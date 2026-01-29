А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?

Отдельно было отмечено, что в послевоенный период в учреждениях Агентства реабилитационные услуги были оказаны 3 747 ветеранам войны. Более 2 400 лиц с инвалидностью, связанной с войной, получили 88 400 единиц реабилитационного оборудования, а свыше 500 человек - 620 высокотехнологичных протезов.

Кроме того, 13 700 человек получили в общей сложности 212 тысяч единиц реабилитационного оборудования. По сравнению с 2024 годом число граждан, воспользовавшихся реабилитационными услугами, возросло на 15 процентов, а количество получателей реабилитационного оборудования - на 12,5 процента.

В течение года в реабилитационных учреждениях Агентства услуги были оказаны 142 000 лицам с инвалидностью. Из них 78 600 получили амбулаторные реабилитационные услуги, 33 200 - стационарные и общинные формы реабилитации.

По его словам, 1 500 гражданам, обратившимся за проведением экспертизы, было отказано в присвоении статуса инвалидности.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года, сообщил председатель правления Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации Рамин Рзаев.

В 2025 году в Азербайджане статус инвалидности получили 54 500 человек. Из них 25 300 были признаны инвалидами впервые, еще 29 200 - в рамках повторного освидетельствования.

- Сколько людей с инвалидностью проживает сегодня в Азербайджане?

- В настоящее время их около 500 тысяч человек. Это менее 5 процентов от общей численности населения, что соответствует общемировым показателям инвалидности. Более того, этот уровень несколько ниже, чем в ряде соседних с Азербайджаном стран.

- В 2025 году статус инвалидности получили 54 500 человек - на 13,5 процента больше, чем в 2024-м. С чем связан столь ощутимый рост?

- Причин может быть несколько. В первую очередь, речь идет об истечении сроков действия ранее присвоенных групп инвалидности, особенно первой и второй. Важно подчеркнуть, что рост показателей не означает исключительно увеличение первичной инвалидности: как правило, соотношение первичного и повторного назначения составляет примерно 50 на 50.

Кроме того, существенную роль сыграло повышение качества медицинских направлений и расширение наших возможностей по получению информации от других государственных структур. Налажена интеграция с базами данных TABIB и организаций, подведомственных Министерству здравоохранения. В этих условиях манипулировать данными стало практически невозможно.

Ранее значительное число отказов было связано с низким качеством оформления направлений, отсутствием сопроводительных документов и случаями гипердиагностики, когда диагнозы необоснованно завышались. Часто людям без достаточных оснований выдавалась форма № 88 и они направлялись на медико-социальную экспертизу. Сегодня качество направлений существенно выросло, что напрямую отразилось на количестве положительных решений. Если в предыдущие годы соотношение отказов и назначений составляло примерно 60 процентов к 40, то сейчас ситуация изменилась: более 70 процентов обращений завершаются назначением инвалидности и около 30 процентов - отказом. Это объективно увеличивает общее число лиц, получивших данный статус.

- Граждане часто жалуются, что после введения новых критериев некоторым людям не продлевают группу инвалидности, несмотря на отсутствие улучшений в состоянии здоровья. Как Агентство обеспечивает объективность экспертизы?

- Ранее действовало постановление Кабинета министров № 413, которое предусматривало 128 критериев инвалидности. При детальном анализе стало очевидно, что они устарели и не соответствуют международным стандартам. Более того, многие заболевания вообще не были включены в этот перечень. В результате возникали ситуации, когда по международным нормам человек имел право на статус инвалида, но национальные критерии этого не предусматривали.

Совместно со специалистами нашего Агентства, Министерства здравоохранения и других профильных структур критерии были пересмотрены и расширены с 128 до 617, то есть, увеличены почти в пять раз. Что позволило нам учитывать значительно больше заболеваний и клинических состояний.

При этом существует и обратный процесс: с развитием современных методов лечения некоторые заболевания перестают рассматриваться как основание для инвалидности. Впрочем, такие случаи носят единичный характер.

