Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»

В интервью haqqin.az известный эксперт по нефтегазовой отрасли и востоковед Михаил Крутихин представил детальный разбор событий, разворачивающихся в Иране. По его мнению, текущая эскалация — это не просто военный инцидент, а начало фундаментальных изменений во всем регионе.
Нефтяной фактор и стратегия Трампа
Михаил Крутихин убежден, что решительность Дональда Трампа в нынешней ситуации имеет под собой четкий экономический базис. «На него могли нажать американские нефтяники», — полагает эксперт. По словам Крутихина, для поддержания лидерства США на энергетическом рынке и привлечения банковского финансирования в новые проекты американской добыче жизненно необходима цена нефти выше 60–70 долларов за баррель. Текущий рост котировок до 73 долларов аналитик называет сигналом для банков о том, что инвестиции в американские сланцевые проекты станут окупаемыми в долгосрочной перспективе.
Миф о «непроходимом» Ормузском проливе
Комментируя угрозы Тегерана перекрыть Ормузский пролив, Крутихин призывает к трезвой оценке ситуации. Эксперт признает колоссальное значение этой транспортной артерии, отмечая, что через нее проходит до 25% мировой нефти и 20% СПГ. Однако, по словам Крутихина, реальное перекрытие пролива — задача почти невыполнимая.
Аналитик указывает на то, что судоходные пути находятся в территориальных водах Омана, а не Ирана. «Любой эсминец, который вышел бы бросать мины в залив... был бы подбит через несколько минут», — утверждает Крутихин. По его мнению, Иран может лишь «напугать» танкеры, но не остановить трафик физически, пока в регионе находится американский флот.
Внутренняя деградация иранского режима
Особое внимание Крутихин уделяет процессам внутри иранских силовых структур. По его словам, в стране наблюдается массовое дезертирство, затрагивающее не только рядовых, но и офицерский состав. Эксперт приводит данные, согласно которым около 20 тысяч силовиков готовы перейти на сторону протестующих.
«Солдат есть солдат... всё под себя загребли эти муллы, которые напялили на себя военные мундиры», — констатирует аналитик. Крутихин убежден, что если верхушка Корпуса стражей исламской революции (КСИР) будет уничтожена, армия начнет переходить на сторону народа вместе с оружием.
Ликование в Тегеране
Описывая последствия авиаударов по резиденции верховного лидера, Крутихин упоминает о гибели высокопоставленных лиц, включая родственников Хаменеи и влиятельного адмирала Шамхани. По мнению эксперта, показательным является отсутствие официальных опровержений со стороны Тегерана.
Крутихин также обращает внимание на реакцию простых иранцев: «Люди танцуют на улицах, приветствуя воздушные удары». Он отмечает, что в отличие от искусственно созданных митингов в поддержку власти, радость жителей от ударов по резиденции диктатора выглядит искренней.
Последствия для России
Несмотря на рост цен на нефть, Михаил Крутихин не считает текущую ситуацию «звездным часом» для российского бюджета. При цене реализации российской нефти из Балтики в районе 38–39 долларов дополнительный доход в 5–6 долларов не решит финансовых проблем Кремля. Более того, по словам эксперта, как только цена вырастет, рынок заполнят конкуренты из США, Гайаны и Бразилии, которые «задавят российскую нефть с ее высокой себестоимостью».
Прогноз
Завершая анализ, Михаил Крутихин подчеркивает необратимость происходящего. Даже при сворачивании военной операции, «Иран будет уже другой, и Ближний Восток будет другой». Эксперт выразил надежду, что вскоре ситуация позволит посетить свободный Тегеран.