Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи

«Власти Ирана не пойдут на условия президента США и в этом не должно быть никаких иллюзий: рахбар Али Хаменеи не примет ультиматум Трампа ни в политической, ни в военной форме», - подчеркнул в беседе с haqqin.az сын легендарного иранского аятоллы – соратника Хомейни, один из лидеров иранской оппозиции, член правления Республиканского союза и генеральный секретарь Переходного совета управления Ирана Хасан Шариатмадари. Именной такой была реакция Шариатмадари на просьбу нашего корреспондента прокомментировать недавнее интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News, в котором президент США утверждал, что Тегеран ведет с Вашингтоном переговоры и, по всей видимости, предпочитает дипломатию перспективе нанесения военного удара. «До сих пор нет ясности в том, действительно ли Трамп намерен добиваться демонтажа режима аятолл или готов ограничиться политико-экономическим давлением, - отметил политик. – Но уже сейчас США практически перекрыли Ирану все каналы экспорта нефти, лишив режим ключевого источника валютных поступлений».

Шариатмадари допускает, что в случае прямого военного удара Тегеран будет вынужден обсуждать навязанные условия. В то ж время, на данном этапе нет никаких признаков готовности руководства ИРИ согласиться на пакет требований Вашингтона, главные из которых - полный отказ от ядерной программы и прекращение разработки баллистических ракет. Для системы власти, выстроенной вокруг концепции стратегического сдерживания, подобные уступки, по мнению политика, означали бы фактическое саморазоружение. «Максимум, на что может пойти режим, — это второстепенные компромиссы, утратившие прежнее значение. Такие, как частичное сокращение поддержки прокси-структур на Ближнем Востоке или смягчение репрессивной политики внутри страны, - допустил политик. - Однако для Трампа принятие таких уступок выглядело бы символическим поражением и ударом по его политическому имиджу, поскольку ключевые элементы иранской военной машины остались бы нетронутыми». Рассуждая о возможных сценариях развития событий, Шариатмадари отметил, что даже гипотетическая ликвидация Али Хаменеи в результате удара с воздуха не гарантирует управляемого транзита власти. По его словам, среди действующих и бывших фигур режима - Масуд Пезешкиан, Хасан Рухани, Махмуд Ахмадинежад, бывший министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф - нет ни одной фигуры, способной консолидировать иранское общество и силовые структуры.

«Ни Корпус стражей исламской революции, ни улица не воспринимают этих политиков как альтернативных лидеров, поскольку никто из них открыто не требовал ухода Хаменеи, - считает Шариатмадари. - То же самое касается и лидеров так называемого «зеленого движения» - Мир-Хосейна Мусави и Мехди Карруби, выступивших вместе с группой общественных деятелей с инициативой провести референдум о демонтаже системы «вилаят-э факих». К слову, власти уже арестовали нескольких подписантов, а оставшиеся на свободе активисты пытаются сейчас сформировать широкий народный фронт. Республиканцы также поддерживают идею референдума, но только при условии полного невмешательства режима в процедуру волеизъявления народа». По мнению политика, дополнительная проблема заключается в том, что популярность «зеленого движения» заметно снизилась после поражения протестов 2009 года. В иранском обществе, подчеркнул Шариатмадари, проигравшим лидерам редко дают второй шанс. В настоящее время символом протестов остается наследный принц Реза Пехлеви, однако и его позиции не гарантированы: если нынешняя волна недовольства завершится безрезультатно, общественная поддержка быстро иссякнет. Таким образом, считает Шариатмадари, остается сценарий прихода к власти генералов Корпуса стражей. Формально они обладают наибольшими ресурсами, однако внутри самой структуры существует жесткая конкуренция.

«КСИР — это не только военная организация, но и огромная экономическая империя с теневыми финансовыми потоками, - напомнил политик. - Любой генерал, получивший контроль над государством, неизбежно попытается устранить соперников и перераспределить их активы. Такой вариант чреват внутренними чистками, мятежами и фрагментацией элит, вплоть до вооруженных столкновений. Поэтому такой переход власти может привести Иран к серии насильственных разборок и даже к элементам гражданской войны». Также скептически Шариатмадари оценивает перспективу временного правительства, которое при поддержке США может быть сформировано из бывших или действующих чиновников Исламской Республики. Общество, по его словам, настроено резко негативно ко всем, кто ассоциируется с режимом аятолл, а потому такая конструкция будет лишена легитимности и долго не продержится. В то же время, политик убежден, что возможное падение режима аятолл не приведет к распаду страны по этническому признаку.