Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев

На протяжении десятилетий Анкара и Тегеран оставались системными соперниками: их интересы пересекались и сталкивались в Сирии, Ираке, Ливане и в ряде других конфликтных узлов Ближнего Востока. Турецкая сторона неоднократно публично обвиняла Иран в поддержке террористической курдской РПК. Однако на нынешнем этапе в Анкаре все отчетливее доминирует иная тревога - перспектива масштабного кризиса в приграничном многонациональном государстве с населением около 90 миллионов человек, разнообразной социальной структурой и широким спектром политических ожиданий. Эта логика отчетливо прослеживается в недавнем анализе, опубликованном аналитическим центром SETA, традиционно близким к турецким силовым и внешнеполитическим кругам. В материале специалиста по Ирану Мустафы Джанера позиция Анкары сформулирована предельно ясно: несмотря на устойчивую напряженность в ирано-турецких отношениях, для Турции сохранение территориальной целостности Ирана остается приоритетной задачей. Схожие акценты прозвучали и в телеинтервью министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. По его оценке, нынешний кризис является прямым следствием внешнеполитического курса Ирана последних 30 лет, приведшего страну к жестким западным санкциям и структурному экономическому тупику. Фидан подчеркнул, что Иран обладает молодым и социально активным населением, которое сталкивается с перманентными экономическими проблемами, а массовые протесты стали для власти недвусмысленным сигналом критической массы накопленного недовольства.

Одновременно глава турецкой дипломатии указал на то, что протестная волна используется внешними противниками Ирана, включая Израиль. В этом контексте он обозначил ключевой приоритет Анкары - недопущение распада иранского государства и втягивания всего региона в масштабный хаос с трудно прогнозируемыми последствиями. Эта позиция получила поддержку и со стороны турецкого политического истеблишмента. Девлет Бахчели, лидер Партии националистического движения, являющейся стратегическим союзником правящей ПСР, в выступлении 13 января заявил, что возможный распад Ирана представляет прямую угрозу национальной безопасности Турции. Бахчели отдельно обратился к иранским тюркам - азербайджанцам, туркменам и кашкайцам, призвав их к сдержанности и политическому благоразумию. Профессор Хасан Октай, директор Центра кавказских исследований и автор многочисленных работ, посвященных Ирану, в комментарии для haqqin.az отметил, что Анкару в меньшей степени волнует судьба конкретного политического режима в Тегеране и в значительно большей - риск втягивания всего региона в цепную реакцию нестабильности. По его словам, турецкое руководство рассматривает как минимум два сценария, способных стать прямым следствием нынешнего противостояния.

Октай подчеркивает, что в целом Турция считает экономические требования протестующих обоснованными, однако Анкара вынуждена подходить к происходящему в ИРИ с максимальной осторожностью. Во-первых, распад Ирана и его погружение в анархию не соответствуют стратегическим интересам Анкары. Во-вторых, потенциальная волна беженцев численностью до 20 миллионов человек представляет собой фактор, вызывающий серьезное беспокойство на уровне национальной безопасности. Отдельное внимание в турецких расчетах уделяется курдскому фактору. Приграничные с Турцией регионы Ирана населены примерно четырьмя миллионами курдов. Несмотря на то что РПК, признанная США, Европейским союзом и Турцией террористической организацией, объявила в 2024 году о прекращении вооруженной борьбы, ситуация остается напряженной. Иранское крыло организации, PJAK, продолжает активную деятельность, а Анкара регулярно обвиняет Тегеран в фактическом попустительстве курдским вооруженным структурам, дислоцированным вдоль ирано-иракской границы. Как уже писал haqqin.az, на прошлой неделе Турция передала Ирану разведывательную информацию о группе боевиков РПК, проникших с территории Ирака, которые впоследствии были ликвидированы иранскими силами безопасности.

По оценке Октая, в условиях дестабилизации именно такие структуры, как PJAK, попытаются воспользоваться вакуумом власти. Он считает практически неизбежным, что в ситуации хаоса неорганизованные иранские азербайджанцы, десятилетиями находившиеся под жестким давлением центральных властей, окажутся особенно уязвимыми перед вооруженными атаками со стороны курдских группировок. По его словам, в районах присутствия PJAK протестная активность быстрее всего перерастает в насилие, что лишь подтверждает обоснованность турецких опасений. Политолог напомнил, что схожие страхи проявились и в прошлом году во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем, когда в Анкаре всерьез рассматривали сценарий резкого роста миграционного давления. Это привело к усилению пограничного контроля и к негласным сигналам о том, что Турция не намерена повторять модель безусловного приема беженцев, характерную для периода гражданской войны в Сирии. В Анкаре также исходят из того, что дестабилизация или распад Ирана неизбежно повлекут за собой рост нелегальной миграции, расширение наркотрафика и усиление трансграничной преступности. Октай не исключает, что США в случае ухода религиозной элиты от власти могут попытаться выстроить взаимодействие с частью нынешнего иранского истеблишмента, чтобы предотвратить распад государства и обеспечить контролируемый, мягкий транзит.