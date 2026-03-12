USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Война закончится накануне визита Трампа в Китай

разбираем с Борисом Миркиным
Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
21:56 1782

Президент Дональд Трамп выступает с противоречивыми заявлениями о завершении американо-израильской специальной операции в Иране. Первоначально он рассчитывал закончить войну за 4–5 недель, а недавно объявил, что операция «практически завершена», так как у Ирана не осталось флота, связи и ВВС. Однако глава Пентагона Пит Хегсет в интервью CBS News возразил: «Это только начало. Мы еще даже толком не приступили к реализации основных задач».

Haqqin.az разбирается в хитросплетениях американской политики вместе с израильским политологом Борисом Миркиным.

Борис Миркин отвечает на вопросы haqqin.az

— Дональд Трамп еще пять дней назад утверждал, что единственное возможное соглашение с Ираном — это полная капитуляция Тегерана. Судя по его последним словам, позиция президента изменилась?

— Конечная цель США — установление контроля над Ираном. Для Трампа нет необходимости держать войска в стране или водружать флаг над Тегераном. Вашингтон, скорее, следует «венесуэльскому сценарию». Соединенные Штаты ждут момента, когда внутри Ирана появится альтернативная вменяемая сила, готовая к переговорам. Возможно, такая сила уже формируется, и, скорее всего, это будет регулярная армия — «Артеш».

— Существует ли у американцев и израильтян конкретный дедлайн операции?

— Да. 31 марта Трамп должен прибыть в Китай на переговоры с Си Цзиньпином. Полагаю, активные действия должны завершиться к этому моменту. В Пекине Трамп намерен выставить ультиматум. До недавнего времени Китай закупал дешевую нефть в Венесуэле и Иране. Трамп скажет: «Мы перекрыли вам венесуэльскую нефть, куда вы вложили 40 миллиардов долларов, и теперь перекрываем иранскую. Дешевого сырья больше не будет».

Но чтобы этот аргумент сработал, в Иране к власти должно прийти более-менее адекватное правительство. Смена режима — лишь вопрос времени. Сегодня все суннитские монархии Залива в ужасе от действий Тегерана и сплотились вокруг США и Израиля — единственных сил, способных их защитить.

— То есть главная мишень — не Тегеран?

— Встреча в Китае — это диалог глобальных игроков о новых правилах миропорядка. Сейчас никто не заинтересован предлагать аятоллам мир. Для США стратегическая цель — Китай, а для Израиля Иран — это экзистенциальная угроза самому существованию государства.

— Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран сам определит сроки прекращения огня, выдвинув три условия: гарантии ненападения, право на полный цикл обогащения урана и компенсации за войну «Рык льва»...

Встреча в Китае — это диалог глобальных игроков о новых правилах миропорядка. Сейчас никто не заинтересован предлагать аятоллам мир. Для США стратегическая цель — Китай

— Это элементы психологической войны. Трамп делает то же самое: сегодня говорит одно, завтра — противоположное. Это стратегия «непредсказуемого президента», разработанная еще при Эйзенхауэре и активно применявшаяся Никсоном. Посмотрите, как реагирует биржа: Трамп говорит «продолжаем» — цены растут, говорит «заканчиваем» — падают.

Вчера шеф Пентагона четко дал понять: удары будут наноситься до тех пор, пока не будут достигнуты все цели. Главная из них — поставить Китай в зависимость от Вашингтона в вопросе поставок энергоресурсов. Пекин накопил огромный резерв (около 1,4 млрд баррелей), но это не решит проблему дешевой нефти в долгосрочной перспективе, учитывая, что КНР импортирует 70% потребляемого сырья.

— Каково реальное положение дел на фронте?

— Иранской стороне никто не предлагает перемирия. Власти Ирана с 1979 года тратили все ресурсы на милитаризацию и поддержку терроризма, но за неделю все это было разгромлено. В небе над Ираном хозяйничают чужие самолеты и дроны. Иранские летчики боятся взлетать — их сбивают, как в тире. Вся военная инфраструктура, строившаяся 47 лет, в руинах.

К тому же Иран не монолитен. Там живут азербайджанцы, курды, арабы, белуджи и другие народы. Никто не хочет «балканизации» (развала страны), но нынешние власти сами ведут страну к кризису. Американцы уже ликвидировали почти 50 высших командиров и ключевых политиков. Думаю, переговоры с оставшимися военными уже идут.

