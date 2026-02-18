Сценарий войны США против Ирана

Судя по всему, война на пороге Ирана. Однако, разразится она или нет, зависит от дальнейших действий противоборствующих сторон – американской и иранской, поддержки или отстранения от происходящего их союзников, внутриполитической обстановки в странах, да и во всем мире, новых открытий в военных технологиях и от много чего еще. Как утверждал известный военный теоретик Клаузевиц, «война — область случайности»… Не говоря уже о знаменитых «черных лебедях» Талеба. Сегодня главным фактором, способным остановить масштабный конфликт двух государств, несомненно, является высокая вероятность перерастания его в новую мировую войну, которая при современном уровне вооружений может обернуться гибелью всего человечества.

Так что пока США и Иран лишь обмениваются угрозами, подкрепляя их бряцаньем оружия, Трамп направляет в Персидский залив новые подразделения и эскадрильи, а Хаменеи усилил флот на подступах к Ормузскому проливу. Начальник генштаба ВС Ирана генерал-майор Сейед Абдолрахим Мусави пригрозил, что в случае военного конфликта Иран преподаст «настоящий урок Америке» и начал учения войск КСИР по перекрытию этого стратегически важного для большинства стран мира водного пути. «Главком КСИР Мохаммад Пакпур с вертолета лично командовал учениями с участием ВМФ КСИР, названными «Умный контроль Ормузского пролива», чтобы еще раз напомнить США и их сторонникам в регионе о последствиях любой агрессии против иранской территории», - отмечает «Сепах Ньюс». Как считают иранские власти, Трамп сильно опасается перспективы перекрытия Ормузского пролива, поскольку в этом случае произойдет резкий скачок цен на нефть, а это в разные годы погубило не одного американского президента. Что говорить, ситуацией с Ираном всерьез озабочен весь мир, не говоря уже об объявленных им своими злейшими врагами США и Израиле. Израильская разведка АМАН, всегда пристально наблюдающая за всеми телодвижениями Тегерана, на днях заявила о возможности нанесения Ираном залпового удара по еврейскому государству. И это достаточно вероятно, поскольку, несмотря на значительный ущерб для своей боеспособности, Иран, по разным данным, сохранил после 12-дневной войны примерно 2,5-3 тыс. баллистических ракет. Специалисты считают, что такое количество ракет приведет к перегрузке ПВО противника, и очень много ракет не будет перехвачено. То есть Иран, по утверждению экс-президента Ахмадинежада, все же имеет возможность «стереть Израиль с карты мира». Во всяком случае, нанести стране непоправимый урон…

О сценариях развития событий в противостоянии США, Израиля и Ирана haqqin.az побеседовал с израильским политологом Михаилом Гуревичем. «Любое количество баллистических ракет должно быть идентично количеству пусковых установок. Главной задачей Израиля в 12-дневной войне было уничтожение иранского военного командования, ответственного за принятие решения о запуске ракет, и уничтожение максимально возможного количества пусковых установок», - заявил Гуревич, намекая, видимо, что одними ракетами войну не сделаешь. А его ответ на замечание, что мобильных многоразовых пусковых установок у Тегерана еще немало – около 200, свидетельствует, что Тель-Авив в данной ситуации весьма уповает на США, их упреждающие и последующие удары по противнику. «Тут многое зависит от потенциала первого удара, который нанесут американцы. Мы находимся в несколько непонятной ситуации, потому что в Израиле не знают, какой будет первый удар США. Несмотря на плотную координацию действий, мы не можем гарантировать 100-процентный успех действий американцев и не можем предугадать реакцию Ирана. Пока из Тегерана слышны заявления, что они жестко ответят американцам, включая удары по израильской территории. Но решится или нет Иран на атаку по Израилю, неизвестно. Это некая переменная составляющая, где Израилю приходится надеяться на кого-то другого. Последний раз, когда мы надеялись на кого-то другого в 1991 году, во время войны в Ираке, когда, несмотря на то что Саддам Хусейн обстреливал Израиль ракетами «Скат», президент Джордж Буш-старший просил нас не реагировать. Мы не реагировали. В ответ Израиль получил большую помощь по разработкам ПВО. Были созданы системы Hetz-3, «Праща Давида» и «Железный купол». Израиль в самом деле не реагировал на обстрелы, причем тогда у нас не было той ПВО, которая есть сейчас». В принципе, израильский политолог своими соображениями лишь подтверждает теорию «военной случайности» Клаузевица – Талеба, в том числе и напоминанием о трагических событиях 7 октября 2023 года, «накануне которых многие представители западных и израильских спецслужб с высокомерием говорили, что ХАМАС не хочет никакой напряженности, никаких боевых действий, а хочет получать больше денег». Так что нынешнее предупреждение АМАН о нарастающей иранской угрозе Гуревич считает правомерным. Отмечая тем не менее, что «сейчас они (те же спецслужбы – ред.) пытаются несколько утрировать опасность в другом направлении. То есть, наоборот, всячески подчеркивают возможные последствия, включая самые опасные, в том числе и массированный удар иранских ракет по Израилю». Впрочем, и сам политолог столь нежелательного для его страны оборота событий не исключает, даже учитывая, что, бросив основную массу своих огневых возможностей на Израиль, ИРИ рискует остаться ни с чем в предполагаемой затяжной войне с США.

