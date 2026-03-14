Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке

Бинали Йылдырым в интервью haqqin.az об обстрелах Нахчывана и Турции

Записал: Джейхун Наджафов, собкор
«Обстрелы Нахчывана и Турции категорически неприемлемы. Мы до сих пор не получили от Ирана объяснений по поводу ракетных ударов. Пока Тегеран хранит молчание, на повестке дня остаются все версии причин этих инцидентов», — заявил в интервью haqqin.az бывший премьер-министр Турции, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, комментируя уже третий случай залета иранских ракет на турецкую территорию.

В пятницу средства ПВО НАТО перехватили ракету, выпущенную из Ирана и вошедшую в воздушное пространство Турции. По данным турецкого оборонного ведомства, это уже третий подобный перехват за последние 10 дней.

Хотя Минобороны не уточнило точное место ликвидации цели, жители окрестностей авиабазы Инджирлик на юге страны сообщили, что около 03:30 утра слышали сирены воздушной тревоги, а затем мощный взрыв, от которого в домах задрожали стекла.

Представитель НАТО Эллисон Харт официально подтвердила факт перехвата баллистической ракеты, летевшей в сторону Турции. Иранская сторона ситуацию пока никак не прокомментировала.

Военные эксперты предупреждают: любая успешная атака на Турцию может привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Анкара является полноправным членом Альянса, и удар по ее территории дает юридические основания для активации 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне.

Бинали Йылдырым также подчеркнул, что попытки внешних сил вбить клин в отношения Азербайджана и Турции обречены на провал:

«В последнее время активизировались силы, стремящиеся нарушить взаимодействие наших стран. Но Баку и Анкара были и останутся братьями. Мы вместе прилагаем усилия для поддержания стабильности в регионе. Как и во время 44-дневной войны, сейчас Баку и Анкара дадут решительный ответ на любые атаки».