— То есть смена режима остается приоритетом?

— Безусловно. Это центральный вопрос. США не могут заявлять об этом прямо из-за отсутствия резолюции СБ ООН и санкции Конгресса, а Израиль — может, на его резкую риторику уже привыкли не обращать внимания. Иран — великая страна с прекрасным народом, который оказался в заложниках у бандитов.

— Откуда тогда в прессе, даже израильской, панические статьи о провале кампании и угрозе мировой экономике из-за перекрытия Ормузского пролива?

Моджтаба Хаменеи просто продолжит дело отца: прокси-войны и террор. На нем уже «нарисована мишень» — нет сомнений, что его ликвидируют

— Пресса реагирует на сиюминутные колебания цен. Война идет всего две недели. Никто не даст Ирану перекрыть пролив. Трамп предупредил о жестких мерах, даже Китай потребовал от Тегерана не трогать логистику. США уже уничтожили 12 катеров, пытавшихся минировать пролив. Экономики США и Израиля выстоят, а вот Европе придется тяжело. Европейцы превратились в пацифистов: в Германии и Италии лишь 16% граждан готовы защищать свои страны. Им придется радикально наращивать военные расходы и забыть о дешевом российском газе к 2027 году.

— А что в Израиле думают о новом рахбаре Моджтабе Хаменеи?

— Судя по его биографии, он просто продолжит дело отца: прокси-войны и террор. На нем уже «нарисована мишень» — нет сомнений, что его ликвидируют. Трамп уже выразил недовольство этим назначением. Моджтаба даже не вполне соответствует критериям высшего духовного сана, но это неважно. США ведут аккуратную работу по поиску альтернативной силы. В Венесуэле договорились со всей верхушкой, убрав одного Мадуро. В Иране так не получится — там должна прийти к власти принципиально иная сила.

Читайте по теме

Тегеран начинает свою игру на истощение главная тема
21:34 2434
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема; все еще актуально
11 мартa 2026, 13:24 4722
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана итоги с haqqin.az; все еще актуально
11 мартa 2026, 01:43 9093
Бюджет российских регионов трещит по швам
Бюджет российских регионов трещит по швам
23:10 142
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
21:56 1783
Иранские дипломаты просят убежища на Западе
Иранские дипломаты просят убежища на Западе
23:05 289
Пехлеви призвал иранцев не выходить на улицы
Пехлеви призвал иранцев не выходить на улицы
22:51 561
Сколько Иран платит своему главному лоббисту
Сколько Иран платит своему главному лоббисту
22:28 1202
«Добей его, пусть не мучается»: как расправились с радовавшимися смерти Хаменеи
«Добей его, пусть не мучается»: как расправились с радовавшимися смерти Хаменеи
22:15 1598
Тегеран начинает свою игру на истощение
Тегеран начинает свою игру на истощение главная тема
21:34 2753
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана фото; обновлено 17:25
17:25 8824
Теракт у американской синагоги
Теракт у американской синагоги добавлено видео
22:24 1485
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
22:48 10335
Ликвидировали главного клирика Восточного Азербайджана
Ликвидировали главного клирика Восточного Азербайджана обновлено 22:55; видео
22:55 11988

ЭТО ВАЖНО

Бюджет российских регионов трещит по швам
Бюджет российских регионов трещит по швам
23:10 142
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
21:56 1783
Иранские дипломаты просят убежища на Западе
Иранские дипломаты просят убежища на Западе
23:05 289
Пехлеви призвал иранцев не выходить на улицы
Пехлеви призвал иранцев не выходить на улицы
22:51 561
Сколько Иран платит своему главному лоббисту
Сколько Иран платит своему главному лоббисту
22:28 1202
«Добей его, пусть не мучается»: как расправились с радовавшимися смерти Хаменеи
«Добей его, пусть не мучается»: как расправились с радовавшимися смерти Хаменеи
22:15 1598
Тегеран начинает свою игру на истощение
Тегеран начинает свою игру на истощение главная тема
21:34 2753
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана фото; обновлено 17:25
17:25 8824
Теракт у американской синагоги
Теракт у американской синагоги добавлено видео
22:24 1485
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
22:48 10335
Ликвидировали главного клирика Восточного Азербайджана
Ликвидировали главного клирика Восточного Азербайджана обновлено 22:55; видео
22:55 11988
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться