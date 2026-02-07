USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Еще раз о кровавой бойне в Ардебиле

иранский политолог Юнес Шамели комментирует для haqqin.az
Отдел информации
18:24 623

Из разных источников в Иране становятся известными подробности кровавой бойни в Ардебиле, о которой haqqin.az писал ранее.

В социальных сетях появились шокирующие кадры: иранский спецназ разгоняет в Ардебиле демонстрантов бронетранспортером в районе площади Яхья, фактически давя людей гусеницами. Видео быстро разошлось внутри страны, вызвав широкий общественный резонанс.

Власти ИРИ попытались минимизировать последствия скандала. Через местный ресурс khabaronline.ir распространена информация о том, будто бронемашина «потеряла управление». Однако на записи отчетливо видно, что действия силовиков против демонстрантов носят целенаправленный и осознанный характер.

«В последний раз бронетехнику против протестующих использовали в 2009 году, - рассказал haqqin.az иранский политолог Юнес Шамели. - Тогда, по разным оценкам, на улицах иранских городов были убиты 2435 участников акций, включая двенадцать детей. Сегодня счет идет уже на десятки тысяч погибших, сотни тысяч получили ранения. С каждым днем появляется все больше фактов, свидетельствующих о системном характере преступлений против человечности, организованных властями исламской республики».

По словам Шамели, сразу после массовых убийств официальные структуры Ирана выступили с привычной версией о том, что огонь по людям якобы открыли затесавшиеся в толпу «террористы», тогда как сотрудники Корпуса стражей исламской революции, наоборот, «спасали демонстрантов».

«Эта версия выглядит откровенно несостоятельной, - подчеркивает политолог. - Кадры из Ардебиля прямо указывают на ответственность самих силовиков. По своей направленности и уровню жестокости методы иранских властей сопоставимы с практикой экстремистских группировок».

Происходящее стало переломным моментом для общественного сознания иранцев. В стране нарастает глубокий политический и психологический сдвиг. После событий 8–18 января общество окончательно убедилось: силовые структуры - КСИР, «Басидж», спецслужбы и охранные подразделения режима - действуют против собственного населения как против внутреннего врага.

На фоне катастрофической социально-экономической ситуации власти, по мнению эксперта, готовы идти на дальнейшее насилие, жертвуя ради сохранения контроля благополучием и безопасностью гражданского населения.

«Надписи на стенах домов с призывами к Соединенным Штатам помочь иранскому народу - уже не маргинальные жесты, а симптом массовых настроений, - утверждает Юнес Шамели. – Именно так отражается растущее убеждение иранского народа, что без внешнего давления режим аятолл будет удерживать власть любой ценой».

Читайте по теме

«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
30 января 2026, 14:50 4763
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
22 января 2026, 20:59 8140
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
16 января 2026, 03:43 10852
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 133
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 344
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 1800
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2399
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 791
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 827
Россия хочет заморозить Восточную Украину
Россия хочет заморозить Восточную Украину
17:12 1272
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
16:55 2003
Арестован стрелок из бакинского лицея
Арестован стрелок из бакинского лицея
16:28 2782
Президент Ирана вышел из себя
Президент Ирана вышел из себя обновлено 18:44
18:44 6692
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив; все еще актуально
02:55 12646

ЭТО ВАЖНО

Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 133
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 344
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 1800
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2399
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 791
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 827
Россия хочет заморозить Восточную Украину
Россия хочет заморозить Восточную Украину
17:12 1272
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
16:55 2003
Арестован стрелок из бакинского лицея
Арестован стрелок из бакинского лицея
16:28 2782
Президент Ирана вышел из себя
Президент Ирана вышел из себя обновлено 18:44
18:44 6692
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив; все еще актуально
02:55 12646
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться