Какую операцию готовят США в Иране?

Президент США Дональд Трамп направил в Персидский залив «непобедимую армаду» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln (CVN-72). По данным военных специалистов, на борту авианосца Abraham Lincoln размещено 9-е авиационное крыло Военно-морских сил США, в состав которого входят истребители F/A-18E Super Hornet, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Hawkeye, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, истребители F-35C, а также вертолеты MH-60R/S Seahawk. Авианосец сопровождают по меньшей мере три эсминца - USS Spruance (DDG-111), USS Michael Murphy (DDG-112) и USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121), обеспечивая противовоздушное и противоракетное прикрытие, а также ударные возможности за счет крылатых ракет Tomahawk.

В ответ на беспрецедентную концентрацию американских сил глава Корпуса стражей исламской революции Ирана пригрозил США и Израилю «мучительными последствиями», заявив, что армия исламской республики «держит палец на спусковом крючке». Напомним, в период антиправительственных демонстраций, охвативших иранские города с конца декабря 2025 года, Вашингтон неоднократно предостерегал власти в Тегеране от кровавых репрессий против протестующих. После массовых расстрелов демонстрантов, в ходе которых, по ряду оценок, могли погибнуть до 20 тысяч человек, мир оказался в состоянии напряженного ожидания американского удара по центрам принятия решений в Иране. Однако прямого удара не последовало, вместо этого началось постепенное стягивание американских военных сил в Персидский залив. Судя по всему, Трамп намерен решить не один вопрос, связанный с режимом аятолл, а целый комплекс проблем региональной безопасности на Ближнем Востоке. Сергей Мигдаль, известный израильский эксперт по контрразведке и борьбе с терроризмом, изложил в беседе с корреспондентом haqqin.az свое видение возможной американской военной операции против иранского режима.

«Во время 12-дневной войны, после того, как Израиль уничтожил в Иране многочисленные цели, Вашингтон в рамках операции «Полуночный молот» направил в Иран стратегические бомбардировщики B-2 Spirit для сброса тринадцатитонных проникающих бомб на несколько ядерных объектов, остановив тем самым боевые действия своего израильского союзника, - напомнил Мигдаль. – Сейчас же, полагаю, Трамп уже принял решение о массированной атаке на Иран, хотя удары в поддержку иранских протестующих следовало нанести еще две недели назад. Тогда это выглядело бы эффектным актом возмездия режиму за массовые убийства, хотя с полной уверенностью можно сказать, что такой шаг не привел бы ни к падению режима, ни к серьезному изменению политической ситуации в Иране. Сегодня, на мой взгляд, Америка готовит нечто гораздо более масштабное, в том числе под давлением Израиля, который с самого начала выступал против чисто демонстрационного удара». По словам израильского эксперта, из Вашингтона все чаще звучат сигналы о том, что готовящаяся операция должна подорвать фундамент иранского режима и привести к системным изменениям политической модели страны. Пока США подтягивают ударные силы: авианосцы, боевую авиацию, самолеты-заправщики, а также десятки военно-транспортных самолетов, доставляющих ракеты, вооружения и оборудование. Авианосец «Линкольн» вместе со всей своей ударной группой должен занять позицию в регионе в течение ближайших одного-двух дней. Одновременно из Атлантического океана в Средиземное море направляется авианосная ударная группа «Джеральд Р. Форд», которая при необходимости сможет поддержать действия американских сил в Персидском заливе. Кроме того, США продвигают ближе к Ирану свои силы в Красном море, а стратегические бомбардировщики ВВС США перебрасываются на базу Диего Гарсия в Индийском океане – примерно в 1600 километрах к югу от Ирана. В связи с чем возникает ключевой вопрос: какого рода операция способна действительно подорвать режим аятолл?

По мнению Мигдаля, возможны несколько сценариев. Первый - комбинированная операция, апофеозом которой может стать ликвидация либо захват и арест высших религиозных фигур и руководителей Корпуса стражей исламской революции по обвинению в преступлениях против человечества. Технические возможности для этого у США есть, однако реализовать подобный сценарий значительно сложнее, чем, к примеру, в Венесуэле. «Несмотря на серьезные внутренние проблемы, Иран - куда более мощное государство, - подчеркнул Сергей Мигдаль. - В Израиле, насколько мне известно, настаивают на масштабной, многодневной операции, которая не только пошатнет основы режима, но и позволит выполнить практические задачи, схожие с теми, которые Израиль решал в июне 2025 года. Тогда цели были четко определены: максимальное уничтожение объектов ядерной программы и руководства КСИР. Эта задача была выполнена примерно на 90 процентов. Одновременно наносились удары по ракетной программе и ракетным базам КСИР, успех которых был частичным - около 50 процентов. Были уничтожены ракетные системы, а также главный завод по производству электронных компонентов и систем наведения. Сейчас иранцы пытаются его восстановить, и в меру своих возможностей им помогает в этом Китай. Важно подчеркнуть, что в минувшем июне Израиль уничтожил около 95 процентов иранской системы ПВО. Американцы же ограничились одной точечной операцией против ядерного объекта». По оценке эксперта, теперь США нацелены на куда более широкую операцию. «Мы рассчитываем, что будет уничтожено все, что уцелело после 12-дневной войны, а также все, что иранцы успели восстановить, - добавил Мигдаль. - Для Израиля принципиально важно, чтобы даже в случае выживания режима аятолл его военные возможности были сведены к нулю. Попытки восстановить ракетное производство и ядерные объекты потребуют у Тегерана многих лет и миллиардных затрат, которых у властей Ирана попросту нет».