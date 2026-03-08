Иран будет бить и по Европе

Иран обещает удары по европейским странам в случае их поддержки операции США, в то время как восточноевропейские союзники Вашингтона и Украина готовятся к формированию международной коалиции. Тегеран выступил с резким предупреждением в адрес европейских государств, пригрозив ответными ударами в случае их присоединения к военной операции США и Израиля. Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в эфире телеканала France 24 заявил, что любая помощь «агрессии» превратит европейские страны в законные военные цели. «Мы уже проинформировали европейцев, что им следует проявлять осторожность. Если какая-либо страна присоединится к действиям США и Израиля, она, безусловно, станет объектом для наших ответных мер», — подчеркнул дипломат.

Реакция Европы последовала незамедлительно. Франция, Германия и Великобритания в совместном коммюнике заявили о готовности защищать свои интересы и безопасность союзников в Персидском заливе. Европейские державы подчеркнули, что «потрясены неизбирательными ракетными ударами Ирана» по странам региона, в том числе по тем, что не принимали участия в первоначальных операциях. В заявлении указано, что союзники предпримут шаги для нейтрализации способности Ирана запускать ракеты и беспилотники непосредственно «в источнике их поражения». Для этого планируется тесная координация с вооруженными силами США. Кризис приобретает глобальный масштаб: президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении запроса от США на поддержку в защите от дронов типа «Шахед» на Ближнем Востоке. Глава украинского государства поручил направить в регион специалистов, обладающих уникальной компетенцией. «Украина помогает партнерам, которые обеспечивают безопасность Украины и защиту жизней наших граждан», — отметил Зеленский на правительственном совещании, добавив, что атаки иранского режима несут угрозу не только соседям, но и глобальной стабильности.

Тем временем конфликт уже перешел в горячую фазу в Средиземноморье. Греческие истребители F-16 успешно перехватили и нейтрализовали два иранских БПЛА Shahed-136 в территориальных водах Кипра, в 220 км от побережья Ларнаки. О готовности поддержать американскую операцию заявил и глава Генштаба Литвы Раймундас Вайкшнорас, предложив использовать литовскую территорию для базирования стратегических бомбардировщиков и истребителей США. Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис в беседе с haqqin.az отметил, что позиция Вильнюса отражает консолидированный настрой восточноевропейских союзников — Польши, Чехии, стран Балтии и Венгрии. «Главными направлениями поддержки станут логистика, авиация и ПВО. У стран Персидского залива есть сложности в управлении системами противовоздушной обороны, и европейские специалисты могут существенно помочь в отражении массированных атак КСИР», — считает эксперт.