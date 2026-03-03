Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”

"Под массированными ударами израильской и американской авиации власть Исламской Республики в значительной мере утратила рычаги управления страной. Ликвидация целого пласта руководителей силовых ведомств и ключевых звеньев репрессивного аппарата деморализовала всю теократическую иерархию". Об этом в эксклюзивном комментарии для haqqin.az заявил известный иранский литератор и ученый-арабист Али Хусейн Нежат, соратник первого президента Ирана Абольхасана Банисадра.

Шок и дезориентация элиты По словам эксперта, функционеры, занявшие места ликвидированных генералов, находятся в полной растерянности. Масштаб унижения военно-репрессивной системы, объекты которой уничтожаются буквально каждый час, превзошел все ожидания Тегерана. «Силовиков парализует не только страх перед ударами с воздуха, но и подозрения в наличии "вражеских сил" в ближайшем окружении, — отмечает Нежат. — В результате ударов по базам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли не только действующие командующие, но и их потенциальные преемники. Внутри структур началось брожение». По мнению литератора, сокращение числа «оголтелых фанатиков» вроде начальника Генштаба Абдолрахима Мусави или командующего сухопутными силами КСИР Мохаммада Пакпура меняет настроения в офицерской среде. Все больше кадровых военных не желают ценой своей жизни защищать «мракобесную муллократию».

Следующие в списке: Лариджани и Галибаф Поворотным моментом, по мнению эксперта, станет ликвидация двух столпов режима — секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и главы Совета по определению политической целесообразности Мохаммада-Багера Галибафа. У обоих политиков, как подчеркивает Нежат, «руки по локоть в крови» оппозиции и участников протестов. Послужной список Галибафа особенно мрачен: от расправ над военными шахской армии в 1970-х до причастности к взрыву еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Примечательно, что вчерашнее заседание временного «совета лидерства» (органа, исполняющего функции рахбара до избрания нового главы) прошло в тегеранской больнице «Арман». «Они заседают в клинике в надежде, что из гуманитарных соображений США и Израиль не нанесут туда удар», — поясняет политолог.

Крах «оперативного мозга» репрессий Ликвидация Али Хаменеи, санкционировавшего тысячи казней и пыток, стала шоком для чиновников и облегчением для абсолютного большинства иранцев. Важным этапом операции стало уничтожение штаба «Сараллах» — структуры, ответственной за подавление любых протестов. Штаб-квартира «Сараллах» функционировала как «оперативный мозг» режима: здесь координировались разведка, полиция, ополчение «Басидж» и психологические операции. Именно эта структура стояла за кровавыми подавлениями восстаний 1995, 2006, 2009, 2019 и 2022 годов. Сейчас базы ключевых бригад — «Але-Мохаммад», «Аль-Захра», подразделения имени Имама Резы и другие — планомерно уничтожаются. Это те самые структуры, чьи «мотоциклетные команды» расстреливали демонстрантов в упор.

Поствоенный сценарий: План Пехлеви против хаоса Али Хусейн Нежат прогнозирует, что при нынешних темпах ликвидации через две недели у силовиков не останется людей, способных отдавать приказы. Однако главная опасность кроется в периоде после падения теократии: разрозненные осколки КСИР могут развязать террористическую войну против собственного народа и нового правительства. На данный момент, по словам эксперта, только у Резы Пехлеви есть детальная четырехэтапная программа перехода к светскому строю. Она включает: • Формирование временных органов управления; • Обеспечение гражданских свобод и территориальной целостности; • Проведение референдума о форме государственного устройства.