«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

На четвертые сутки военной операции Израиля и США в Иране командование израильских ВВС сообщило о начале новой, особо интенсивной волны ударов по стратегическим целям в Тегеране и других крупных городах. Итоги первых 100 часов операции «Рев льва» haqqin.az подводит с известным израильским аналитиком по контрразведке и борьбе с терроризмом, экспертом нашей редакции Сергеем Мигдалем.

— Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что с начала кампании было использовано более 2000 боеприпасов, поражено почти 2000 целей — в основном объекты ПВО, пусковые установки баллистических ракет и дронов. Каких целей добилась коалиция на данный момент? — Прежде всего, стоит отметить четкое разделение функций между военными США и Израиля. С самого начала операции Израиль полностью взял на себя задачу по ликвидации руководства иранского теократического режима. Целями стали не только рахбар Али Хаменеи и его главный советник Али Шамхани, но и весь генералитет: министр обороны, начальник Генштаба, руководство КСИР и военной разведки. Эту часть работы Израиль осуществляет самостоятельно. Для этого используются, в частности, новые аэробаллистические ракеты большой дальности. Они запускаются с истребителей F-15 и летят на гиперзвуковой скорости. Противостоять этим двухступенчатым ракетам иранским силам нечем. Можно сказать, что вопрос ПВО Ирана в целом решен. Сейчас израильские беспилотники буквально «охотятся» за расчетами зенитных пулеметов и пушек на крышах домов и вокруг авиабаз. Все крупные комплексы ПВО уже уничтожены. Параллельно ведется ликвидация мобильных ракетных комплексов. США же больше сосредоточены на уничтожении иранского ВМФ, складов ракет и заводов, расположенных глубоко под землей. — Как распределена география ударов между союзниками? — Уже на второй день стороны разделили зоны ответственности. Израильская авиация работает в центре и на западе Ирана — это географически удобнее. Американцы же, используя авианосную группу и базы на юге Саудовской Аравии, наносят удары по юго-востоку и востоку страны. Израильские ВВС также единолично заняты уничтожением иранской авиации, в основном еще на аэродромах: это самолеты Як-130, вертолеты Ми-17 и Ми-25. В результате американских ударов иранский военный и торговый флот, силы береговой охраны и ВМС КСИР практически перестали существовать. США заявили — и я им верю, — что никакой авиации в Иране, ни военной, ни гражданской, не останется. Одной из главных задач ЦАХАЛ остаются удары по пусковым установкам баллистических ракет. К этому подключились и американцы, используя стратегические бомбардировщики B-52 с тяжелыми бетонобойными бомбами-пенетраторами. Они уничтожают штабы и объекты, укрытые глубоко под землей. Охота на мобильные пусковые установки ракет дальностью 1600–2000 км в западной части Ирана продолжается непрерывно.

— По некоторым данным, иранцы снизили интенсивность обстрелов Израиля, но участили ракетные удары по странам Персидского залива. С чем это связано? — Во-первых, у Израиля ПВО гораздо совершеннее, чем у Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара или ОАЭ. Несмотря на собственные проблемы, Израиль помогает арабским странам в обороне. Особенно успешны в этом ОАЭ — наш близкий союзник. У них высокий процент перехватов, так как, помимо систем Patriot PAC-3 и THAAD, они используют новейший израильский ЗРК Barak MX. Такие же системы Израиль поставил Индии и Азербайджану. Интенсивность запусков по Израилю снизилась, потому что ракет большой дальности у КСИР меньше, чем ракет малого и среднего радиуса (от 300 до 900 км). Именно ими они сейчас забрасывают соседей по Заливу. Также используются десятки тысяч дронов «Шахед». Для стран Залива они представляют огромную угрозу из-за минимального времени подлета. Тем не менее арабские страны, в частности Иордания, активно участвуют в защите воздушного пространства. Британские истребители сбивают иранские БПЛА над Сирией, Ираком и Иорданией. Израильские вертолеты Apache успешно перехватывают дроны ракетами «воздух-воздух» еще до того, как они достигнут наших границ. Это позволило возобновить работу аэропорта Бен-Гурион. — Эксперты полагают, что ударами по Заливу Тегеран надеется спровоцировать рост цен на бензин в США и заставить шейхов уговорить Трампа остановить войну. Это так? — Это колоссальная ошибка Тегерана. Сейчас «ксировцы» ведут огонь бесконтрольно, нанося дикие удары по гражданским объектам: гостиницам, портам и жилым кварталам. 4 марта начальник Генштаба Израиля общался с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании — мы скоро услышим о крупных совместных операциях. Ни одна арабская страна больше не согласится жить в соседстве с таким безумным режимом. Яркий пример — удар по Оману, где даже нет американских баз. Оман всегда считался страной, близкой к Ирану, и этот шаг абсолютно нелогичен. Похоже, в военных кругах Ирана царит хаос: решения принимаются на уровне лейтенантов, которые палят по чему придется. Теперь они оправдываются, что это была ошибка, но арабы уже сделали выводы о вероломстве режима. — Если в армии хаос, возможен ли удар по турецкой базе Инджирлик, откуда взлетают американские AWACS?

— Совершенно не исключено. Иранское командование принимает безрассудные решения. Я полагал, что «Хезболла» не вступит в конфликт, так как для нее это самоубийство. Но из Тегерана приказали — и они выпустили 15 ракет по северу Израиля. Попали по курятнику, но теперь Израиль методично «утюжит» все, что осталось от этой группировки. — Эммануэль Макрон отправил авианосец Charles de Gaulle в Средиземное море. Присоединится ли Франция к коалиции? — Макрон объявит об этом позже. У него последний год президентства, дела внутри Франции плохи, и ему хочется немного «военной славы». Вероятно, истребители Rafale будут задействованы для перехвата иранских ракет и дронов, летящих в сторону Израиля, Кипра или Иордании. Иранцы уже угрожали европейским союзникам Израиля. Несмотря на попытки британцев дистанцироваться, иранский дрон уже ударил по их базе Акротири на Кипре. Так что участие Франции в налетах вполне вероятно. — Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил: любой иранский лидер, назначенный на пост главы государства, будет уничтожен. Это официальная позиция? — Да. Это означает, что Израиль будет ликвидировать всю вертикаль: от высшего руководства до последнего майора КСИР и «Басидж». С баллистическими ракетами Ирана скоро будет покончено навсегда — заводы уничтожены, а поставки из Северной Кореи невозможны, так как аэродромы выведены из строя. У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха. За каждым будет охотиться персональный беспилотник. В ближайшие три недели давление будет нарастать, чтобы парализовать репрессивный аппарат. Офицеры будут думать о спасении своих жизней, а не о подавлении протестов.