходили сотни тысяч, а в отдельных городах, включая Мешхед, до миллиона человек. «Режим понял, что почва уходит у него из-под ног, - подчеркнул Эсмаилпур. - Сегодня невозможно с точностью сказать, в каких именно городах в данный момент продолжаются протесты: власти применяют военные средства подавления сигналов Starlink, стремясь перекрыть любые каналы связи. Однако совпадение отключения интернета с проправительственными митингами, организуемыми режимом, всегда является косвенным подтверждением того, что протестная активность сохраняется. Тем более, что государственное телевидение ежедневно демонстрирует кадры происходящего, называя их «беспорядками». По оценке Эсмаилпура, власти способны временно подавить протесты в отдельных городах, но не в состоянии сломить общественное сопротивление. «Люди снова и снова будут выходить на улицы, - уверен политолог. - Аятоллы не могут запугать молодое поколение Ирана, даже несмотря на масштабные убийства, совершённые режимом».