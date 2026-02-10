Украина наступает? Так ложь же!..

Информация о якобы масштабном контрнаступлении украинской армии на стыке Запорожской и Днепропетровской областей является фейком, распространяемым российскими Z-пабликами, заявил в беседе с haqqin.az известный военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. По словам Селезнева, речь идет о целенаправленной дезинформации со стороны российских Z-военкоров и пропагандистов, которую подхватили отдельные украинские и зарубежные СМИ, что лишь усилило эффект. Эксперт подчеркивает, что подобные вбросы являются одним из элементом гибридной войны, которую Россия системно ведет против Украины. «Да, в районе Терноватого, на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, как и на других участках фронта, идут бои, происходят отдельные эпизоды контрнаступательных действий. Но это тактические операции. Никакого масштабного наступления силами трех штурмовых полков при поддержке двух бригад нет», - подчеркнул Селезнев.

По его оценке, у этой дезинформации сразу несколько целей. Сначала российская сторона объявляет о «крупном украинском наступлении», которого в действительности нет, а затем заявляет, что «контратака отбита» и российская армия якобы одержала убедительную победу. Таким образом, создается иллюзия успеха и формируется удобная картинка для внутренней и внешней аудитории. Эксперт считает, что это часть широкой информационно-пропагандистской операции, направленной на демонизацию ВСУ. Особенно показательно, что сообщения о «наступлении» синхронизируются с проходящими в Абу-Даби переговорами между Киевом и Москвой. По его словам, задача России - представить Украину стороной, сознательно срывающей переговорный процесс. «Подобные пропагандистские схемы, - отметил Селезнев, - используются Кремлем еще со времен событий 2014 года в Крыму и Севастополе». Он напомнил, что нынешний начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов считается одним из авторов концепции гибридной войны. В доктринальных подходах Герасимова ключевую роль играет информационное давление, психологические операции и манипуляция восприятием. Поэтому нынешние заявления о «масштабном контрнаступлении» украинский эксперт рассматривает как часть информационно-психологической кампании, рассчитанной в том числе на европейских и заокеанских союзников Украины. «Киев пытаются выставить перед партнерами как недоговороспособного участника, провоцирующего эскалацию и срывающего переговоры, - пояснил эксперт. - Хотя именно Россия создает предпосылки для их срыва. Более того, ее действия все чаще имеют признаки геноцида: удары по энергетической инфраструктуре наносятся в период сильных морозов».

Комментируя реальную обстановку на фронте, Селезнев отметил, что за последние двое суток произошло значительное количество боестолкновений. Потери противника, по его данным, составили около 1250 убитых и раненых. При этом наиболее напряженные участки находятся вовсе не на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. «Основная интенсивность боев - порядка 75 столкновений - пришлась на Покровское и Мирноградское направления, - уточнил Селезнев. - Именно там ситуация наиболее сложная: противник продолжает инфильтрироваться в северные районы Покровска и Мирнограда». Эксперт признал, что Украина постепенно теряет контроль над отдельными кварталами в этих населенных пунктах, и их полная утрата может стать вопросом времени. По его словам, российские войска активно применяют управляемые авиабомбы, FPV-дроны и артиллерию, постоянно предпринимая попытки просачиваться малыми пехотными группами через боевые порядки украинской обороны. При этом бронетехника используется реже, поскольку высокая «прозрачность» поля боя делает ее легкой мишенью.