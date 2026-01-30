Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку

У иранского режима практически нет шансов ни противостоять масштабной военной операции США, ни нанести сколько-нибудь чувствительный асимметричный удар по странам Персидского залива. Такое мнение высказал в беседе с haqqin.az израильский политолог и востоковед, главный редактор «Ориентал Экспресс» Михаил Бородкин, комментируя заявление иранского бригадного генерала Мохаммеда Акраминии, пригрозившего, что в случае американских ударов Тегеран немедленно атакует авианосцы и базы США, а сам конфликт «охватит весь регион - от Израиля до стран, где размещены американские военные объекты». По оценке израильского эксперта, сегодня подобные угрозы во многом носят декларативный характер и не подкреплены реальными возможностями. Бородкин напомнил, что во время 12-дневной войны ВВС Израиля уничтожили около половины арсенала иранских баллистических ракет. Всего, по его словам, на вооружении КСИР находилось примерно 3 тысячи таких ракет. Оставшиеся около 1500 единиц хранятся в подземных тоннелях, однако без мобильных пусковых установок, которые и стали главной целью израильских ударов, они бесполезны.

По словам Бородкина, из 300-350 мобильных пусковых комплексов израильские ВВС вывели из строя примерно половину. В ходе боевых действий иранцы постоянно отводили технику на восток страны, подальше от зоны досягаемости израильской авиации, поскольку запад Ирана фактически превратился в «выжженную зону» для любой военной инфраструктуры. «Это была настоящая охота за мобильными установками», - отметил Бородкин. Что же касается дронов типа «Шахед-135» и других беспилотников, то эксперт подчеркнул, что США заранее развернули в Персидском заливе системы противодействия именно таким угрозам. Для Израиля и его союзников эти ракеты и БПЛА неприятны, но не критичны и не способны переломить ход конфликта, особенно если удары по Ирану будут наносить американская авиация и высокоточные ракеты. В нынешних условиях, считает Бородкин, положение Тегерана значительно тяжелее, чем во время недавней войны. Эксперт скептически относится и к угрозам режима перекрыть Ормузский пролив. «Во-первых, такая блокада лишит сам Иран возможности экспортировать нефть, - отметил он. - Во-вторых, это нанесет прямой удар по интересам Китая - фактически последнего крупного торгового партнера Тегерана. В-третьих, даже если политическое руководство Ирана решится на подобный шаг, у США достаточно сил, чтобы быстро нейтрализовать попытку блокады».

Политолог напомнил исторический прецедент конца ирано-иракской войны. В 1988 году Тегеран уже пытался дестабилизировать судоходство в проливе, на что Вашингтон ответил операцией «Богомол». Тогда американцы атаковали иранские нефтяные платформы, использовавшиеся как военные базы, высадили там морскую пехоту и фактически разгромили часть иранского флота. Это стало крупнейшим морским столкновением США со времен Второй мировой войны. «После той операции разговоры иранцев о перекрытии Ормузского пролива надолго исчезли», - подчеркнул Бородкин. «Израильская многоэшелонированная система противовоздушной обороны способна перехватывать ракеты типа «Хорремшехр» или «Шахаб-3» с дальностью до 2000 километров, - считает израильский политолог. - В июне 2025 года большинство таких ракет было сбито, а единичные попадания не повлияли на общую ситуацию. Что же касается военных баз США, то до многих из них иранские средства поражения попросту не дотягиваются». Исходя из этого, у КСИР, по словам Бородкина, практически нет реальных военных опций, которые могли бы серьезно сорвать возможную операцию США. При этом о конкретной стратегии и тактике Вашингтона информации нет, из чего следует, что утечек из американских военных кругов не наблюдается. Наиболее вероятен сценарий нанесения широких воздушно-ракетных ударов без наземного вторжения, поскольку признаков переброски крупных сухопутных сил не видно. Возможны лишь ограниченные действия спецподразделений.