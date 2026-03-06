USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"

о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари
Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
05:40

Страх перед ударами американской и израильской авиации полностью деморализовал и парализовал иранское руководство. Сложилась беспрецедентная ситуация: формально власть в Иране существует, но делает все возможное, чтобы скрыть следы своего пребывания.

Об этом в интервью haqqin.az заявил Хасан Шариатмадари, один из лидеров иранской оппозиции, член правления Республиканского союза и генеральный секретарь Переходного совета управления Ирана.

По словам оппозиционера, хотя официально Корпус стражей исламской революции (КСИР) возглавляет Ахмад Вахиди, его реальная деятельность остается загадкой. Опасаясь обнаружения агентами «Моссада» и последующей ликвидации, командиры КСИР полностью отказались от мобильной связи, интернета и телефонов.

«Неясно, как они осуществляют связь с подчиненными. Ночами из страха перед ударами они спят в гражданских клиниках, надеясь, что израильтяне не станут атаковать больницы. Нынешняя стратегия иранских военных строится на принципе «каждый сам за себя», — отмечает политик.

Хотя официально Корпус стражей исламской революции (КСИР) возглавляет Ахмад Вахиди, его реальная деятельность остается загадкой. Опасаясь обнаружения агентами «Моссада» и последующей ликвидации, командиры КСИР полностью отказались от мобильной связи, интернета и телефонов

Шариатмадари утверждает, что военные пытаются следовать установке Али Хаменеи: в случае атаки на Иран война должна охватить весь Ближний Восток. Именно с этой целью режим обстреливает ракетами и дронами не только Израиль, но и страны Персидского залива. Однако эффект оказался прямо противоположным ожидаемому.

«Вместо того чтобы умолять Трампа и Нетаньяху прекратить операцию, лидеры Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана, ОАЭ и Катара выразили готовность содействовать США в борьбе с муллократией. Арабские страны, ранее заявлявшие о нейтралитете, теперь фактически перешли на сторону коалиции. Поразительно, что на фоне этого провала режим решился на обстрел соседнего Азербайджана. Это показатель крайней деградации власти, которая до сих пор не осознала, что тактика запугивания соседей провалилась», — подчеркнул эксперт.

По данным Шариатмадари, у КСИР заканчиваются баллистические ракеты. Совместные удары ВВС США и Израиля уничтожили сотни пусковых установок и подземных хранилищ.

«За последние два дня они смогли выпустить в сторону Израиля всего 5-6 ракет. Если уничтожение подземной инфраструктуры продолжится еще неделю, режим останется без ракетного оружия. Сейчас поступает информация, что израильский спецназ проводит наземные операции по подрыву бункеров и шахт, где прячутся остатки сил КСИР», — сообщает политик.

По данным Шариатмадари, у КСИР заканчиваются баллистические ракеты. Совместные удары ВВС США и Израиля уничтожили сотни пусковых установок и подземных хранилищ

Комментируя слухи о возможном назначении преемником сына Хаменеи — Моджтабы, Шариатмадари выразил сомнение в таком исходе. По его мнению, Моджтаба не обладает фанатизмом, необходимым для того, чтобы занять пост и стать мишенью для ликвидации.

После заявлений Дональда Трампа и обещаний министра обороны Израиля Исраэля Каца уничтожить всех лидеров режима, ни у кого в Тегеране нет сомнений: новый рахбар станет следующей целью. «Коррупционные группировки внутри КСИР ведут острую борьбу за то, какого священнослужителя продвинуть на этот пост. При этом аятоллы и верхушка Корпуса боятся даже собраться вместе для проведения выборов, поэтому процесс транзита власти затянется», — считает он.

Относительно возможного участия курдов в операции Шариатмадари отметил, что пока формирования из иракского Курдистана не перешли границу, хотя глава региона Барзани разрешил им участие в войне против режима после консультаций с Трампом.

В азербайджанских провинциях дислоцировано около 10 тысяч бойцов КСИР и 40 тысяч военнослужащих регулярной армии "Артеш"

«Есть подозрение, что разговоры о курдском наступлении — это ловушка Израиля, цель которой — выманить КСИР из укрытий. В иранском Курдистане и азербайджанских провинциях дислоцировано около 10 тысяч бойцов КСИР и 40 тысяч военнослужащих регулярной армии "Артеш". Если КСИР выйдет на открытую местность для борьбы с курдами, они станут легкой добычей для авиации ЦАХАЛ. Примечательно, что союзники уничтожают базы КСИР и "Басидж", но пока не трогают регулярную армию», — говорит оппозиционер.

По его мнению, если на определенном этапе «Артеш» совершит переворот, это может стать выходом: «С существованием террористической структуры КСИР не смирится никто — ни США, ни Израиль, ни соседи, ни сам иранский народ».

На сегодняшний день инфраструктура КСИР практически уничтожена. Командиры лишились казарм и командных пунктов.

«В последние два дня силовики пытались использовать в качестве укрытий спортивные арены, но израильская авиация нанесла удары и по ним. Уничтожены стадионы "Басат", "Азади", аквапарк "Азадеган" и другие комплексы, служившие временными казармами. Теперь карательные подразделения на мотоциклах, которые раньше жестоко разгоняли демонстрации, вынуждены ночевать в палатках прямо на обочинах улиц Тегерана», — подытожил Хасан Шариатмадари.

