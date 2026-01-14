Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы

Вопреки убийствам и чудовищному насилию со стороны режима аятолл, акции протеста в городах Ирана не только продолжаются, но и принимают все более массовый и непримиримый характер. На третьей неделе протестного движения было зафиксировано не менее 574 точек проведения демонстраций в 185 городах всех провинций страны. «По масштабам, географии и продолжительности это движение уже стало самым крупным антиправительственным выступлением за всю историю Исламской Республики Иран», - сказал в беседе с корреспондентом haqqin.az иранский политолог, исследователь и общественный деятель Мохсен Банайе.

Судя по информации, поступающей по различным, в том числе, закрытым каналам связи, вечером 13 января акции протеста проходили в Тегеране, Араке, Мешхеде, Куме и ряде других городов. Столкнувшись с острым дефицитом собственных сил, власти все активнее привлекают для подавления массовых выступлений иностранные шиитские формирования. В частности, используются арабоязычные отряды иракского вооруженного формирования «Хашд аш-Шааби». По словам Банайе, именно эти подразделения причастны к убийству сотен людей в Керманшахе. В Реште, по имеющимся данным, в расстрелах безоружных протестующих участвовали переброшенные в Иран боевики ливанской «Хезболлы». Из Ливана, как утверждается, было направлено подкрепление численностью более 800 боевиков этой организации. На этом фоне Корпус стражей исламской революции опубликовал пространное заявление, в котором предупредил военнослужащих, что любые проявления неповиновения и дезертирства будут подавляться «решительными судебными мерами». Однако вскоре это заявление было удалено. По словам политолога, причиной его появления стал прямой ответ на действия Резы Пехлеви, объявившего ранее о создании специальной платформы для военнослужащих, не желающих участвовать в кровавых расправах над собственным народом. Речь идет о защищенном канале прямой связи для военнослужащих регулярной армии, сотрудников сил безопасности и полиции, желающих порвать с режимом и присоединиться к оппозиционному движению.

Как утверждает Банайе, реакция режима свидетельствует о масштабах проблемы. В ответ на призыв Пехлеви десятки тысяч военнослужащих самовольно покинули свои части. В анонимных разговорах офицеры регулярной армии называют цифру около 50 тысяч дезертиров. Причем речь идет не только о рядовых регулярной армии. Дезертирство затронуло и структуры КСИР, и полицию. Именно это, по мнению политолога, стало одной из ключевых причин привлечения в Иран боевиков «Хашд аш-Шааби», а также таких проиранских организаций, как «Катаиб Хезболла» и «Харакат аль-Нуджаба». Полное отключение интернета, к которому прибегли власти, не смогло тотально парализовать коммуникацию внутри протестного движения. Спутниковый интернет Starlink продолжает пробивать бреши в информационной блокаде. В ответ силовые структуры начали использовать беспилотники для выявления спутниковых антенн в западных районах Тегерана, Исфахане, Сенендже, Бане, Махабаде, а также в городах провинции Курдистан и в целом на западе Ирана. По словам Банайе, спутниковые тарелки изымаются у населения без разбора. Одновременно стремительно расширяется география протестов в азербайджанских провинциях страны. Начало акций в этих регионах совпало с призывом Резы Пехлеви ко всему иранскому народу выйти на улицы. В Тебризе, Урмии, Ардебиле, Мараге, Абхаре, Занджане, Миандобе, Халхале, Хое, Джульфе, Базергане, а также в городах иранского Курдистана - Керманшахе, Херсине, Сахне, Гурве, Абнадане - звучат общеиранские лозунги: «Смерть диктатору», «Это последняя битва - шах вернется», «Джавид шах». А в Тебризе протестующая молодежь скандирует: «Тюрки и персы - рука об руку освободим страну».