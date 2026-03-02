USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»

Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
Беседовал Эльнур Эминоглу, собкор
01:41 1939

В интервью haqqin.az известный эксперт по нефтегазовой отрасли и востоковед Михаил Крутихин представил детальный разбор событий, разворачивающихся в Иране. По его мнению, текущая эскалация — это не просто военный инцидент, а начало фундаментальных изменений во всем регионе.

Реальное перекрытие Ормузского пролива — задача почти невыполнимая

Нефтяной фактор и стратегия Трампа

Михаил Крутихин убежден, что решительность Дональда Трампа в нынешней ситуации имеет под собой четкий экономический базис. «На него могли нажать американские нефтяники», — полагает эксперт. По словам Крутихина, для поддержания лидерства США на энергетическом рынке и привлечения банковского финансирования в новые проекты американской добыче жизненно необходима цена нефти выше 60–70 долларов за баррель. Текущий рост котировок до 73 долларов аналитик называет сигналом для банков о том, что инвестиции в американские сланцевые проекты станут окупаемыми в долгосрочной перспективе.

Миф о «непроходимом» Ормузском проливе

Комментируя угрозы Тегерана перекрыть Ормузский пролив, Крутихин призывает к трезвой оценке ситуации. Эксперт признает колоссальное значение этой транспортной артерии, отмечая, что через нее проходит до 25% мировой нефти и 20% СПГ. Однако, по словам Крутихина, реальное перекрытие пролива — задача почти невыполнимая.

Аналитик указывает на то, что судоходные пути находятся в территориальных водах Омана, а не Ирана. «Любой эсминец, который вышел бы бросать мины в залив... был бы подбит через несколько минут», — утверждает Крутихин. По его мнению, Иран может лишь «напугать» танкеры, но не остановить трафик физически, пока в регионе находится американский флот.

Если верхушка Корпуса стражей исламской революции (КСИР) будет уничтожена, армия начнет переходить на сторону народа вместе с оружием

Внутренняя деградация иранского режима

Особое внимание Крутихин уделяет процессам внутри иранских силовых структур. По его словам, в стране наблюдается массовое дезертирство, затрагивающее не только рядовых, но и офицерский состав. Эксперт приводит данные, согласно которым около 20 тысяч силовиков готовы перейти на сторону протестующих.

«Солдат есть солдат... всё под себя загребли эти муллы, которые напялили на себя военные мундиры», — констатирует аналитик. Крутихин убежден, что если верхушка Корпуса стражей исламской революции (КСИР) будет уничтожена, армия начнет переходить на сторону народа вместе с оружием.

Ликование в Тегеране

Описывая последствия авиаударов по резиденции верховного лидера, Крутихин упоминает о гибели высокопоставленных лиц, включая родственников Хаменеи и влиятельного адмирала Шамхани. По мнению эксперта, показательным является отсутствие официальных опровержений со стороны Тегерана.

Крутихин также обращает внимание на реакцию простых иранцев: «Люди танцуют на улицах, приветствуя воздушные удары». Он отмечает, что в отличие от искусственно созданных митингов в поддержку власти, радость жителей от ударов по резиденции диктатора выглядит искренней.

Иран будет уже другой, и Ближний Восток будет другой

Последствия для России

Несмотря на рост цен на нефть, Михаил Крутихин не считает текущую ситуацию «звездным часом» для российского бюджета. При цене реализации российской нефти из Балтики в районе 38–39 долларов дополнительный доход в 5–6 долларов не решит финансовых проблем Кремля. Более того, по словам эксперта, как только цена вырастет, рынок заполнят конкуренты из США, Гайаны и Бразилии, которые «задавят российскую нефть с ее высокой себестоимостью».

Прогноз

Завершая анализ, Михаил Крутихин подчеркивает необратимость происходящего. Даже при сворачивании военной операции, «Иран будет уже другой, и Ближний Восток будет другой». Эксперт выразил надежду, что вскоре ситуация позволит посетить свободный Тегеран.

Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 379
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 10834
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 1272
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 4924
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 1813
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 2195
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 2183
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
1 мартa 2026, 22:40 5133
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
1 мартa 2026, 21:28 15450
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
1 мартa 2026, 22:32 2529
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана видео; обновлено 00:15
00:15 17412

