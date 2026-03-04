USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
4 мартa 2026, 23:58 1415

На четвертые сутки военной операции Израиля и США в Иране командование израильских ВВС сообщило о начале новой, особо интенсивной волны ударов по стратегическим целям в Тегеране и других крупных городах. Итоги первых 100 часов операции «Рев льва» haqqin.az подводит с известным израильским аналитиком по контрразведке и борьбе с терроризмом, экспертом нашей редакции Сергеем Мигдалем.

Сергей Мигдаль отвечает на вопросы haqqin.az

— Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что с начала кампании было использовано более 2000 боеприпасов, поражено почти 2000 целей — в основном объекты ПВО, пусковые установки баллистических ракет и дронов. Каких целей добилась коалиция на данный момент?

— Прежде всего, стоит отметить четкое разделение функций между военными США и Израиля. С самого начала операции Израиль полностью взял на себя задачу по ликвидации руководства иранского теократического режима. Целями стали не только рахбар Али Хаменеи и его главный советник Али Шамхани, но и весь генералитет: министр обороны, начальник Генштаба, руководство КСИР и военной разведки. Эту часть работы Израиль осуществляет самостоятельно.

Для этого используются, в частности, новые аэробаллистические ракеты большой дальности. Они запускаются с истребителей F-15 и летят на гиперзвуковой скорости. Противостоять этим двухступенчатым ракетам иранским силам нечем. Можно сказать, что вопрос ПВО Ирана в целом решен. Сейчас израильские беспилотники буквально «охотятся» за расчетами зенитных пулеметов и пушек на крышах домов и вокруг авиабаз. Все крупные комплексы ПВО уже уничтожены.

Параллельно ведется ликвидация мобильных ракетных комплексов. США же больше сосредоточены на уничтожении иранского ВМФ, складов ракет и заводов, расположенных глубоко под землей.

— Как распределена география ударов между союзниками?

— Уже на второй день стороны разделили зоны ответственности. Израильская авиация работает в центре и на западе Ирана — это географически удобнее. Американцы же, используя авианосную группу и базы на юге Саудовской Аравии, наносят удары по юго-востоку и востоку страны.

Израильские ВВС также единолично заняты уничтожением иранской авиации, в основном еще на аэродромах: это самолеты Як-130, вертолеты Ми-17 и Ми-25. В результате американских ударов иранский военный и торговый флот, силы береговой охраны и ВМС КСИР практически перестали существовать. США заявили — и я им верю, — что никакой авиации в Иране, ни военной, ни гражданской, не останется.

Одной из главных задач ЦАХАЛ остаются удары по пусковым установкам баллистических ракет. К этому подключились и американцы, используя стратегические бомбардировщики B-52 с тяжелыми бетонобойными бомбами-пенетраторами. Они уничтожают штабы и объекты, укрытые глубоко под землей. Охота на мобильные пусковые установки ракет дальностью 1600–2000 км в западной части Ирана продолжается непрерывно.

Израильская авиация работает в центре и на западе Ирана — это географически удобнее. Американцы же, используя авианосную группу и базы на юге Саудовской Аравии, наносят удары по юго-востоку и востоку страны

— По некоторым данным, иранцы снизили интенсивность обстрелов Израиля, но участили ракетные удары по странам Персидского залива. С чем это связано?

— Во-первых, у Израиля ПВО гораздо совершеннее, чем у Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара или ОАЭ. Несмотря на собственные проблемы, Израиль помогает арабским странам в обороне. Особенно успешны в этом ОАЭ — наш близкий союзник. У них высокий процент перехватов, так как, помимо систем Patriot PAC-3 и THAAD, они используют новейший израильский ЗРК Barak MX. Такие же системы Израиль поставил Индии и Азербайджану.

Интенсивность запусков по Израилю снизилась, потому что ракет большой дальности у КСИР меньше, чем ракет малого и среднего радиуса (от 300 до 900 км). Именно ими они сейчас забрасывают соседей по Заливу. Также используются десятки тысяч дронов «Шахед». Для стран Залива они представляют огромную угрозу из-за минимального времени подлета.

Тем не менее арабские страны, в частности Иордания, активно участвуют в защите воздушного пространства. Британские истребители сбивают иранские БПЛА над Сирией, Ираком и Иорданией. Израильские вертолеты Apache успешно перехватывают дроны ракетами «воздух-воздух» еще до того, как они достигнут наших границ. Это позволило возобновить работу аэропорта Бен-Гурион.

— Эксперты полагают, что ударами по Заливу Тегеран надеется спровоцировать рост цен на бензин в США и заставить шейхов уговорить Трампа остановить войну. Это так?

— Это колоссальная ошибка Тегерана. Сейчас «ксировцы» ведут огонь бесконтрольно, нанося дикие удары по гражданским объектам: гостиницам, портам и жилым кварталам. 4 марта начальник Генштаба Израиля общался с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании — мы скоро услышим о крупных совместных операциях.

Ни одна арабская страна больше не согласится жить в соседстве с таким безумным режимом. Яркий пример — удар по Оману, где даже нет американских баз. Оман всегда считался страной, близкой к Ирану, и этот шаг абсолютно нелогичен. Похоже, в военных кругах Ирана царит хаос: решения принимаются на уровне лейтенантов, которые палят по чему придется. Теперь они оправдываются, что это была ошибка, но арабы уже сделали выводы о вероломстве режима.

— Если в армии хаос, возможен ли удар по турецкой базе Инджирлик, откуда взлетают американские AWACS?

Интенсивность запусков по Израилю снизилась, потому что ракет большой дальности у КСИР меньше, чем ракет малого и среднего радиуса (от 300 до 900 км). Именно ими они сейчас забрасывают соседей по Заливу

— Совершенно не исключено. Иранское командование принимает безрассудные решения. Я полагал, что «Хезболла» не вступит в конфликт, так как для нее это самоубийство. Но из Тегерана приказали — и они выпустили 15 ракет по северу Израиля. Попали по курятнику, но теперь Израиль методично «утюжит» все, что осталось от этой группировки.

— Эммануэль Макрон отправил авианосец Charles de Gaulle в Средиземное море. Присоединится ли Франция к коалиции?

— Макрон объявит об этом позже. У него последний год президентства, дела внутри Франции плохи, и ему хочется немного «военной славы». Вероятно, истребители Rafale будут задействованы для перехвата иранских ракет и дронов, летящих в сторону Израиля, Кипра или Иордании. Иранцы уже угрожали европейским союзникам Израиля. Несмотря на попытки британцев дистанцироваться, иранский дрон уже ударил по их базе Акротири на Кипре. Так что участие Франции в налетах вполне вероятно.

— Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил: любой иранский лидер, назначенный на пост главы государства, будет уничтожен. Это официальная позиция?

— Да. Это означает, что Израиль будет ликвидировать всю вертикаль: от высшего руководства до последнего майора КСИР и «Басидж». С баллистическими ракетами Ирана скоро будет покончено навсегда — заводы уничтожены, а поставки из Северной Кореи невозможны, так как аэродромы выведены из строя.

У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха. За каждым будет охотиться персональный беспилотник. В ближайшие три недели давление будет нарастать, чтобы парализовать репрессивный аппарат. Офицеры будут думать о спасении своих жизней, а не о подавлении протестов.

Исраэль Кац определил новые цели

Мы ожидаем создания «освобожденных зон» внутри Ирана, прежде всего в Курдистане и Белуджистане. Пакистанская разведка уже выразила готовность вооружать белуджских повстанцев. Если дать им поддержку с воздуха и оружие, они возьмут под контроль огромные территории.

Иранский режим до сих пор не понял, что происходит. Они пытаются вести войну прошлого века: подняли два «музейных» Су-24, чтобы бомбить Катар, — их тут же сбили катарские F-15. Они потеряли корабль, пытаясь воевать с атомными подлодками. Они думают, что это продолжение ирано-иракской войны с акцентом на самопожертвование, но время изменилось. Через 2–3 недели режим ослабнет настолько, что иранский народ сам свергнет аятолл. Американским войскам не придется штурмовать Тегеран — деспотия рухнет изнутри.

Читайте по теме

Иран, получай за Украину! главная тема; все еще актуально
2 мартa 2026, 14:41 9257
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
4 мартa 2026, 03:47 6155
С кем американцы разговаривают в Тегеране? горячая тема; все еще актуально
3 мартa 2026, 05:52 9349
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 400
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 586
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 966
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1369
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
4 мартa 2026, 23:17 1634
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
4 мартa 2026, 21:56 6135
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
4 мартa 2026, 21:35 10413
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
4 мартa 2026, 19:38 3774
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране видео; обновлено 00:49
00:49 21238
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
4 мартa 2026, 20:20 5440
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
4 мартa 2026, 20:06 2539

ЭТО ВАЖНО

Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 400
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 586
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 966
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1369
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
4 мартa 2026, 23:17 1634
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
4 мартa 2026, 21:56 6135
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
4 мартa 2026, 21:35 10413
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
4 мартa 2026, 19:38 3774
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране видео; обновлено 00:49
00:49 21238
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
4 мартa 2026, 20:20 5440
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
4 мартa 2026, 20:06 2539
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться