Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

Иран будет бить и по Европе

Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az
Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
10:08 448

Иран обещает удары по европейским странам в случае их поддержки операции США, в то время как восточноевропейские союзники Вашингтона и Украина готовятся к формированию международной коалиции.

Тегеран выступил с резким предупреждением в адрес европейских государств, пригрозив ответными ударами в случае их присоединения к военной операции США и Израиля. Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в эфире телеканала France 24 заявил, что любая помощь «агрессии» превратит европейские страны в законные военные цели.

«Мы уже проинформировали европейцев, что им следует проявлять осторожность. Если какая-либо страна присоединится к действиям США и Израиля, она, безусловно, станет объектом для наших ответных мер», — подчеркнул дипломат.

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в эфире телеканала France 24 заявил, что любая помощь «агрессии» превратит европейские страны в законные военные цели

Реакция Европы последовала незамедлительно. Франция, Германия и Великобритания в совместном коммюнике заявили о готовности защищать свои интересы и безопасность союзников в Персидском заливе. Европейские державы подчеркнули, что «потрясены неизбирательными ракетными ударами Ирана» по странам региона, в том числе по тем, что не принимали участия в первоначальных операциях.

В заявлении указано, что союзники предпримут шаги для нейтрализации способности Ирана запускать ракеты и беспилотники непосредственно «в источнике их поражения». Для этого планируется тесная координация с вооруженными силами США.

Кризис приобретает глобальный масштаб: президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении запроса от США на поддержку в защите от дронов типа «Шахед» на Ближнем Востоке. Глава украинского государства поручил направить в регион специалистов, обладающих уникальной компетенцией.

«Украина помогает партнерам, которые обеспечивают безопасность Украины и защиту жизней наших граждан», — отметил Зеленский на правительственном совещании, добавив, что атаки иранского режима несут угрозу не только соседям, но и глобальной стабильности.

Зеленский сообщил о получении запроса от США на поддержку в защите от дронов типа «Шахед» на Ближнем Востоке

Тем временем конфликт уже перешел в горячую фазу в Средиземноморье. Греческие истребители F-16 успешно перехватили и нейтрализовали два иранских БПЛА Shahed-136 в территориальных водах Кипра, в 220 км от побережья Ларнаки.

О готовности поддержать американскую операцию заявил и глава Генштаба Литвы Раймундас Вайкшнорас, предложив использовать литовскую территорию для базирования стратегических бомбардировщиков и истребителей США.

Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис в беседе с haqqin.az отметил, что позиция Вильнюса отражает консолидированный настрой восточноевропейских союзников — Польши, Чехии, стран Балтии и Венгрии.

«Главными направлениями поддержки станут логистика, авиация и ПВО. У стран Персидского залива есть сложности в управлении системами противовоздушной обороны, и европейские специалисты могут существенно помочь в отражении массированных атак КСИР», — считает эксперт.

Настало время помочь Америке

Антанайтис подчеркнул, что ключевым фактором в борьбе с «Шахедами» является идентификация целей. Для этого необходимы так называемые «энейблеры» (enablers) — критически важные системы обеспечения, позволяющие средствам ПВО и РЭБ своевременно обнаруживать малоразмерные цели.

Низкая скорость иранских дронов (около 150 км/ч) позволяет уничтожать их на значительном расстоянии с помощью истребителей F-16, F-35 и вертолетов. Литва и другие страны Европы готовы предоставить пилотов, операторов радаров и систем AWACS, чтобы высвободить силы США для проведения основной фазы операции «Рычание льва».

Эксперт не исключил создания широкой международной коалиции, объединяющей США, Израиль, монархии Персидского залива и страны Восточной Европы. «США всегда помогали нам, и сейчас пришло время поддержать Америку в совместной военной кампании», — резюмировал Антанайтис.

