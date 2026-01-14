USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Операция против Ирана: отсчет пошел
Новость дня
Операция против Ирана: отсчет пошел

Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы

иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az
Джейхун Наджафов, собкор
21:09 2577

Вопреки убийствам и чудовищному насилию со стороны режима аятолл, акции протеста в городах Ирана не только продолжаются, но и принимают все более массовый и непримиримый характер.

На третьей неделе протестного движения было зафиксировано не менее 574 точек проведения демонстраций в 185 городах всех провинций страны.

«По масштабам, географии и продолжительности это движение уже стало самым крупным антиправительственным выступлением за всю историю Исламской Республики Иран», - сказал в беседе с корреспондентом haqqin.az иранский политолог, исследователь и общественный деятель Мохсен Банайе.

Иранские власти все активнее привлекают для подавления массовых выступлений иностранные шиитские формирования. В частности, используются арабоязычные отряды иракского вооруженного формирования «Хашд аш-Шааби»

Судя по информации, поступающей по различным, в том числе, закрытым каналам связи, вечером 13 января акции протеста проходили в Тегеране, Араке, Мешхеде, Куме и ряде других городов. Столкнувшись с острым дефицитом собственных сил, власти все активнее привлекают для подавления массовых выступлений иностранные шиитские формирования.

В частности, используются арабоязычные отряды иракского вооруженного формирования «Хашд аш-Шааби». По словам Банайе, именно эти подразделения причастны к убийству сотен людей в Керманшахе.

В Реште, по имеющимся данным, в расстрелах безоружных протестующих участвовали переброшенные в Иран боевики ливанской «Хезболлы». Из Ливана, как утверждается, было направлено подкрепление численностью более 800 боевиков этой организации.

На этом фоне Корпус стражей исламской революции опубликовал пространное заявление, в котором предупредил военнослужащих, что любые проявления неповиновения и дезертирства будут подавляться «решительными судебными мерами». Однако вскоре это заявление было удалено.

По словам политолога, причиной его появления стал прямой ответ на действия Резы Пехлеви, объявившего ранее о создании специальной платформы для военнослужащих, не желающих участвовать в кровавых расправах над собственным народом. Речь идет о защищенном канале прямой связи для военнослужащих регулярной армии, сотрудников сил безопасности и полиции, желающих порвать с режимом и присоединиться к оппозиционному движению.

Мохсен Банайе отвечает на вопросы haqqin.az

Как утверждает Банайе, реакция режима свидетельствует о масштабах проблемы. В ответ на призыв Пехлеви десятки тысяч военнослужащих самовольно покинули свои части. В анонимных разговорах офицеры регулярной армии называют цифру около 50 тысяч дезертиров. Причем речь идет не только о рядовых регулярной армии. Дезертирство затронуло и структуры КСИР, и полицию. Именно это, по мнению политолога, стало одной из ключевых причин привлечения в Иран боевиков «Хашд аш-Шааби», а также таких проиранских организаций, как «Катаиб Хезболла» и «Харакат аль-Нуджаба».

Полное отключение интернета, к которому прибегли власти, не смогло тотально парализовать коммуникацию внутри протестного движения. Спутниковый интернет Starlink продолжает пробивать бреши в информационной блокаде. В ответ силовые структуры начали использовать беспилотники для выявления спутниковых антенн в западных районах Тегерана, Исфахане, Сенендже, Бане, Махабаде, а также в городах провинции Курдистан и в целом на западе Ирана. По словам Банайе, спутниковые тарелки изымаются у населения без разбора.

Одновременно стремительно расширяется география протестов в азербайджанских провинциях страны. Начало акций в этих регионах совпало с призывом Резы Пехлеви ко всему иранскому народу выйти на улицы. В Тебризе, Урмии, Ардебиле, Мараге, Абхаре, Занджане, Миандобе, Халхале, Хое, Джульфе, Базергане, а также в городах иранского Курдистана - Керманшахе, Херсине, Сахне, Гурве, Абнадане - звучат общеиранские лозунги: «Смерть диктатору», «Это последняя битва - шах вернется», «Джавид шах». А в Тебризе протестующая молодежь скандирует: «Тюрки и персы - рука об руку освободим страну».

Одновременно стремительно расширяется география протестов в азербайджанских провинциях страны. Начало акций в этих регионах совпало с призывом Резы Пехлеви ко всему иранскому народу выйти на улицы

По оценке политолога, момент, когда все народы Ирана объединились вокруг одной идеи и одного лидера, Резы Пехлеви, в истории исламской республики является по-настоящему уникальным.

По мнению Мохсена Банайе, любое внешнее воздействие в нынешних условиях приведет к стопроцентному падению режима аятолл. Власть муллократии, по словам политолога, в любом случае обречена, поскольку она катастрофическим образом дискредитировала себя во всех сферах жизни страны.

Вопрос лишь в том, сколько еще крови прольют аятоллы, прежде, чем будут вынуждены бежать из Ирана.

Читайте по теме

Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7579
Запад готовится к обрушению Ирана обновлено; наше послесловие
13 января 2026, 17:40 8146
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации; все еще актуально
13 января 2026, 14:19 6670
В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
22:02 460
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
21:30 3693
Трамп не в силах помочь народу Ирана
Трамп не в силах помочь народу Ирана наша корреспонденция
20:34 2861
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 4280
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп обновлено 22:21
22:21 1890
Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел обновлено 20:37
20:37 20048
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
19:24 1869
Тысячи убитых протестующих в Иране: данные переданы США
Тысячи убитых протестующих в Иране: данные переданы США видео; обновлено 21:19
21:19 4319
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 6266
Туркменистан спас моряков с терпящего бедствие иранского судна
Туркменистан спас моряков с терпящего бедствие иранского судна обновлено 21:12
21:12 3780
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 3873

ЭТО ВАЖНО

В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
22:02 460
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
21:30 3693
Трамп не в силах помочь народу Ирана
Трамп не в силах помочь народу Ирана наша корреспонденция
20:34 2861
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 4280
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп обновлено 22:21
22:21 1890
Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел обновлено 20:37
20:37 20048
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
19:24 1869
Тысячи убитых протестующих в Иране: данные переданы США
Тысячи убитых протестующих в Иране: данные переданы США видео; обновлено 21:19
21:19 4319
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 6266
Туркменистан спас моряков с терпящего бедствие иранского судна
Туркменистан спас моряков с терпящего бедствие иранского судна обновлено 21:12
21:12 3780
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 3873
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться