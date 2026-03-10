Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию?

Участившиеся случаи обстрелов турецкой территории со стороны Ирана вызывают серьезную обеспокоенность в регионе. Несмотря на очевидный источник угроз, Анкара пока предпочитает сохранять хладнокровие, списывая инциденты на «потерю управления» внутри иранских силовых структур. Редакция haqqin.az разбиралась в истинных причинах эскалации. Турецкий политолог и эксперт журнала «Региональное развитие» Сердар Йылмаз в беседе с haqqin.az отметил, что официальная Анкара отреагировала на обстрелы «умеренно жестко». По его словам, руководство страны проводит тщательное расследование, но не спешит квалифицировать атаки как прямой акт агрессии со стороны соседнего государства.

«Позиция Турции строится на допущении, что в Иране нарушена коммуникация между высшим военным руководством и низовыми подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В условиях царящей там неразберихи подобные инциденты вполне возможны», — подчеркивает Йылмаз. По мнению эксперта, Турция намерена избегать эскалации. Анкара делает вид, будто верит в неосведомленность официального Тегерана, хотя факт прилета ракет с иранской территории неоспорим. Йылмаз полагает, что радикальные элементы внутри КСИР могли выйти из-под контроля и попытаться «наказать» Турцию за присутствие на ее территории американской базы Инджирлик. Иранский писатель и политолог Али Сулеймани видит за этими атаками более глубокие мотивы. Он связывает обстрелы Турции и Нахчывана с деятельностью радикальной группировки внутри КСИР, специализирующейся на борьбе с так называемым «пантюркизмом».

По данным эксперта, при МИД Ирана фактически сформирована структура для идеологической войны против Азербайджана и Турции. Ее негласным лидером называют Ахмада Казими, который развернул в иранских СМИ масштабную антитюркскую кампанию. «Радикалы требуют от правительства покарать Баку за поставки нефти Израилю, а Турцию — за союз с США. Незадолго до ударов влиятельные фигуры, такие как имам мечети Ардебиля Сейед Хасан Амили и экс-советник президента Ахмадинежада Мохаммад Реза Миртаджеддини, открыто призывали руководство КСИР воспользоваться региональной нестабильностью, чтобы «наказать» соседей», — отмечает Сулеймани. С иного ракурса на ситуацию смотрит корреспондент телеканала Iran International Ашкан Сафае. Он задается вопросом: почему Тегеран, объявивший целями все страны, принимающие военные базы США, до сих пор не начал против Турции полномасштабную кампанию?