В Сирии продолжаются ожесточенные бои между правительственной армией и курдской армией, нашедшей убежище под мнимой либеральной аббревиатурой СДС (Сирийские Демократические Силы). Движение сирийских курдов, афиллированное с террористическими PKK/YPG, отказавшись от предложения реинтеграции в состав единого сирийского государства, вызвало на себя ошеломляющий удар хорошо подготовленной за последний год турецкими инструкторами вооруженной до зубов армии. Каждая новость с поля боя приносит известие о падении городов, которые со времен ликвидации ИГИЛ находились под контролем курдских ополчений: пала Ракка, ушла Хасака, освобожден главный курдский оплот – Хасака. Что же дальше? Как успешно продлится наступление сирийской правительственной армии и что ожидать от дальнейшего развития ситуации?

Лидер Сирийского демократического туркменского движения Абдулкерим Ага в беседе с haqqin.az напомнил, что Турция и Сирия еще год назад предоставили СДС возможность урегулировать разногласия политическим путем. По его словам, сначала в марте прошлого года, а затем в первые дни нынешнего СДС получили шанс на компромисс, однако отказ от него привел к необходимости подписания соглашения, которое он охарактеризовал как «капитуляционное». Абдулкерим Ага также отметил, что ранее СДС последовательно сотрудничали с Россией, Соединенными Штатами, режимом Асада, а в последнее время и с Израилем, однако нынешнее соглашение является более решительным и результативным, чем договоренности марта прошлого года. Тургай Тюркер, турецкий журналист и политический аналитик по Ближнему Востоку, в комментарии для haqqin.az заявил, что ключевым, хотя и неформальным архитектором последних событий в Сирии является Турция. По его мнению, операция, начатая правительством Дамаска в конце прошлой недели, не только направлена на восстановление контроля над северо-востоком страны, но и укладывается в более широкий проект Анкары «Турция без террора». Тюркер подчеркнул, что решающим фактором стало подписание президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа указа о восстановлении нарушенных в период режима Асада прав курдов при активном участии Турции. Особое значение, по его словам, имеет принцип индивидуальной интеграции бывших бойцов СДС в армию и полицию, что исключает сохранение автономных вооруженных структур. По оценке Тюркера, поражение ОНС и СДС стало результатом многосторонних договоренностей, прежде всего по линии Анкара-Вашингтон, а освобождение северо-востока Сирии от террористических элементов открывает путь к формированию стратегических транспортных и экономических коридоров. Он считает, что дипломатическая активность и прагматизм Анкары сорвали попытки дестабилизации региона.