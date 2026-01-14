USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев

взгляд из Анкары
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
04:53 911

На протяжении десятилетий Анкара и Тегеран оставались системными соперниками: их интересы пересекались и сталкивались в Сирии, Ираке, Ливане и в ряде других конфликтных узлов Ближнего Востока. Турецкая сторона неоднократно публично обвиняла Иран в поддержке террористической курдской РПК. Однако на нынешнем этапе в Анкаре все отчетливее доминирует иная тревога - перспектива масштабного кризиса в приграничном многонациональном государстве с населением около 90 миллионов человек, разнообразной социальной структурой и широким спектром политических ожиданий.

Эта логика отчетливо прослеживается в недавнем анализе, опубликованном аналитическим центром SETA, традиционно близким к турецким силовым и внешнеполитическим кругам. В материале специалиста по Ирану Мустафы Джанера позиция Анкары сформулирована предельно ясно: несмотря на устойчивую напряженность в ирано-турецких отношениях, для Турции сохранение территориальной целостности Ирана остается приоритетной задачей.

Схожие акценты прозвучали и в телеинтервью министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. По его оценке, нынешний кризис является прямым следствием внешнеполитического курса Ирана последних 30 лет, приведшего страну к жестким западным санкциям и структурному экономическому тупику. Фидан подчеркнул, что Иран обладает молодым и социально активным населением, которое сталкивается с перманентными экономическими проблемами, а массовые протесты стали для власти недвусмысленным сигналом критической массы накопленного недовольства.

Анкару в меньшей степени волнует судьба конкретного политического режима в Тегеране и в значительно большей - риск втягивания всего региона в цепную реакцию нестабильности

Одновременно глава турецкой дипломатии указал на то, что протестная волна используется внешними противниками Ирана, включая Израиль. В этом контексте он обозначил ключевой приоритет Анкары - недопущение распада иранского государства и втягивания всего региона в масштабный хаос с трудно прогнозируемыми последствиями.

Эта позиция получила поддержку и со стороны турецкого политического истеблишмента. Девлет Бахчели, лидер Партии националистического движения, являющейся стратегическим союзником правящей ПСР, в выступлении 13 января заявил, что возможный распад Ирана представляет прямую угрозу национальной безопасности Турции. Бахчели отдельно обратился к иранским тюркам - азербайджанцам, туркменам и кашкайцам, призвав их к сдержанности и политическому благоразумию.

Профессор Хасан Октай, директор Центра кавказских исследований и автор многочисленных работ, посвященных Ирану, в комментарии для haqqin.az отметил, что Анкару в меньшей степени волнует судьба конкретного политического режима в Тегеране и в значительно большей - риск втягивания всего региона в цепную реакцию нестабильности. По его словам, турецкое руководство рассматривает как минимум два сценария, способных стать прямым следствием нынешнего противостояния.

Приоритет Анкары - недопущение распада иранского государства и втягивания всего региона в масштабный хаос с трудно прогнозируемыми последствиями

Октай подчеркивает, что в целом Турция считает экономические требования протестующих обоснованными, однако Анкара вынуждена подходить к происходящему в ИРИ с максимальной осторожностью. Во-первых, распад Ирана и его погружение в анархию не соответствуют стратегическим интересам Анкары. Во-вторых, потенциальная волна беженцев численностью до 20 миллионов человек представляет собой фактор, вызывающий серьезное беспокойство на уровне национальной безопасности.

Отдельное внимание в турецких расчетах уделяется курдскому фактору. Приграничные с Турцией регионы Ирана населены примерно четырьмя миллионами курдов. Несмотря на то что РПК, признанная США, Европейским союзом и Турцией террористической организацией, объявила в 2024 году о прекращении вооруженной борьбы, ситуация остается напряженной. Иранское крыло организации, PJAK, продолжает активную деятельность, а Анкара регулярно обвиняет Тегеран в фактическом попустительстве курдским вооруженным структурам, дислоцированным вдоль ирано-иракской границы.

Как уже писал haqqin.az, на прошлой неделе Турция передала Ирану разведывательную информацию о группе боевиков РПК, проникших с территории Ирака, которые впоследствии были ликвидированы иранскими силами безопасности.

