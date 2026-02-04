«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»

Принятие Ираном условий США на предполагаемых переговорах спецпосланника Стивена Уиткоффа и главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи фактически означало бы прекращение существования исламской республики. Именно так известный иранский политолог Фаршид Багериан прокомментировал в интервью haqqin.az из Тегерана пакет требований, подготовленных для США правительством Израиля. Речь идет о предварительных условиях для потенциального соглашения между Вашингтоном и Тегераном, обсуждение которого изначально было намечено на 6 февраля в Стамбуле. Эти параметры были доведены до американской стороны в ходе консультаций Уиткоффа в Иерусалиме с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром и главой «Моссада» Давидом Барнеа.

По информации официальных израильских источников, спецпосланнику президента США были представлены четыре базовых принципа, без соблюдения которых любое соглашение с Ираном считается неприемлемым - передача запасов обогащенного урана, полное прекращение обогащения, ограничение ракетной программы и прекращение поддержки региональных прокси-структур. Ожидалось, что в предстоящих ирано-американских переговорах примет участие и советник президента США Джаред Кушнер, а также министры иностранных дел Катара, Турции и Египта, представители Саудовской Аравии, Пакистана, Омана и, вероятно, Объединенных Арабских Эмиратов. Однако Тегеран настоял на пересмотре как площадки, так и формата переговоров. Иранская сторона настояла на переносе диалога в Оман и добивается строго двусторонней конфигурации с Вашингтоном - без присутствия арабских и мусульманских государств даже в роли наблюдателей. По оценке Багериана, все четыре пункта в предложенной для Тегерана редакции заведомо неприемлемы. Их реализация подорвала бы ключевые элементы иранской стратегии безопасности и суверенитета. Тем не менее, эксперт не исключает возможность точечных компромиссов по тем направлениям, которые руководство Ирана сочтет допустимыми.

В частности, требование о передаче примерно 400 килограммов обогащенного урана за пределы страны Багериан называет абсолютно нереалистичным. Эти материалы, по его словам, останутся в Иране. Максимум, можно обсудить дополнительные гарантии их неиспользования, специальные режимы хранения или международный мониторинг. Не менее категоричен Тегеран и в отношении полного отказа от обогащения урана. Как отмечает иранский политолог, подобное требование противоречит базовым принципам ядерного суверенитета. Теоретически возможно лишь введение количественных и технологических ограничений, например, установление потолка уровня обогащения до порядка 18 процентов, но не сворачивание программы как таковой. Столь же нереалистичным эксперт считает требование прекратить поддержку региональных союзных сил. Речь идет не просто о материально-технической помощи, а о глубокой идеологической и конфессиональной связке. Многие из этих структур являются сторонниками шиитского направления ислама и встроены в единое политико-религиозное пространство с Ираном. Поэтому их нельзя «отключить» административным решением.