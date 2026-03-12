Война закончится накануне визита Трампа в Китай

Президент Дональд Трамп выступает с противоречивыми заявлениями о завершении американо-израильской специальной операции в Иране. Первоначально он рассчитывал закончить войну за 4–5 недель, а недавно объявил, что операция «практически завершена», так как у Ирана не осталось флота, связи и ВВС. Однако глава Пентагона Пит Хегсет в интервью CBS News возразил: «Это только начало. Мы еще даже толком не приступили к реализации основных задач».

— Дональд Трамп еще пять дней назад утверждал, что единственное возможное соглашение с Ираном — это полная капитуляция Тегерана. Судя по его последним словам, позиция президента изменилась?

— Конечная цель США — установление контроля над Ираном. Для Трампа нет необходимости держать войска в стране или водружать флаг над Тегераном. Вашингтон, скорее, следует «венесуэльскому сценарию». Соединенные Штаты ждут момента, когда внутри Ирана появится альтернативная вменяемая сила, готовая к переговорам. Возможно, такая сила уже формируется, и, скорее всего, это будет регулярная армия — «Артеш».

— Существует ли у американцев и израильтян конкретный дедлайн операции?

— Да. 31 марта Трамп должен прибыть в Китай на переговоры с Си Цзиньпином. Полагаю, активные действия должны завершиться к этому моменту. В Пекине Трамп намерен выставить ультиматум. До недавнего времени Китай закупал дешевую нефть в Венесуэле и Иране. Трамп скажет: «Мы перекрыли вам венесуэльскую нефть, куда вы вложили 40 миллиардов долларов, и теперь перекрываем иранскую. Дешевого сырья больше не будет».

Но чтобы этот аргумент сработал, в Иране к власти должно прийти более-менее адекватное правительство. Смена режима — лишь вопрос времени. Сегодня все суннитские монархии Залива в ужасе от действий Тегерана и сплотились вокруг США и Израиля — единственных сил, способных их защитить.

— То есть главная мишень — не Тегеран?

— Встреча в Китае — это диалог глобальных игроков о новых правилах миропорядка. Сейчас никто не заинтересован предлагать аятоллам мир. Для США стратегическая цель — Китай, а для Израиля Иран — это экзистенциальная угроза самому существованию государства.

— Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран сам определит сроки прекращения огня, выдвинув три условия: гарантии ненападения, право на полный цикл обогащения урана и компенсации за войну «Рык льва»...