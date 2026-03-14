Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Что сейчас происходит в Иране? Иранский писатель Насер Карами в интервью haqqin.az

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
03:40 1201

Физическое отсутствие нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в столь критический момент истории Исламской Республики, а также отсутствие каких-либо видео- или аудиосообщений с его участием вызывают у экспертного сообщества серьезные вопросы о его реальном состоянии и подлинности сделанного им заявления.

Пользователи социальных сетей справедливо обратили внимание, что обращение больше похоже на пресс-релиз Корпуса стражей исламской революции (КСИР), чем на личное заявление. Тем временем США в рамках программы Госдепартамента «Награды за правосудие» объявили о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию о новом рахбаре и других высокопоставленных чиновниках.

Ситуацию на 15-й день американо-израильской операции в Иране haqqin.az обсуждает с иранским общественным деятелем, писателем и профессором Насером Карами.

Насер Карами отвечает на вопросы haqqin.az

— Как Вы считаете, почему выбор иранской правящей элиты — вернее того, что от нее осталось — пал именно на Моджтабу Хаменеи?

— Давно ожидалось, что в конечном итоге имя Моджтабы Хаменеи будет объявлено в качестве следующего рахбара. Как и многие авторитарные правители, аятолла Али Хаменеи испытывал глубокое недоверие к своему окружению. На протяжении многих лет он систематически устранял или маргинализировал всех, кто мог бы стать альтернативным кандидатом на пост лидера. В результате в его ближайшем окружении осталась лишь небольшая группа лоялистов и силовиков — людей, известных скорее своей преданностью и готовностью применять силу, чем харизмой или политическим авторитетом.

По этой причине выбор кого-либо, кроме Моджтабы, мог бы быстро привести к расколу и соперничеству среди оставшихся влиятельных фигур режима. Его кандидатура дает преимущество в виде временного сокрытия — или, по крайней мере, отсрочки — таких внутренних конфликтов.

В этом смысле почти не имеет значения, что, по сообщениям, Моджтаба находится в больнице и может дышать только с помощью аппарата ИВЛ. Он, возможно, единственный лидер в мире, который через несколько дней после назначения не смог выступить с публичным обращением к нации. Для режима важно то, что в разгар решающей войны вопрос о руководстве решен формально, что предотвращает немедленные внутренние споры.

— Насколько серьезный ущерб понес репрессивный аппарат режима в результате бомбардировок США и Израиля?

— Важно проводить различие между политической и военной мощью режима и силой его аппарата внутренних репрессий. В первую неделю войны совместная израильско-американская операция, по-видимому, была направлена прежде всего на нейтрализацию военного потенциала Ирана, чтобы не дать режиму нанести удары по Израилю, соседям и американским базам.

Однако вечером во вторник, 11 марта, началась операция иного рода, включавшая нападения на уличные контрольно-пропускные пункты КСИР. Эти действия призваны ослабить механизм внутренних репрессий. Пока они были ограничены отдельными районами Тегерана, но их значение в том, что география конфликта изменилась: война переместилась из воздуха и моря на улицы. Если такие операции расширятся, это будет означать, что репрессивный аппарат начинает нести критический ущерб, а конфликт вступает в фазу, способную привести к революционным переменам.

— Дональд Трамп заявил, что война близка к окончанию, а глава Пентагона Пит Хегсет говорит, что уничтожение всего военного потенциала Ирана еще впереди. Как понимать эти сигналы?

— Дональд Трамп известен своими противоречивыми заявлениями. Несколько раз в день он может говорить то о завершении войны, то о ее продолжении. Тем не менее ясно одно: выживание Исламской Республики в любой форме станет крупной победой для режима. Оставить после себя раненую, но все еще целую республику — разъяренную и жаждущую мести — будет означать стратегический проигрыш Трампа.

Мне кажется, заявления Трампа могут подготавливать почву для перекладывания ответственности за ход войны на Израиль. Однако трудно представить, что он не осознает: о решающей и исторической победе можно будет говорить только в случае коллапса нынешней системы.