В ситуации хаоса неорганизованные иранские азербайджанцы, десятилетиями находившиеся под жестким давлением центральных властей, окажутся особенно уязвимыми перед вооруженными атаками со стороны курдских группировок

По оценке Октая, в условиях дестабилизации именно такие структуры, как PJAK, попытаются воспользоваться вакуумом власти. Он считает практически неизбежным, что в ситуации хаоса неорганизованные иранские азербайджанцы, десятилетиями находившиеся под жестким давлением центральных властей, окажутся особенно уязвимыми перед вооруженными атаками со стороны курдских группировок. По его словам, в районах присутствия PJAK протестная активность быстрее всего перерастает в насилие, что лишь подтверждает обоснованность турецких опасений.

Политолог напомнил, что схожие страхи проявились и в прошлом году во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем, когда в Анкаре всерьез рассматривали сценарий резкого роста миграционного давления. Это привело к усилению пограничного контроля и к негласным сигналам о том, что Турция не намерена повторять модель безусловного приема беженцев, характерную для периода гражданской войны в Сирии.

В Анкаре также исходят из того, что дестабилизация или распад Ирана неизбежно повлекут за собой рост нелегальной миграции, расширение наркотрафика и усиление трансграничной преступности. Октай не исключает, что США в случае ухода религиозной элиты от власти могут попытаться выстроить взаимодействие с частью нынешнего иранского истеблишмента, чтобы предотвратить распад государства и обеспечить контролируемый, мягкий транзит.

При необходимости президент Реджеп Тайип Эрдоган готов сыграть посредническую роль в нормализации отношений Ирана с соседними государствами

В итоге в турецких политических и экспертных кругах все чаще звучит вывод о том, что для Ирана фактически не осталось альтернатив восстановлению отношений с Западом.

В своем последнем интервью Хакан Фидан подчеркнул, что Турция поддержит любые договоренности между США и Ираном, способные сохранить региональную стабильность.

По его словам, на данном этапе Тегеран должен продемонстрировать реальные, практические усилия в этом направлении, добавив, что при необходимости президент Реджеп Тайип Эрдоган готов сыграть посредническую роль в нормализации отношений Ирана с соседними государствами.

Читайте по теме

Готова ли Турция к переломному моменту в Иране? наша корреспонденция
10 января 2026, 02:13 6043
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
10 января 2026, 00:43 7299
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
12 января 2026, 04:22 6577
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 939
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 2153
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
13 января 2026, 21:14 3427
Годовалый ребенок погиб от холода
Годовалый ребенок погиб от холода объектив haqqin.az
04:37 796
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви объектив haqqin.az
03:50 649
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
03:42 560
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор видео
03:33 1335
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами наша корреспонденция
03:21 971
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши наша корреспонденция
02:52 1048
Европа к Ирану передом, к морали задом
Европа к Ирану передом, к морали задом наша корреспонденция
02:38 902
Ильхам Алиев: Войны больше не будет
Ильхам Алиев: Войны больше не будет все еще актуально
13 января 2026, 19:07 8149

ЭТО ВАЖНО

В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 939
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 2153
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор»
Счетная палата: SOCAR не будет выплачивать дивиденды от турецкого завода STAR и ЗАО «Южный газовый коридор» сенсационные цифры
13 января 2026, 21:14 3427
Годовалый ребенок погиб от холода
Годовалый ребенок погиб от холода объектив haqqin.az
04:37 796
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви
Иранцы на улицах Стамбула с портретами Пехлеви объектив haqqin.az
03:50 649
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
Трамп: «Я не обсуждаю военную стратегию против Ирана с журналистами»
03:42 560
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор
В Мешхеде протестующих расстреляли в упор видео
03:33 1335
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами
Турция заходит оружием, Саудовская Аравия - деньгами наша корреспонденция
03:21 971
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши
Эрдоган закрывает последние уязвимые ниши наша корреспонденция
02:52 1048
Европа к Ирану передом, к морали задом
Европа к Ирану передом, к морали задом наша корреспонденция
02:38 902
Ильхам Алиев: Войны больше не будет
Ильхам Алиев: Войны больше не будет все еще актуально
13 января 2026, 19:07 8149
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться