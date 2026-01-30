Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку

У иранского режима практически нет шансов ни противостоять масштабной военной операции США, ни нанести сколько-нибудь чувствительный асимметричный удар по странам Персидского залива.
Такое мнение высказал в беседе с haqqin.az израильский политолог и востоковед, главный редактор «Ориентал Экспресс» Михаил Бородкин, комментируя заявление иранского бригадного генерала Мохаммеда Акраминии, пригрозившего, что в случае американских ударов Тегеран немедленно атакует авианосцы и базы США, а сам конфликт «охватит весь регион - от Израиля до стран, где размещены американские военные объекты».
По оценке израильского эксперта, сегодня подобные угрозы во многом носят декларативный характер и не подкреплены реальными возможностями. Бородкин напомнил, что во время 12-дневной войны ВВС Израиля уничтожили около половины арсенала иранских баллистических ракет. Всего, по его словам, на вооружении КСИР находилось примерно 3 тысячи таких ракет. Оставшиеся около 1500 единиц хранятся в подземных тоннелях, однако без мобильных пусковых установок, которые и стали главной целью израильских ударов, они бесполезны.
По словам Бородкина, из 300-350 мобильных пусковых комплексов израильские ВВС вывели из строя примерно половину. В ходе боевых действий иранцы постоянно отводили технику на восток страны, подальше от зоны досягаемости израильской авиации, поскольку запад Ирана фактически превратился в «выжженную зону» для любой военной инфраструктуры. «Это была настоящая охота за мобильными установками», - отметил Бородкин.
Что же касается дронов типа «Шахед-135» и других беспилотников, то эксперт подчеркнул, что США заранее развернули в Персидском заливе системы противодействия именно таким угрозам. Для Израиля и его союзников эти ракеты и БПЛА неприятны, но не критичны и не способны переломить ход конфликта, особенно если удары по Ирану будут наносить американская авиация и высокоточные ракеты.
В нынешних условиях, считает Бородкин, положение Тегерана значительно тяжелее, чем во время недавней войны. Эксперт скептически относится и к угрозам режима перекрыть Ормузский пролив.
«Во-первых, такая блокада лишит сам Иран возможности экспортировать нефть, - отметил он. - Во-вторых, это нанесет прямой удар по интересам Китая - фактически последнего крупного торгового партнера Тегерана. В-третьих, даже если политическое руководство Ирана решится на подобный шаг, у США достаточно сил, чтобы быстро нейтрализовать попытку блокады».
Политолог напомнил исторический прецедент конца ирано-иракской войны. В 1988 году Тегеран уже пытался дестабилизировать судоходство в проливе, на что Вашингтон ответил операцией «Богомол». Тогда американцы атаковали иранские нефтяные платформы, использовавшиеся как военные базы, высадили там морскую пехоту и фактически разгромили часть иранского флота. Это стало крупнейшим морским столкновением США со времен Второй мировой войны.
«После той операции разговоры иранцев о перекрытии Ормузского пролива надолго исчезли», - подчеркнул Бородкин.
«Израильская многоэшелонированная система противовоздушной обороны способна перехватывать ракеты типа «Хорремшехр» или «Шахаб-3» с дальностью до 2000 километров, - считает израильский политолог. - В июне 2025 года большинство таких ракет было сбито, а единичные попадания не повлияли на общую ситуацию. Что же касается военных баз США, то до многих из них иранские средства поражения попросту не дотягиваются».
Исходя из этого, у КСИР, по словам Бородкина, практически нет реальных военных опций, которые могли бы серьезно сорвать возможную операцию США. При этом о конкретной стратегии и тактике Вашингтона информации нет, из чего следует, что утечек из американских военных кругов не наблюдается. Наиболее вероятен сценарий нанесения широких воздушно-ракетных ударов без наземного вторжения, поскольку признаков переброски крупных сухопутных сил не видно. Возможны лишь ограниченные действия спецподразделений.
«Дальнейшее будет зависеть от целей США, - отметил политолог. - Если речь пойдет о демонстрационной и краткосрочной акции, удары могут быть точечными. Если же задача - серьезно ослабить режим, тогда мишенями станут базы КСИР, склады ракет, военные заводы, штабы и командный состав. Для американцев не представляет проблемы поразить даже глубоко защищенные цели».
Бородкин напомнил в этой связи ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Ливане, когда бомба достала цель в бункере на глубине около 100 метров. «Такие задачи технически решаемы», - отметил политолог.
При этом Израиль, считает эксперт, вряд ли будет активно вовлечен в операцию. США способны действовать самостоятельно, опираясь на свои авианосные группы и уже сосредоточенные в регионе силы. Сеть иранских прокси также резко ослабла: Сирия утрачена, «Хезболла» в тяжелом положении, иракские шиитские формирования разобщены. Фактически у Тегерана остались лишь йеменские хуситы. А без разветвленной сети союзников режим теряет один из главных инструментов - возможность дестабилизировать регион через посредников.
«Сегодня власть аятолл выглядит уязвимой как никогда, - резюмирует Бородкин. - После 12-дневной войны Иран так и не восстановил ни военную инфраструктуру, ни прежний масштаб влияния. Возможны лишь отдельные диверсии, но прежних ресурсов для масштабной дестабилизации больше нет. От тех возможностей, которыми Тегеран располагал еще два года назад, практически ничего не осталось».
В крайнем случае, добавляет Михаил Бородкин, часть иранской элиты может попытаться искать убежище в России. У Москвы нет формальных обязательств перед Тегераном, но в случае краха режима Кремль может предоставить убежище узкому кругу руководителей. Причем не из личных симпатий, а как инструмент будущего влияния на новую власть в Иране.