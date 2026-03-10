Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»

Известный иранский политолог, исследователь и общественный деятель, автор книги «Темная бездна истории: как возник ислам?» Мохсен Банайе рассказал haqqin.az о том, как живут иранцы на десятый день военной операции США и Израиля в Иране.
— Как война отразилась на жизни простых иранцев?
— В Тегеране, Карадже, Исфахане и других крупных городах быт граждан изменился не сильно. Война пока не затронула гражданскую инфраструктуру: работают магазины, мастерские, службы доставки и автозаправки. Выросли цены на продовольствие, что связано с продолжающейся девальвацией национальной валюты, однако ажиотажа в супермаркетах или огромных очередей за продуктами нет.
Самое примечательное — люди не покидают страну массово, как это обычно происходит во время войн. Иранцы оказались большими оптимистами: они верят и надеются на скорое падение деспотичного режима. Когда временами возобновляет работу интернет, они выкладывают в социальные сети ролики, где восторгаются авиаударами по штабам и объектам КСИР и «Басидж». Это стало своего рода развлечением для молодежи, которая с балконов ведет репортажи, будто с футбольного матча.
— А не опасно ли это? Ведь ролики могут увидеть силовики.
— В Иране 90% пользователей интернета используют VPN. Кроме того, сами силовики находятся в постоянном страхе перед воздушными ударами — им сейчас не до мониторинга соцсетей. Авиация израильтян и американцев буквально стирает с лица земли всю инфраструктуру КСИР: штабы, казармы, ангары с техникой, склады оружия и продовольствия. Ракеты прилетели во все спортивные комплексы, где обосновались «стражи». Например, в результате удара по стадиону «Азади» было ликвидировано более тысячи ксировцев.
Полностью разбомблен штаб командования спецназа — подразделения «Егане Виже» (Yegan-e Vizheh), входящего в структуру сил правопорядка (ФАРАДЖ) и тесно связанного с КСИР. Это те самые каратели, которые убивали, калечили и давили броневиками протестующих, стреляли в глаза и по половым органам в 2009, 2018, 2022 годах и в январе 2026-го. В их «послужном списке» — изнасилования задержанных в фургонах и пытки в участках.
К радости миллионов иранцев, командование этого изуверского подразделения ликвидировано. Сейчас авиация США и Израиля уничтожает региональные штабы этих структур в провинциях. За выжившими офицерами агенты «Моссада» ведут настоящую охоту: дрон прилетает в любой дом, где собирается хотя бы десяток сотрудников спецподразделения. Такая тактика понятна: ликвидация этих головорезов — главное условие для того, чтобы народ мог восстать и смести режим.
Появилась информация, что ксировцы пытаются обосноваться в школах. Эти опасения подтвердились после обнародованных фотографий пресс-конференции представителя МИД Ирана Исмаила Багаи в школьном классе. Власти пытаются прикрыться детьми, чтобы в случае бомбардировки кричать об «уничтожении школ». Сейчас тысячи силовиков буквально живут на улицах и в парках.
Подавляющее большинство иранцев поддерживают операцию, потому что январские расстрелы 2026 года коснулись практически каждой семьи, не связанной с режимом. Впервые муллократия столкнулась не с безоружными женщинами, требующими прав, а с мощной силой, способной мгновенно уничтожить репрессивную машину аятолл. За 10 дней уничтожено 80% наземных объектов КСИР.
— Почему КСИР не прячет своих военных в гарнизонах регулярной армии «Артеш», по которой Израиль и США не бьют?
— Во-первых, зачем армейскому командованию навлекать на себя проблемы? Они найдут тысячу доводов, чтобы не пустить ксировцев в свои казармы. Израиль не успокоится, пока не «отутюжит» весь Корпус, где бы те ни находились.
Во-вторых, в одном штабе не могут сосуществовать две разные армии. Ксировцев пришлось бы переодеть в форму «Артеш» и подчинить их армейскому командованию. У самого КСИР управления больше нет: низовые подразделения принимают решения самостоятельно, вскрывая заранее подготовленные пакеты с приказами, написанными еще до ликвидации высшего звена. Если их подчинить армии, это уже не будет КСИР. Поэтому «стражи» находятся в подвешенном состоянии, что порождает массовое дезертирство.
— Как иранцы встретили весть о назначении Моджтабы Хаменеи верховным лидером?
— Ходили слухи, что сам Моджтаба не хотел этого поста, не желая повторять участь отца, который полгода скрывался в бункере, где его всё равно достала авиация. Поговаривают, что Моджтаба до недавнего времени жил в России, где у него много недвижимости. Его назначили не аятоллы Ассамблеи экспертов, а верхушка КСИР, которой нужен послушный «рахбар». Вероятно, давление оказывал и Кремль, чтобы он стал официальным лидером и, соответственно, мишенью ЦАХАЛ.
Простые иранцы считают его коррумпированным фанатиком, который установит деспотию еще более суровую, чем при отце. Он никогда не занимал официальных постов, но управлял гигантской финансовой империей Али Хаменеи — это недвижимость по всему миру и инвестиции в Юго-Восточной Азии и Европе. Общий капитал семьи Хаменеи оценивается в 200 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось о его возможном ранении, и пока на госканалах нет новых сюжетов о «третьем лидере». Сам Али Хаменеи когда-то высказывался против кандидатуры сына, мол, нельзя вводить династию, как при монархии. Разумеется, в этот «демократизм» никто не поверил. Моджтаба не будет духовным лидером, он станет главой мафиозного клана, поддерживающего теократический режим.
Некоторые наивные оппозиционеры на Западе надеются, что Моджтаба станет «иранским Мухаммедом бин Салманом» и проведет реформы. Это исключено. По своему мышлению он будет поддерживать коррупционную и мракобесную систему ровно столько, сколько ему отведут времени Израиль и США.
— Кто, по-вашему, сейчас реально руководит Ираном?
— Реальная власть сосредоточена в руках секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, главы судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эджеи и главнокомандующего КСИР Ахмада Вахиди. Президент Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф решающей роли не играют.
— Как вы объясните удар иранского беспилотника по Нахчывану?
— У иранских военных нарушена коммуникация. Из опасений перед израильской разведкой они не пользуются телефонами, компьютерами и рациями, фактически вернувшись к временам гонцов. Оставшиеся в живых офицеры (а руководство уничтожено вплоть до уровня лейтенантов) принимают решения самостоятельно в рамках старых инструкций. Ослепленные идеологией муллократии, они сами решают, куда бить. Видимо, какой-то местный командир решил «наказать» Азербайджан за связи с «сионистами». Это глупость, но такова реальность сегодняшнего Ирана.
— Когда иранцы выйдут на «последний и решительный бой» с режимом?
— Когда к этому призовут президент Трамп, премьер Нетаньяху и принц Реза Пехлеви. Ранее все трое просили граждан оставаться дома и не протестовать преждевременно. Нетаньяху сделал важное обращение, заявив, что цель — не расчленение Ирана, а свержение тирании аятолл.
Сейчас создаются условия для безопасного протеста. Иран — огромная страна, и зачистка силового аппарата занимает время. Но как только репрессивная машина будет окончательно парализована, миллионы выйдут на улицы. Именно поэтому нет массовой миграции: все ждут момента для освобождения страны.