Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»

Известный иранский политолог, исследователь и общественный деятель, автор книги «Темная бездна истории: как возник ислам?» Мохсен Банайе рассказал haqqin.az о том, как живут иранцы на десятый день военной операции США и Израиля в Иране.

— Как война отразилась на жизни простых иранцев?

— В Тегеране, Карадже, Исфахане и других крупных городах быт граждан изменился не сильно. Война пока не затронула гражданскую инфраструктуру: работают магазины, мастерские, службы доставки и автозаправки. Выросли цены на продовольствие, что связано с продолжающейся девальвацией национальной валюты, однако ажиотажа в супермаркетах или огромных очередей за продуктами нет.

Самое примечательное — люди не покидают страну массово, как это обычно происходит во время войн. Иранцы оказались большими оптимистами: они верят и надеются на скорое падение деспотичного режима. Когда временами возобновляет работу интернет, они выкладывают в социальные сети ролики, где восторгаются авиаударами по штабам и объектам КСИР и «Басидж». Это стало своего рода развлечением для молодежи, которая с балконов ведет репортажи, будто с футбольного матча.

— А не опасно ли это? Ведь ролики могут увидеть силовики.

— В Иране 90% пользователей интернета используют VPN. Кроме того, сами силовики находятся в постоянном страхе перед воздушными ударами — им сейчас не до мониторинга соцсетей. Авиация израильтян и американцев буквально стирает с лица земли всю инфраструктуру КСИР: штабы, казармы, ангары с техникой, склады оружия и продовольствия. Ракеты прилетели во все спортивные комплексы, где обосновались «стражи». Например, в результате удара по стадиону «Азади» было ликвидировано более тысячи ксировцев.

Полностью разбомблен штаб командования спецназа — подразделения «Егане Виже» (Yegan-e Vizheh), входящего в структуру сил правопорядка (ФАРАДЖ) и тесно связанного с КСИР. Это те самые каратели, которые убивали, калечили и давили броневиками протестующих, стреляли в глаза и по половым органам в 2009, 2018, 2022 годах и в январе 2026-го. В их «послужном списке» — изнасилования задержанных в фургонах и пытки в участках.

К радости миллионов иранцев, командование этого изуверского подразделения ликвидировано. Сейчас авиация США и Израиля уничтожает региональные штабы этих структур в провинциях. За выжившими офицерами агенты «Моссада» ведут настоящую охоту: дрон прилетает в любой дом, где собирается хотя бы десяток сотрудников спецподразделения. Такая тактика понятна: ликвидация этих головорезов — главное условие для того, чтобы народ мог восстать и смести режим.

Появилась информация, что ксировцы пытаются обосноваться в школах. Эти опасения подтвердились после обнародованных фотографий пресс-конференции представителя МИД Ирана Исмаила Багаи в школьном классе. Власти пытаются прикрыться детьми, чтобы в случае бомбардировки кричать об «уничтожении школ». Сейчас тысячи силовиков буквально живут на улицах и в парках.

Подавляющее большинство иранцев поддерживают операцию, потому что январские расстрелы 2026 года коснулись практически каждой семьи, не связанной с режимом. Впервые муллократия столкнулась не с безоружными женщинами, требующими прав, а с мощной силой, способной мгновенно уничтожить репрессивную машину аятолл. За 10 дней уничтожено 80% наземных объектов КСИР.