«По разным оценкам, - отмечает Гуревич, - из имевшихся ранее на вооружении КСИР разных типов ракет от тысячи до полутора тысяч способны достичь территории Израиля. Вся надежда на четырехуровневую ПВО Израиля. На первом этапе она оснащена установкой (ПЗРК) «Хец-3», перехватывающей ракеты за пределами атмосферы более чем в 2000 км от территории Израиля. На втором - «Хец-2» и THAAD, на третьем — системой «Праща Давида», четвертом – «Железным куполом». На вооружение ЦАХАЛ поступили и лазерные установки «Ор Эйтан», которые также способны перехватывать ракеты, дроны и реактивные снаряды. А сейчас уже второй американский авианосец направляется в район Средиземноморья и должен охранять с точки зрения ПВО не только Израиль, но и Иорданию, а частично и Сирию. Плюс к этому американцы расставляют ПВО по всему региону, по всем точкам своих союзников, потому что на кону и вопрос экономической и стратегической безопасности. Вообще же считаю, что АМАН делает правильно, предупреждая об опасности. У иранцев есть разные пусковые установки для баллистических ракет, но им все же приходится преодолевать технологическое отставание. Судя по всему, они получают техническую помощь из Китая, в первую очередь для ПВО. Пекин помогает различными компонентами для ракетной программы ИРИ, о чем свидетельствуют регулярные авиарейсы в Иран транспортных самолетов из Китая и РФ. Пока не совсем ясно, что именно Москва и Пекин передают Ирану, но известно, что по пусковым установкам возможности режима аятолл сильно ограничены. Складывающейся ситуацией обеспокоен, кстати, не только Тель-Авив. Станы Персидского залива тоже опасаются по поводу иранских ударов, поэтому риск войны с Ираном негативно влияет на биржи, мировые котировки. Ведь все видят, как американцы стягивают в регион все больше войск. Это уже не одно ружье, висящее на стене, а целый арсенал. Соответственно, все опасаются и понимают, что рано или поздно операция США против Ирана состоится». «Что же касается нашей готовности, - подчеркивает политолог, - то Израиль - высокоорганизованное общество и готово к любому повороту событий. Израильские общество понимает, что на данном этапе решить эту проблему сегодня будет дешевле, чем если решать ее через полгода и тем более год».

