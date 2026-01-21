Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет

На улицах иранских городов вновь появились демонстранты, однако на этот раз полиция в них уже не стреляет. Об этом стало известно после того, как власти ИРИ на короткое время восстановили интернет, который был полностью отключен с 8 января. Отметим, что тогда в ответ на призыв принца Резы Пехлеви на улицы иранских городов вышли миллионы протестующих, после чего власти Ирана отключили интернет, а силовики применили против протестующих мачете, огнестрельное оружие, включая крупнокалиберное, а также, по до конца невыясненным данным, ядовитый газ. Согласно информации правозащитных организаций, в ходе демонстраций протеста в Иране было убито более 20 тысяч человек.

Иранские врачи сообщили работающей в Норвегии правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), что более 10 тысяч человек частично или полностью лишились зрения из-за выстрелов полицейских дробовиков в лица демонстрантов. В беседе с haqqin.az известный член Республиканского альянса Ирана и генеральный секретарь Переходного управляющего совета Ирана, сын одного из пяти великих аятолл Ирана, лидера движения за автономию Южного Азербайджана Хасан Шариатмадари сказал, что на иранских улицах действительно проявились демонстранты, которых полиция не разгоняет. «Пока нет ясной картины об организаторах, лозунгах и требованиях участников, - сказал он. - Вполне возможно, что акции были инициированы самими властями, чтобы сместить акцент с антирежимного и антисистемного на более приемлемый для властей характер. Не исключено, что власти создают параллельное оппозиционное движение с умеренным лидером, который будет выдвигать заранее согласованные требования, не представляющие угрозу для власти аятолл». Что же касается протестной волны, начавшейся в конце декабря, которую власти 8-9 января буквально утопили в крови, то это движение, по словам политолога, продолжается. «Сейчас похороны погибших превращаются в антиправительственную манифестацию, - рассказал Шариатмадари. - Иранцы не падают духом и не прогибаются под давлением режима. В социальные сети попало видео похоронной процессии на кладбище Бехешт-Захра, на котором люди, провожавшие в последний путь участника протестов, погибшего от пули полицейского, вместо того, чтобы плакать и скорбеть, скандировали лозунги против режима. И так будут проходить все похороны убитых демонстрантов».

По словам политолога, власти это понимают, а потому всячески противятся выдаче родственникам тел убитых. Сейчас за выдачу тела требуют до 10 тысяч долларов. Другое условие: чтобы забрать тело, родственники должны сказать на видеокамеру, что убитый был членом «Бассидж» и что похороны пройдут без ритуального шествия и траурной церемонии. «Известны случае, когда люди, чтобы скрыть тело от силовиков, хоронили убитых на демонстрациях в своих садах и на полях, - сказал Шариатмадари. - Мы в начале антиклерикального революционного пути. Напомню, что антишахские выступления длились почти год. Иранский народ не смирится с режимом, совершившим тягчайшее преступление против своих граждан». По мнению Шариатмадари, количество убитых манифестантов шокировало даже Али Хаменеи, который признался, что погибли тысячи людей. Массовые расстрелы на улицах безоружных демонстрантов бесповоротно изменили отношение иранцев к власти. Ненависть людей распространяется на всех мало-мальски причастных к власти людей. А потому любые комбинации или рокировки в высших эшелонах власти, призванные умиротворить иранское общество, люди все равно не примут. «Сейчас ходят слухи, что на пике демонстраций бывший глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф переговорил с Резой Пехлеви и сообщил об этом экс-президенту Хасану Рухани, - отметил политолог. - А в израильских СМИ прошла информация, что обоих арестовали. Правда, представители Зарифа опровергли слухи о его аресте. Сейчас сложно судить, насколько эти слухи соответствуют действительности. Но в любом случае иранцы ждут каких-то действий со стороны Трампа, поскольку США стягивают в регион крупные военные силы».