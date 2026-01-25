Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»

Итак, на переговорах о прекращении войны в Украине обсуждается вопрос передачи России без боя все еще неоккупированных населенных пунктов Донбасса. На переговорах в Абу-Даби украинская делегация, несмотря на давление со стороны администрации Трампа, отказалась принимать требование российской стороны. За четыре года активных военных действий российская армия так и не смогла завершить оккупацию Донбасса, и, в частности, Донецкой области. Сейчас около 25 процентов административной территории Донецкой области, включая такие крупные города, как Краматорск, Славянск и расположенный непосредственно у линии фронта – укрепрайон Константиновку, остаются под контролем украинской армии. Хотя министерство обороны России давно отрапортовало о полном контроле над Покровском и Мирноградом, бои в этих городах все продолжаются. Если верить последней информации из российских источников, российские силы закрепились в агломерации Покровск–Мирноград и пытаются продвигаться в направлении Славянска. В одном из сообщений говорится, что россияне начали бои за населенный пункт Белицкое возле Покровска, и штурмовые группы вошли в некоторые кварталы. Белицкое имеет стратегическое значение для продвижения в сторону Доброполья, которое открывает путь на Славянск. Напомним, что еще в конце лета 2024 года российские войска подошли к окраинам этих населенных пунктов. Но Украина перебросила резервы, укрепила оборону и смогла предотвратить быстрое падение агломерации. Активные бои на этом участке фронта продолжаются уже полтора года.

Ситуация резко обострилась в начале осени 2025 года, когда российские войска смогли прорвать оборону ВСУ на юге Покровско‑Мирноградской агломерации и войти в жилые кварталы. Уже в конце октября российские власти объявили о «завершении окружения» украинских сил. 1 декабря Кремль сообщил о взятии Покровска, а перед Новым годом — о полном контроле над Мирноградом. Однако общеизвестно, что украинские силы все еще не покинули Покровск и Мирноград и, несмотря на фактическое окружение, продолжают удерживать центральные кварталы этих городов. В боях за крупные промышленные центры Донецкой области российская армия продолжает нести тяжелые потери. Военно‑политическое руководство Украины утверждает, что отдельные районы этих городов остаются под контролем ВСУ. OSINT‑аналитики так же обращают внимание на отсутствие достоверных данных о полном контроле России над этими населенными пунктами. Однако исследователи признают, что часть Покровска и Мирнограда уже долгое время находится в «серой зоне», где ни одна из сторон не обладает устойчивым контролем над территорией. На фронте Покровск–Мирноград сражается 7‑й штурмовой десантный корпус украинской армии. Его командир, 36‑летний бригадный генерал Евгений Ласийчук, в интервью украинской службе BBC рассказал об обстановке на этой линии фронта. Генерал командует корпусом с прошлого лета, и считается одним из авторитетных боевых командиров. По словам генерал, на сегодняшний день ВСУ полностью контролируют северную часть Покровска и северную часть Мирнограда. Хотя российская армия проявляет большую активность именно в Покровске, пытаясь давить на северо‑запад с целью дальнейшего выхода к населенному пункту Гришино. Этот населенный пункт является основной целью российских войск в Покровском районе.

«Некоторые подразделения, которые противник перебросил в этот город, пытаются также проникать между нашими боевыми порядками на севере, пытаясь выйти за пределы Покровска. Что касается Мирнограда, то продвижение противника происходит в южной части населенного пункта. Там он пытается накапливать личный состав и технику. У нас есть разведданные, что противник планирует продолжать попытки продвижения в направлении северной части Мирнограда. На сегодняшний день логистика в этой агломерации остается сложной, но мы применяем «бомберы» — мультикоптеры с большой грузоподъемностью, а также наземные роботизированные комплексы, и они нам очень помогают», — заявил генерал. Командир корпуса украинской армии сообщил, что в Покровске линия фронта сейчас проходит по железнодорожной ветке, которая разделяет северную и южную части города. Украинские силы контролируют линию фронта, и противник практически не может ее пересечь. Отдельные группы, которым удается прорваться на север города, не удерживаются там — их уничтожает украинская артиллерия и дроны. Евгений Ласийчук отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в Мирнограде. «Мирноград можно условно разделить на южную и северную части. Между ними есть промежуток — район пятиэтажной застройки. На данном этапе мы полностью удерживаем северную часть города и держим под огневым контролем промежуток между югом и севером. Противник вынужден проходить через этот участок и скапливаться там. Но такое положение вещей лишь облегчает нанесение ему огневого поражения», — рассказал украинский генерал.

