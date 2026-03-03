USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”

Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
04:59 497

"Под массированными ударами израильской и американской авиации власть Исламской Республики в значительной мере утратила рычаги управления страной. Ликвидация целого пласта руководителей силовых ведомств и ключевых звеньев репрессивного аппарата деморализовала всю теократическую иерархию". Об этом в эксклюзивном комментарии для haqqin.az заявил известный иранский литератор и ученый-арабист Али Хусейн Нежат, соратник первого президента Ирана Абольхасана Банисадра.

Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az

Шок и дезориентация элиты

По словам эксперта, функционеры, занявшие места ликвидированных генералов, находятся в полной растерянности. Масштаб унижения военно-репрессивной системы, объекты которой уничтожаются буквально каждый час, превзошел все ожидания Тегерана.

«Силовиков парализует не только страх перед ударами с воздуха, но и подозрения в наличии "вражеских сил" в ближайшем окружении, — отмечает Нежат. — В результате ударов по базам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли не только действующие командующие, но и их потенциальные преемники. Внутри структур началось брожение».

По мнению литератора, сокращение числа «оголтелых фанатиков» вроде начальника Генштаба Абдолрахима Мусави или командующего сухопутными силами КСИР Мохаммада Пакпура меняет настроения в офицерской среде. Все больше кадровых военных не желают ценой своей жизни защищать «мракобесную муллократию».

Сокращение числа «оголтелых фанатиков» вроде начальника Генштаба Абдолрахима Мусави или командующего сухопутными силами КСИР Мохаммада Пакпура меняет настроения в офицерской среде

Следующие в списке: Лариджани и Галибаф

Поворотным моментом, по мнению эксперта, станет ликвидация двух столпов режима — секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и главы Совета по определению политической целесообразности Мохаммада-Багера Галибафа.

У обоих политиков, как подчеркивает Нежат, «руки по локоть в крови» оппозиции и участников протестов. Послужной список Галибафа особенно мрачен: от расправ над военными шахской армии в 1970-х до причастности к взрыву еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году.

Примечательно, что вчерашнее заседание временного «совета лидерства» (органа, исполняющего функции рахбара до избрания нового главы) прошло в тегеранской больнице «Арман».

«Они заседают в клинике в надежде, что из гуманитарных соображений США и Израиль не нанесут туда удар», — поясняет политолог.

Поворотным моментом, по мнению эксперта, станет ликвидация двух столпов режима — секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и главы Совета по определению политической целесообразности Мохаммада-Багера Галибафа

Крах «оперативного мозга» репрессий

Ликвидация Али Хаменеи, санкционировавшего тысячи казней и пыток, стала шоком для чиновников и облегчением для абсолютного большинства иранцев. Важным этапом операции стало уничтожение штаба «Сараллах» — структуры, ответственной за подавление любых протестов.

Штаб-квартира «Сараллах» функционировала как «оперативный мозг» режима: здесь координировались разведка, полиция, ополчение «Басидж» и психологические операции. Именно эта структура стояла за кровавыми подавлениями восстаний 1995, 2006, 2009, 2019 и 2022 годов. Сейчас базы ключевых бригад — «Але-Мохаммад», «Аль-Захра», подразделения имени Имама Резы и другие — планомерно уничтожаются. Это те самые структуры, чьи «мотоциклетные команды» расстреливали демонстрантов в упор.

Важным этапом операции стало уничтожение штаба «Сараллах» — структуры, ответственной за подавление любых протестов

Поствоенный сценарий: План Пехлеви против хаоса

Али Хусейн Нежат прогнозирует, что при нынешних темпах ликвидации через две недели у силовиков не останется людей, способных отдавать приказы. Однако главная опасность кроется в периоде после падения теократии: разрозненные осколки КСИР могут развязать террористическую войну против собственного народа и нового правительства.

На данный момент, по словам эксперта, только у Резы Пехлеви есть детальная четырехэтапная программа перехода к светскому строю. Она включает:

• Формирование временных органов управления;

• Обеспечение гражданских свобод и территориальной целостности;

• Проведение референдума о форме государственного устройства.

На данный момент, по словам эксперта, только у Резы Пехлеви есть детальная четырехэтапная программа перехода к светскому строю

Ключевым фактором успеха может стать позиция «Артеш» — регулярной армии Ирана. Офицеры среднего звена «Артеш» традиционно недолюбливают КСИР, погрязший в коррупции и монополизировавший государственные ресурсы.

«Армия не хочет ассоциировать себя с расстрелами демонстрантов и ракетными обстрелами соседей — это "грязная работа" КСИР. Переход армейских офицеров и даже рядовых стражей на сторону восставшего народа вполне вероятен. Это единственный путь к обеспечению порядка и борьбе с терроризмом в переходный период», — заключает Али Хусейн Нежат.

