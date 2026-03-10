USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию?

Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию?

Джейхун Наджафов, собкор
01:13

Участившиеся случаи обстрелов турецкой территории со стороны Ирана вызывают серьезную обеспокоенность в регионе. Несмотря на очевидный источник угроз, Анкара пока предпочитает сохранять хладнокровие, списывая инциденты на «потерю управления» внутри иранских силовых структур. Редакция haqqin.az разбиралась в истинных причинах эскалации.

Турецкий политолог и эксперт журнала «Региональное развитие» Сердар Йылмаз в беседе с haqqin.az отметил, что официальная Анкара отреагировала на обстрелы «умеренно жестко». По его словам, руководство страны проводит тщательное расследование, но не спешит квалифицировать атаки как прямой акт агрессии со стороны соседнего государства.

Сердар Йылмаз

«Позиция Турции строится на допущении, что в Иране нарушена коммуникация между высшим военным руководством и низовыми подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В условиях царящей там неразберихи подобные инциденты вполне возможны», — подчеркивает Йылмаз.

По мнению эксперта, Турция намерена избегать эскалации. Анкара делает вид, будто верит в неосведомленность официального Тегерана, хотя факт прилета ракет с иранской территории неоспорим. Йылмаз полагает, что радикальные элементы внутри КСИР могли выйти из-под контроля и попытаться «наказать» Турцию за присутствие на ее территории американской базы Инджирлик.

Иранский писатель и политолог Али Сулеймани видит за этими атаками более глубокие мотивы. Он связывает обстрелы Турции и Нахчывана с деятельностью радикальной группировки внутри КСИР, специализирующейся на борьбе с так называемым «пантюркизмом».

Корреспондент телеканала Iran International Ашкан Сафае

По данным эксперта, при МИД Ирана фактически сформирована структура для идеологической войны против Азербайджана и Турции. Ее негласным лидером называют Ахмада Казими, который развернул в иранских СМИ масштабную антитюркскую кампанию.

«Радикалы требуют от правительства покарать Баку за поставки нефти Израилю, а Турцию — за союз с США. Незадолго до ударов влиятельные фигуры, такие как имам мечети Ардебиля Сейед Хасан Амили и экс-советник президента Ахмадинежада Мохаммад Реза Миртаджеддини, открыто призывали руководство КСИР воспользоваться региональной нестабильностью, чтобы «наказать» соседей», — отмечает Сулеймани.

С иного ракурса на ситуацию смотрит корреспондент телеканала Iran International Ашкан Сафае. Он задается вопросом: почему Тегеран, объявивший целями все страны, принимающие военные базы США, до сих пор не начал против Турции полномасштабную кампанию?

Ахмад Казими руководит идеологической войной против Азербайджана и Турции

Ключевые факторы сдерживания, по мнению Сафае:

1. Военный паритет: Тегеран откровенно опасается прямой конфронтации с мощной турецкой армией.

2. Внутренняя мобилизация: Иранским властям может быть выгодна ограниченная эскалация. Если Турция втянется в конфликт, режим использует это для устрашения населения «угрозой распада страны». Страх перед сепаратизмом в иранском обществе зачастую сильнее, чем неприязнь к режиму аятолл.

3. Имидж Эрдогана: президент Турции не хочет выглядеть агрессором, нападающим на мусульманскую страну в союзе с Западом, так как это разрушит его образ лидера исламского мира.

Эксперты сходятся во мнении, что Тегеран продолжит тактику «мелких уколов» и провокаций. Однако эти удары не будут столь массированными, как в случае со странами Персидского залива — страх перед симметричным ответом Анкары по-прежнему остается главным стабилизирующим фактором.

