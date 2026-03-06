Почему Иран нанес удар по Азербайджану?

«Когда Иран атакует страны Персидского залива, целями становятся американские военные базы или объекты нефтяного экспорта. Однако в случае с Нахчываном удары нанесены по гражданскому аэропорту, чему нет рационального объяснения», — отметил эксперт.

Об этом в интервью haqqin.az заявил иранский политолог, бывший сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби, комментируя атаку иранских БПЛА на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Талеби подчеркнул странный тайминг инцидента: «Всего за день до обстрела президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство ИРИ в Баку, выразив соболезнования в связи со смертью рахбара Али Хаменеи. А уже на следующий день Иран атакует Нахчыван дронами».

По мнению политолога, если бы целью была азербайджанская нефтяная инфраструктура, это можно было бы интерпретировать как попытку давления на Запад. «Но я никак не могу понять: при чем здесь гражданский аэропорт и школа? Это абсолютный нонсенс», — добавил он.

Причины инцидента: паралич командования и фанатизм. Реза Талеби полагает, что корни произошедшего кроются в обстановке, сложившейся внутри Ирана на шестой день военной операции США и Израиля. Воздушными ударами уничтожено высшее руководство КСИР, а средний офицерский состав, судя по всему, парализован.

В условиях нарушения коммуникаций командиры подразделений действуют согласно инструкциям для чрезвычайных ситуаций.