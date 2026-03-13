USD 1.7000
«Кампания Трампа приближает освобождение азербайджанцев Ирана»

вице-спикер Сената Польши в интервью haqqin.az
Беседовал: Ага Гасымлы, собкор
01:43

Вице-спикер Сената Польши Михал Камински в эксклюзивном интервью haqqin.az прокомментировал военную кампанию в Персидском заливе, объяснил стратегическую важность союза Варшавы и Вашингтона и предрек крах «оси зла».

По мнению Михала Камински, статус Польши как ключевого союзника США накладывает на страну особые обязательства, в том числе по поддержке американских усилий по нейтрализации иранской угрозы.

«Мое личное убеждение неизменно: Польша, будучи стратегическим партнером Вашингтона, должна всегда поддерживать американцев, включая их военную операцию против Ирана», — заявил политик.

По мнению Михала Камински, статус Польши как ключевого союзника США накладывает на страну особые обязательства, в том числе по поддержке американских усилий по нейтрализации иранской угрозы

Камински подчеркнул исключительный характер нынешних отношений между странами, сославшись на недавние слушания в Конгрессе. В то время как администрация Дональда Трампа оптимизирует военное присутствие в других регионах мира, Польша остается единственным исключением.

«Представитель администрации Трампа четко заявил: Америка не только не сокращает, но и наращивает свой военный контингент в Польше. Это знак невероятного доверия и личной поддержки со стороны президента Трампа. В ситуации, когда США сражаются со смертельным врагом, Польша обязана помочь в разгроме фашиствующего религиозного режима аятолл», — отметил вице-спикер.

Характеризуя правящий режим в Тегеране, Камински не стеснялся в выражениях, назвав «муллократию» глобальной террористической сетью. Он напомнил о недавних агрессивных действиях Ирана, включая обстрелы соседей, в том числе Азербайджана и Турции.

Характеризуя правящий режим в Тегеране, Камински не стеснялся в выражениях, назвав «муллократию» глобальной террористической сетью

«Сумасшедшие действия Тегерана — прямой результат террористической природы его руководства. Я считаю войну США и Израиля против этого режима морально оправданной и необходимой для безопасности человечества. Эта кампания приближает освобождение иранского народа — персов, азербайджанцев и других этносов, страдающих от репрессий аятолл. Мир наконец избавится от главного спонсора глобального терроризма. Мой единственный вопрос: почему США начали эту операцию так поздно?» — задается вопросом польский политик.

Камински также подверг критике международное сообщество за многолетнее попустительство иранской диктатуре, которая безнаказанно создавала террористические ячейки на Ближнем Востоке, в Западной Азии и на Южном Кавказе.

Вице-спикер Сената выразил надежду, что решительная политика Дональда Трампа создаст условия для установления мира в Украине, что является приоритетом для Варшавы. По его словам, поражение Ирана станет катастрофическим ударом по интересам Кремля.

Вице-спикер Сената выразил надежду, что решительная политика Дональда Трампа создаст условия для установления мира в Украине, что является приоритетом для Варшавы

«В Персидском заливе Россия теряет важнейшее звено «оси зла». Иран с первых дней агрессии против Украины снабжал Москву оружием. После падения режима Мадуро Путин теряет еще одного ключевого союзника в лице Ирана», — подчеркнул он.

Комментируя ситуацию на энергетических рынках, Камински выразил уверенность, что текущий скачок цен на нефть является временным фактором. По его мнению, российская экономика уже доведена до отчаяния, в том числе благодаря жесткой санкционной политике Дональда Трампа, и потеря иранского партнера лишь ускорит этот процесс.