- То есть эти люди больше не считаются утратившими трудоспособность?

- Процент утраты профессиональной трудоспособности сам по себе не является основанием для присвоения инвалидности. Статус инвалидности назначается при утрате не менее 31 процента трудоспособности.

Если же человек, к примеру, утратил 29, 25 или 20 процентов, ему определяется соответствующий процент утраты профессиональной трудоспособности, но статус инвалидности не присваивается. При этом он сохраняет право на страховые выплаты или компенсации со стороны работодателя либо уполномоченных государственных органов.

- Почему при повторной экспертизе человек иногда получает другую группу инвалидности, нежели ранее?

— Это напрямую связано с изменением критериев оценки. Например, по прежним нормам состояние человека соответствовало третьей группе инвалидности, а по новым - второй. Возможна и обратная ситуация. Наша задача заключалась в том, чтобы максимально приблизить систему оценки инвалидности к международным стандартам.

- Люди годами жаловались на очереди, технические сбои и необходимость личного присутствия. Что изменилось?

- Сегодня процедура оценки инвалидности существенно ускорена и состоит из двух этапов.

Первый этап - заполнение формы № 88 в медицинских учреждениях системы TABIB. В этот процесс Агентство не вмешивается. Гражданин обращается в врачебно-консультационную комиссию, если заболевание продолжается непрерывно в течение 12 месяцев либо не менее 6 месяцев при стационарном лечении.

После внесения направления в электронную систему мы принимаем решение в течение максимум 10 дней - без личного присутствия гражданина. Если принятое решение его не устраивает, он может без ожидания, через онлайн-очередь, обратиться в наши региональные подразделения или центральный офис для повторного рассмотрения. При необходимости проводится дополнительное обследование с использованием наших диагностических и лабораторных возможностей, и решение может быть принято на месте без потери времени.

Особо отмечу запуск в рамках мобильного приложения e-sosial платформы «Специально для вас». Она обеспечивает цифровую карту инвалидности с QR- или штрих-кодом, доступ к персональной информации, справкам и реабилитационным документам, а также систему льгот и привилегий от партнеров.

Штрих-код интегрирован с нашей системой в режиме реального времени. Если инвалидность прекращается, он автоматически деактивируется. Если инвалидность подтверждена, то гражданину больше не нужно собирать справки - достаточно отсканировать код для подтверждения статуса и получения внеочередного обслуживания в государственных учреждениях, центрах «ASAN xidmət» и медицинских организациях. В рамках партнерских программ в больницах, аптеках и других учреждениях действуют скидки от 10 до 15 процентов.

- Как часто Агентство отменяет инвалидность?

- Такие случаи редки. Обычно это происходит либо по инициативе самого гражданина, заявившего о выздоровлении, либо по итогам проверок, направленных на обеспечение прозрачности и объективности решений.

В подобных ситуациях проводится очное освидетельствование в соответствии с законодательством об административном производстве, повторно анализируются медицинские документы и результаты обследований.

- В фильме «Bizim Cəbiş müəllim» один из героев приносит десятки справок о своей «инвалидности». Какие механизмы существуют для выявления подобных злоупотреблений сегодня?

- С 2018 года внедрено электронное обслуживание и полноценный электронный документооборот. Чем меньше бумаги, тем ниже риск фальсификаций. Сегодня нам не требуется принимать бумажные документы: вся информация доступна в электронных базах. Мы видим, где и когда человек проходил обследования, служил ли в армии, получал ли водительское удостоверение.

Если, к примеру, гражданин заявляет о слепоте, а в системе зафиксировано недавнее получение водительских прав, это становится предметом отдельной проверки. Аналогичная реакция на то, если лицо с заявленным тяжелым психиатрическим диагнозом официально работает педагогом.

В подобных противоречивых случаях проводится углубленное обследование и только после этого принимается окончательное решение - как в пользу назначения инвалидности, так и об отказе.