Украина наступает? Так ложь же!..

Информация о якобы масштабном контрнаступлении украинской армии на стыке Запорожской и Днепропетровской областей является фейком, распространяемым российскими Z-пабликами, заявил в беседе с haqqin.az известный военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
По словам Селезнева, речь идет о целенаправленной дезинформации со стороны российских Z-военкоров и пропагандистов, которую подхватили отдельные украинские и зарубежные СМИ, что лишь усилило эффект. Эксперт подчеркивает, что подобные вбросы являются одним из элементом гибридной войны, которую Россия системно ведет против Украины.
«Да, в районе Терноватого, на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, как и на других участках фронта, идут бои, происходят отдельные эпизоды контрнаступательных действий. Но это тактические операции. Никакого масштабного наступления силами трех штурмовых полков при поддержке двух бригад нет», - подчеркнул Селезнев.
По его оценке, у этой дезинформации сразу несколько целей. Сначала российская сторона объявляет о «крупном украинском наступлении», которого в действительности нет, а затем заявляет, что «контратака отбита» и российская армия якобы одержала убедительную победу. Таким образом, создается иллюзия успеха и формируется удобная картинка для внутренней и внешней аудитории.
Эксперт считает, что это часть широкой информационно-пропагандистской операции, направленной на демонизацию ВСУ. Особенно показательно, что сообщения о «наступлении» синхронизируются с проходящими в Абу-Даби переговорами между Киевом и Москвой. По его словам, задача России - представить Украину стороной, сознательно срывающей переговорный процесс. «Подобные пропагандистские схемы, - отметил Селезнев, - используются Кремлем еще со времен событий 2014 года в Крыму и Севастополе».
Он напомнил, что нынешний начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов считается одним из авторов концепции гибридной войны. В доктринальных подходах Герасимова ключевую роль играет информационное давление, психологические операции и манипуляция восприятием. Поэтому нынешние заявления о «масштабном контрнаступлении» украинский эксперт рассматривает как часть информационно-психологической кампании, рассчитанной в том числе на европейских и заокеанских союзников Украины.
«Киев пытаются выставить перед партнерами как недоговороспособного участника, провоцирующего эскалацию и срывающего переговоры, - пояснил эксперт. - Хотя именно Россия создает предпосылки для их срыва. Более того, ее действия все чаще имеют признаки геноцида: удары по энергетической инфраструктуре наносятся в период сильных морозов».
Комментируя реальную обстановку на фронте, Селезнев отметил, что за последние двое суток произошло значительное количество боестолкновений. Потери противника, по его данным, составили около 1250 убитых и раненых. При этом наиболее напряженные участки находятся вовсе не на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.
«Основная интенсивность боев - порядка 75 столкновений - пришлась на Покровское и Мирноградское направления, - уточнил Селезнев. - Именно там ситуация наиболее сложная: противник продолжает инфильтрироваться в северные районы Покровска и Мирнограда».
Эксперт признал, что Украина постепенно теряет контроль над отдельными кварталами в этих населенных пунктах, и их полная утрата может стать вопросом времени.
По его словам, российские войска активно применяют управляемые авиабомбы, FPV-дроны и артиллерию, постоянно предпринимая попытки просачиваться малыми пехотными группами через боевые порядки украинской обороны. При этом бронетехника используется реже, поскольку высокая «прозрачность» поля боя делает ее легкой мишенью.
«Любая бронемашина сегодня становится целью для нескольких дронов, - отметил он. - Независимо от того, насколько она современна или оснащена средствами радиоэлектронной борьбы, ее все равно сжигают. Если не одним, то пятью-десятью ударами. В такой зоне выжить крайне сложно. Такая же уязвимость характерна и для украинской бронетехники. В результате фронт остается динамичным, без стагнации, но и без масштабных прорывов. Противник действует малыми и сверхмалыми штурмовыми группами по 2–3 человека, которые стараются незаметно проникать вглубь обороны, накапливать силы и создавать очаги напряжения».
Подобная тактика, по словам Селезнева, особенно заметна в районе Купянска, где до сих пор действуют от 50 до 70 российских военнослужащих, скрывающихся в подвалах и периодически вступающих в бой, что не позволяет говорить о полном контроле ВСУ над городом.
В целом, подчеркнул Селезнев, официальные сводки Министерства обороны и Генерального штаба Украины адекватно отражают ситуацию: бои носят вялотекущий, позиционный характер, с незначительной динамикой продвижения российских войск. В то же время столкновения продолжаются практически по всей линии фронта протяженностью более 1 100 километров.
Ключевым фактором огневого давления, по оценке Селезнева, остаются управляемые авиационные бомбы. На минувшей неделе был зафиксирован рекорд: за одни сутки российская авиация применила более 300 таких боеприпасов, что существенно усиливает нагрузку на оборону украинских позиций.