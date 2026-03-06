Почему Иран нанес удар по Азербайджану?

USD 1.7000
экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az
Записал: Ага Гасымлы, собкор
04:14 1288

Удары беспилотников по Нахчывану стали следствием абсурдной ситуации, сложившейся в правящей элите Ирана на фоне американо-израильской военной операции.

Об этом в интервью haqqin.az заявил иранский политолог, бывший сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби, комментируя атаку иранских БПЛА на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

«Когда Иран атакует страны Персидского залива, целями становятся американские военные базы или объекты нефтяного экспорта. Однако в случае с Нахчываном удары нанесены по гражданскому аэропорту, чему нет рационального объяснения», — отметил эксперт.

Удары беспилотников по Нахчывану стали следствием абсурдной ситуации, сложившейся в правящей элите Ирана на фоне американо-израильской военной операции

Талеби подчеркнул странный тайминг инцидента: «Всего за день до обстрела президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство ИРИ в Баку, выразив соболезнования в связи со смертью рахбара Али Хаменеи. А уже на следующий день Иран атакует Нахчыван дронами».

По мнению политолога, если бы целью была азербайджанская нефтяная инфраструктура, это можно было бы интерпретировать как попытку давления на Запад. «Но я никак не могу понять: при чем здесь гражданский аэропорт и школа? Это абсолютный нонсенс», — добавил он.

Причины инцидента: паралич командования и фанатизм. Реза Талеби полагает, что корни произошедшего кроются в обстановке, сложившейся внутри Ирана на шестой день военной операции США и Израиля. Воздушными ударами уничтожено высшее руководство КСИР, а средний офицерский состав, судя по всему, парализован.

 В условиях нарушения коммуникаций командиры подразделений действуют согласно инструкциям для чрезвычайных ситуаций.

Реза Талеби комментирует для haqqin.az

«Вполне возможно, что решение об ударе приняли военные фанатики. Их логика проста: верховный лидер погиб, система Исламской Республики рушится — значит, пусть наступит всемирная катастрофа», — считает Талеби. По его словам, это напоминает логику «зачем нам мир, если в нем не будет Ирана», что провоцирует Азербайджан и Турцию на вступление в большую войну.

Политолог также выделил еще два фактора, дестабилизирующих ситуацию:

1. Борьба за власть: Внутри КСИР обострились конфликты. Офицеры борются за вакантные должности, освободившиеся после ликвидации высших чинов, стремясь получить доступ к государственному бюджету.

2. Срыв курдского наступления: Силы КСИР в Южном Азербайджане (север Ирана) опасаются продвижения ирано-курдских формирований. Провоцируя вторжение армии Азербайджана в северные провинции Ирана, определенные круги в КСИР, возможно, рассчитывают смешать карты и сорвать планы курдов.

«Очень вероятно, что именно такой расчет был у тех, кто направил беспилотники на Нахчыван», — резюмировал эксперт.

