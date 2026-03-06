В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"

Страх перед ударами американской и израильской авиации полностью деморализовал и парализовал иранское руководство. Сложилась беспрецедентная ситуация: формально власть в Иране существует, но делает все возможное, чтобы скрыть следы своего пребывания. Об этом в интервью haqqin.az заявил Хасан Шариатмадари, один из лидеров иранской оппозиции, член правления Республиканского союза и генеральный секретарь Переходного совета управления Ирана. По словам оппозиционера, хотя официально Корпус стражей исламской революции (КСИР) возглавляет Ахмад Вахиди, его реальная деятельность остается загадкой. Опасаясь обнаружения агентами «Моссада» и последующей ликвидации, командиры КСИР полностью отказались от мобильной связи, интернета и телефонов. «Неясно, как они осуществляют связь с подчиненными. Ночами из страха перед ударами они спят в гражданских клиниках, надеясь, что израильтяне не станут атаковать больницы. Нынешняя стратегия иранских военных строится на принципе «каждый сам за себя», — отмечает политик.

Шариатмадари утверждает, что военные пытаются следовать установке Али Хаменеи: в случае атаки на Иран война должна охватить весь Ближний Восток. Именно с этой целью режим обстреливает ракетами и дронами не только Израиль, но и страны Персидского залива. Однако эффект оказался прямо противоположным ожидаемому. «Вместо того чтобы умолять Трампа и Нетаньяху прекратить операцию, лидеры Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана, ОАЭ и Катара выразили готовность содействовать США в борьбе с муллократией. Арабские страны, ранее заявлявшие о нейтралитете, теперь фактически перешли на сторону коалиции. Поразительно, что на фоне этого провала режим решился на обстрел соседнего Азербайджана. Это показатель крайней деградации власти, которая до сих пор не осознала, что тактика запугивания соседей провалилась», — подчеркнул эксперт. По данным Шариатмадари, у КСИР заканчиваются баллистические ракеты. Совместные удары ВВС США и Израиля уничтожили сотни пусковых установок и подземных хранилищ. «За последние два дня они смогли выпустить в сторону Израиля всего 5-6 ракет. Если уничтожение подземной инфраструктуры продолжится еще неделю, режим останется без ракетного оружия. Сейчас поступает информация, что израильский спецназ проводит наземные операции по подрыву бункеров и шахт, где прячутся остатки сил КСИР», — сообщает политик.

Комментируя слухи о возможном назначении преемником сына Хаменеи — Моджтабы, Шариатмадари выразил сомнение в таком исходе. По его мнению, Моджтаба не обладает фанатизмом, необходимым для того, чтобы занять пост и стать мишенью для ликвидации. После заявлений Дональда Трампа и обещаний министра обороны Израиля Исраэля Каца уничтожить всех лидеров режима, ни у кого в Тегеране нет сомнений: новый рахбар станет следующей целью. «Коррупционные группировки внутри КСИР ведут острую борьбу за то, какого священнослужителя продвинуть на этот пост. При этом аятоллы и верхушка Корпуса боятся даже собраться вместе для проведения выборов, поэтому процесс транзита власти затянется», — считает он. Относительно возможного участия курдов в операции Шариатмадари отметил, что пока формирования из иракского Курдистана не перешли границу, хотя глава региона Барзани разрешил им участие в войне против режима после консультаций с Трампом.