Не видит противоречий политолог и в том, что наряду с решительной подготовкой к войне американский президент все время говорит о переговорах с Тегераном, хотя рахбар, главы иранских МИДа, парламента в один голос уверяют, что никаких вопросов, кроме ядерной программы, обсуждать не собираются. Иранцы подсчитали, что Трамп 21 раз призывал Тегеран к соглашению по ядерной программе, которую, по его же словам, он уничтожил 22 июня 2025 года в рамках операции «Полуночный молот». Так, может, Трамп все же добьется подписания нечто вроде Совместного всеобъемлющего плана действий, как этот сделал Обама в 2015 году, и вся грозная американская армада вернется в родную гавань… «Трамп сейчас, выражаясь шахматным языком, в цугцванге, когда любые действия только ухудшают положение, однако бездействие так же невозможно. Он не может заключить соглашение типа СВПД, из которого вышел в 2018 году. С другой стороны, он понимает, что не может не использовать ту прекрасную армаду, которую стянул к границам Ирана, потому что впереди американские промежуточные выборы. Не может он и позволить себе втянуться в длительные боевые действия, опять же из-за предстоящих промежуточных выборов. То есть Трампу нужно некое решение вопроса, которое позволило бы быстро и эффективно решить поставленную задачу. В отличие от прошлых президентов США, у Трампа есть огромный плюс. А именно то, что он не является человеком идеологически упертым. Не борется за демократию в мире. На примере Венесуэлы мы видим, что, если у Трампа будет возможность с кем-то внутри иранского режима договориться, чтобы эффективно выполнить задачу, то он ею воспользуется. Как прагматичный политик, исповедующий идеологию realpolitik, может даже, если потребуется, пойти на физическое устранение кого-то из лидеров режима ИРИ. Это некоторым образом облегчает поставленную им задачу, потому что необязательно устранять режим, если условно договориться, скажем, с Али Лариджани или с кем-то из реформаторов. Я абсолютно уверен, что в подобной ситуации Трамп пойдет на такие сделки. Пока же он готовится к решению поставленных задач. Во-первых, еще не все военные мощности доставлены в регион, во-вторых, объявлено все-таки перемирие на время Олимпийских игр, которые проходят в Италии. Как бы там ни было, это имеет значение в международной политике. Поэтому не думаю, что раньше 22 февраля возможна военная операция.

Наконец, в-третьих, американскому президенту необходимо добавить своим действиям легитимности. И он делает это, организовав переговоры с иранцами. Он демонстрирует, что готов к дипломатическому решению, что является важной составляющей иранской политики его администрации. Одновременно он наблюдает за динамикой европейцев. Согласитесь, когда на конференцию по безопасности в Мюнхен приглашают не главу МИД Ирана Аббаса Аракчи, который с удовольствием бы приехал, дал бы журналистам интервью и поговорил бы со всеми, а наследного принца Резу Пехлеви, то это вполне себе понятный и четкий сигнал Евросоюза исламской республике. Этот факт также добавляет легитимности действиям американского президента. Переговоры, безусловно, расширяют возможности. Просто нужно, чтобы все те люди, которых Трамп планирует ликвидировать, скажем, в первый день атаки, находились бы в тех местах, где их планируется уничтожить. Это тоже оперативная работа, которая не просто так достигается, а путем каких-то ложных замахов, предупреждений, где-то дабы навести туман и т. д.» Гуревич не стал отрицать, что Нетаньяху, как утверждали американские СМИ, удерживал Трампа от удара по Ирану во время акций протеста. «Да, израильский премьер не отверг информацию в «Нью-Йорк Таймс» о том, что он отговаривал от операции против силовых структур режима. Но причиной этого была, скорее, организационная и логистическая неготовность Израиля - не было доставлено нужное количество перехватчиков, в регионе не было эсминцев, авианосцев, которых, кстати, не было и во время 12-дневной войны. Все-таки авианосцы обладают дополнительной силой ПВО, которая позволяет снизить эффективность действий иранских баллистических ракет. Теперь же прибывающие дополнительные силы становятся зонтом безопасности не только для Израиля, но и для Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, ОАЭ, Иордании и, возможно, Египта. Еще один важный момент нынешней ситуации - отсутствие каких-либо утечек из Белого дома. То есть в Белом доме, за исключением Трампа, который повторяет одни и те же предложения, вообще никто ничего не комментирует. Такое впечатление, что там некий мораторий на внешние заявления. А значит, там идут какие-то процессы, к чему-то готовятся…»