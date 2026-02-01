Удар по Ирану – удар по Москве

«Падение Исламской Республики Иран в результате военной операции США станет для России не только политическим, но и стратегическим ударом, который резко сузит возможности Москвы продолжать войну против Украины», - заявил в интервью haqqin.az украинский военный эксперт, полковник контрразведки в отставке Михаил Притула. По его оценке, в военном отношении Тегеран практически не располагает инструментами, способными нанести США существенный ущерб. Единственный потенциально чувствительный для Запада риск — это асимметричные действия, связанные с возможным наличием агентурных сетей Корпуса стражей исламской революции за рубежом. Во всем остальном, подчеркивает эксперт, иранский режим не способен вести полноценную силовую конфронтацию с американцами. Притула рассматривает действия Дональда Трампа как решение комплексной геоэкономической задачи.

«Речь идет о демонтаже санкционного барьера вокруг иранских энергоресурсов и формировании новых маршрутов вывода нефти и газа через Сирию и далее на европейские и другие рынки, - уточнил украинский эксперт. - Появление на месте Исламской Республики не враждебного Западу государства откроет доступ к мировым рынкам колоссальных запасов углеводородов, которые десятилетиями были фактически заморожены санкциями. Иран обладает одними из крупнейших в мире месторождений нефти и газа и объективно является прямым конкурентом России». По словам Притулы, санкции против Ирана и Венесуэлы долгие годы работали на пользу таких российских компаний, как «Газпром» и «Роснефть», снижая конкуренцию на глобальном рынке. Но если иранская и венесуэльская нефть вернутся на мировой рынок в полном объеме, то это неизбежно приведет к падению цен. Он допускает, что стоимость барреля может опуститься вплоть до 30 долларов, что серьезно ударит по доходам бюджета РФ и существенно вытеснит российские энергоносители с ключевых торговых площадок. Военный аспект, по мнению Притулы, также не оставляет Тегерану особого пространства для маневра. Американская система противовоздушной и противоракетной обороны фактически прикрывает ключевые энергетические объекты Персидского залива. Корабли 5-го флот ВМС США постоянно находятся в непосредственной близости от стратегических месторождений, включая крупнейшие газовые поля у берегов Катара. Эксперт убежден, что иранские ракеты и беспилотники не смогут преодолеть эту оборону, а попытки ударов по инфраструктуре в Катаре, Омане или Саудовской Аравии будут нейтрализованы.

Он также считает нереалистичными угрозы Тегерана перекрыть Ормузский пролив. «Американский флот плотно контролирует акваторию пролива, и любая попытка атаковать танкеры или блокировать судоходство приведет к немедленному и жесткому ответу, - отметил Притула. - В качестве примера можно привести эффективность противоракетной обороны Израиля во время ракетного обмена ударами в июне 2025 года, когда большинство иранских средств поражения были перехвачены». В более широком контексте украинский эксперт рассматривает происходящее, как часть системного процесса вытеснения России с глобального нефтегазового рынка. Смена власти в Сирии и закрытие российских военных баз уже ослабили, по его словам, позиции Москвы, а возможное падение режима аятолл и снятие санкций с Ирана только ускорят этот тренд. Россия не способна оказать Тегерану реальную военную помощь. Более того, Кремль сам испытывает дефицит систем ПВО и не располагает ресурсами для поддержки союзников. По его словам, Москве сегодня не хватает средств даже для полноценной защиты собственных объектов. Дополнительным фактором давления эксперт называет регулярные удары украинских БПЛА по российской энергетической инфраструктуре - нефтеперерабатывающим заводам, терминалам и танкерам. Именно этот сектор обеспечивает основные валютные поступления, которые затем идут на финансирование войны. Потеря доходов от экспорта нефти и газа резко сужает возможности Кремля.