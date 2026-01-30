«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»

О возможных сценариях развития ситуации вокруг Ирана и в регионе Персидского залива haqqin.az побеседовал с одним из ведущих израильских специалистов по Ирану, доктором востоковедения, научным сотрудником Тель-Авивского университета Диной Лиснянской.

- До сих пор Дональд Трамп утверждал, что в результате американских ударов 2 июня 2025 года по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане иранская ядерная программа была полностью ликвидирована. Более того, представители руководства ИРИ фактически подхватили эту риторику, заявляя: «Ядерной инфраструктуры больше нет, значит, пора снимать санкции».

Тогда о какой именно ядерной сделке говорит Трамп?

- Что именно имеет в виду Трамп, в полной мере не знает, вероятно, никто, кроме него самого. Но, судя по последним заявлениям, он исходит из того, что Иран пытается возобновить элементы ядерной программы. Об этом после двенадцатидневной войны не раз говорили и представители руководства ИРИ. Речь, по всей видимости, идет о том, чтобы Иран взял на себя жесткие обязательства ни в какой форме не возвращаться к обогащению урана и к обладанию ядерным оружием.

- Соединенные Штаты концентрируют в Персидском заливе беспрецедентные военные силы - по оценкам экспертов, даже большие, чем во время операции «Буря в пустыне» в 1990 году и в 12-дневной войне. Как Вы считаете, это подготовка к удару или инструмент давления ради сделки?

- В случае с Дональдом Трампом крайне сложно делать однозначные прогнозы. Для него процессы, связанные с Ираном, — это не только геополитика, но и в определенном смысле вопрос личного решения лидера, который всерьез рассматривает возможность начала военной кампании. Его риторика противоречива: в один день он допускает удары, на следующий - говорит о переговорах. Однако столь масштабная концентрация сил в одной точке, как правило, свидетельствует о том, что военный сценарий рассматривается вполне серьезно.

- Можно ли, на Ваш взгляд, исключительно ударами с воздуха обрушить теократический режим в Иране?

- Я не думаю, что режим мулл можно свергнуть только воздушными ударами. Скорее всего, дело не ограничится уничтожением целей с воздуха. При этом никто не берется с уверенностью говорить о тактике возможной американской операции. Все будет зависеть от того, насколько критической для иранской власти окажется ситуация.

Падение режима возможно лишь при совпадении внешнего давления и внутренних процессов. История исламской революции 1979 года показывает, что решающим фактором тогда стал переход части армии на сторону народа. И сегодня многие рассматривают именно армейский фактор как потенциально переломный. Никто не считает, что только внешнее вмешательство или только внутренний протест способны привести к краху муллократии. Эти процессы должны сойтись.

Мы уже видели самое масштабное сопротивление иранского народа режиму за всю историю исламской республики - даже более массовое, чем в 2009 году. Если к этому добавится внешняя поддержка, то в следующий раз мы можем говорить уже о совершенно другом Иране.

- Сообщается, что Саудовская Аравия, Катар, Египет и Турция активно отговаривают Трампа от удара по Ирану. Почему суннитские арабские государства фактически выступают в защиту извечного шиитского конкурента?