Покровск и Мирноград фактически примыкают друг к другу, их разделяют лишь села Светлое и Ровное. Генерал Ласийчук сообщил, что и в этих селах украинская армия сохраняет отдельные позиции. «Мы там на Новый год «побеспокоили» противника. Наши военнослужащие показывали украинские флаги — поздравляли врага с Новым годом. То есть наши позиции там есть. Но противник понимает, что это важное для него направление — ему нужно отделить Покровск от Мирнограда, вклинившись в этот участок. Там есть наши позиции, но кое‑где есть и враг. Однако ситуация остается контролируемой», — сказал Ласийчук. По словам генерала, разведданные показывают, что российская армия намерена усиливать давление в направлении Гришино и, в случае захвата этого населенного пункта, планирует продвигаться в сторону Днепропетровской области. Несколько раз российским штурмовым группам удавалось войти в Гришино, но их выбивали обратно, и командир корпуса утверждает, что ситуация там находится под контролем. «Россияне, испытывая любовь к «сакральным датам», ставили себе задачу овладеть Гришино к Новому году и уже готовили флаги и салюты. Но по факту никакого успеха не добились», — отметил генерал. По словам Евгения Ласийчука, на фронте Покровск–Мирноград действовали 51‑я и 2‑я армии России. Однако в определенный момент они утратили эффективность из‑за тяжелых потерь. После этого был привлечен оперативно‑стратегический резерв — подразделения 76‑й воздушно‑десантной дивизии.

«Мы знали, откуда она выдвигается, какими маршрутами, как будет накапливаться. Сейчас эта десантно‑штурмовая группировка ведет активные действия, пытается наступать. Но нам известно, что и она уже несет такие потери, что подразделения приходится менять, выводя их на перегруппировку и восстановление боеспособности», — рассказал генерал ВСУ. По словам командира корпуса, общая численность российской группировки на фронте Покровск–Мирноград составляет около 150 тысяч человек, из них примерно тысяча непосредственно удерживает позиции в Покровске. Однако из‑за частой ротации эти цифры относительны. Генерал заявил, что на этом направлении российская армия ежемесячно теряет около двух тысяч человек убитыми и ранеными. «Я говорю своим штабам и командирам бригад: если мы за сутки не уничтожили 100 военнослужащих противника, значит, это был для нас плохой день. У нас есть ориентир, и мы стараемся повышать эти показатели», — сказал генерал. Командир корпуса подчеркнул, что, несмотря на всю сложность ситуации, украинская армия намерена удерживать позиции в Покровске и Мирнограде. «Нельзя допустить противника в глубину нашей обороны. Покровск и Мирноград имеют огромное значение для дальнейшего хода боевых действий. Сегодня враг увяз в городских боях — и в одном, и в другом городе. Он не показывает эффективности и за каждый метр несет колоссальные потери. На сегодняшний день Покровск и Мирноград сдерживают противника от дальнейшего продвижения. Если враг добьется успеха в этих городах, он сможет накопить там силы и технику для выхода в оперативный простор. Это может быть Славянско‑Краматорская агломерация, Харьковская или Днепропетровская область. Поэтому нам так важно удерживать противника здесь и не допускать его в глубину обороны», — заявил Ласийчук.