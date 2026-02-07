Еще раз о кровавой бойне в Ардебиле

Власти ИРИ попытались минимизировать последствия скандала. Через местный ресурс khabaronline.ir распространена информация о том, будто бронемашина «потеряла управление». Однако на записи отчетливо видно, что действия силовиков против демонстрантов носят целенаправленный и осознанный характер.

В социальных сетях появились шокирующие кадры: иранский спецназ разгоняет в Ардебиле демонстрантов бронетранспортером в районе площади Яхья, фактически давя людей гусеницами. Видео быстро разошлось внутри страны, вызвав широкий общественный резонанс.

Из разных источников в Иране становятся известными подробности кровавой бойни в Ардебиле, о которой haqqin.az писал ранее.

«В последний раз бронетехнику против протестующих использовали в 2009 году, - рассказал haqqin.az иранский политолог Юнес Шамели. - Тогда, по разным оценкам, на улицах иранских городов были убиты 2435 участников акций, включая двенадцать детей. Сегодня счет идет уже на десятки тысяч погибших, сотни тысяч получили ранения. С каждым днем появляется все больше фактов, свидетельствующих о системном характере преступлений против человечности, организованных властями исламской республики».

По словам Шамели, сразу после массовых убийств официальные структуры Ирана выступили с привычной версией о том, что огонь по людям якобы открыли затесавшиеся в толпу «террористы», тогда как сотрудники Корпуса стражей исламской революции, наоборот, «спасали демонстрантов».

«Эта версия выглядит откровенно несостоятельной, - подчеркивает политолог. - Кадры из Ардебиля прямо указывают на ответственность самих силовиков. По своей направленности и уровню жестокости методы иранских властей сопоставимы с практикой экстремистских группировок».

Происходящее стало переломным моментом для общественного сознания иранцев. В стране нарастает глубокий политический и психологический сдвиг. После событий 8–18 января общество окончательно убедилось: силовые структуры - КСИР, «Басидж», спецслужбы и охранные подразделения режима - действуют против собственного населения как против внутреннего врага.

На фоне катастрофической социально-экономической ситуации власти, по мнению эксперта, готовы идти на дальнейшее насилие, жертвуя ради сохранения контроля благополучием и безопасностью гражданского населения.

«Надписи на стенах домов с призывами к Соединенным Штатам помочь иранскому народу - уже не маргинальные жесты, а симптом массовых настроений, - утверждает Юнес Шамели. – Именно так отражается растущее убеждение иранского народа, что без внешнего давления режим аятолл будет удерживать власть любой ценой».