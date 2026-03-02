Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»

В интервью haqqin.az известный эксперт по нефтегазовой отрасли и востоковед Михаил Крутихин представил детальный разбор событий, разворачивающихся в Иране. По его мнению, текущая эскалация — это не просто военный инцидент, а начало фундаментальных изменений во всем регионе.

Нефтяной фактор и стратегия Трампа

Михаил Крутихин убежден, что решительность Дональда Трампа в нынешней ситуации имеет под собой четкий экономический базис. «На него могли нажать американские нефтяники», — полагает эксперт. По словам Крутихина, для поддержания лидерства США на энергетическом рынке и привлечения банковского финансирования в новые проекты американской добыче жизненно необходима цена нефти выше 60–70 долларов за баррель. Текущий рост котировок до 73 долларов аналитик называет сигналом для банков о том, что инвестиции в американские сланцевые проекты станут окупаемыми в долгосрочной перспективе.

Миф о «непроходимом» Ормузском проливе

Комментируя угрозы Тегерана перекрыть Ормузский пролив, Крутихин призывает к трезвой оценке ситуации. Эксперт признает колоссальное значение этой транспортной артерии, отмечая, что через нее проходит до 25% мировой нефти и 20% СПГ. Однако, по словам Крутихина, реальное перекрытие пролива — задача почти невыполнимая.

Аналитик указывает на то, что судоходные пути находятся в территориальных водах Омана, а не Ирана. «Любой эсминец, который вышел бы бросать мины в залив... был бы подбит через несколько минут», — утверждает Крутихин. По его мнению, Иран может лишь «напугать» танкеры, но не остановить трафик физически, пока в регионе находится американский флот.