— По некоторым данным, КСИР теперь единолично управляет страной, фактически отстранив от власти Совет экспертов и духовенство…

Вторую войну Исламская Республика ведет с собственным народом

— Следует помнить, что Исламская Республика сейчас ведет две войны. Одна — это внешний конфликт с США и Израилем. Другая — внутренняя война против иранского народа.

Менее двух месяцев назад всего за две ночи силовики убили, по некоторым сообщениям, более сорока тысяч протестующих. Несмотря на эти жестокие репрессии, все признаки указывают на то, что иранский народ ждет малейшей возможности вернуться на улицы.

В рамках этого движения символом перемен стало имя принца Резы Пехлеви. Он неоднократно заявлял, что его цель — освобождение Ирана, подчеркивая, что будущая форма правления (монархия или республика) должна определяться народом на свободных выборах. У него есть конкретный план управления страной в переходный период. Широкая поддержка принца Пехлеви говорит о том, что Иран стоит перед фундаментальным выбором: сохранение нынешней системы или переход к светскому демократическому пути.

Читайте по теме

Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы» все еще актуально
10 мартa 2026, 03:26 9927
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
6 мартa 2026, 16:32 7497
Аятолла-призрак. Трах-Тибидох-Тибидах наш обзор; все еще актуально
13 мартa 2026, 20:07 4961
Беда победы над Ираном
Беда победы над Ираном наша аналитика
03:11 1537
Разоблачено секретное подразделение российской разведки. Кого хотели убить?
Разоблачено секретное подразделение российской разведки. Кого хотели убить? сенсационные факты
13 мартa 2026, 21:34 6760
По приказу Трампа: бомбардировка «жемчужины» Ирана. «Уничтожены все военные цели»
По приказу Трампа: бомбардировка «жемчужины» Ирана. «Уничтожены все военные цели» фото; видео; обновлено 03:20
03:20 14753
Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана
Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана наш обзор
13 мартa 2026, 20:50 6316
38 долларов за пять минут: как иранцы поддерживают связь с родными
38 долларов за пять минут: как иранцы поддерживают связь с родными
02:59 1006
Бинали Йылдырым в интервью haqqin.az об обстрелах Нахчывана и Турции
Бинали Йылдырым в интервью haqqin.az об обстрелах Нахчывана и Турции
00:00 1785
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке все еще актуально
13 мартa 2026, 19:38 14669
Эрдоган о ракетной атаке на Турцию: Мы не исключаем...
Эрдоган о ракетной атаке на Турцию: Мы не исключаем...
13 мартa 2026, 23:18 3583
Прайс-лист: 10 миллионов за информацию о Хаменеи и руководстве КСИР
Прайс-лист: 10 миллионов за информацию о Хаменеи и руководстве КСИР обновлено 22:40
13 мартa 2026, 22:40 6259
«Басидж» ушел в туннели
«Басидж» ушел в туннели видео; обновлено 01:12
01:12 5318
США отправили на Ближний Восток украинские дроны
США отправили на Ближний Восток украинские дроны
13 мартa 2026, 21:50 2156

ЭТО ВАЖНО

Беда победы над Ираном
Беда победы над Ираном наша аналитика
03:11 1537
Разоблачено секретное подразделение российской разведки. Кого хотели убить?
Разоблачено секретное подразделение российской разведки. Кого хотели убить? сенсационные факты
13 мартa 2026, 21:34 6760
По приказу Трампа: бомбардировка «жемчужины» Ирана. «Уничтожены все военные цели»
По приказу Трампа: бомбардировка «жемчужины» Ирана. «Уничтожены все военные цели» фото; видео; обновлено 03:20
03:20 14753
Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана
Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана наш обзор
13 мартa 2026, 20:50 6316
38 долларов за пять минут: как иранцы поддерживают связь с родными
38 долларов за пять минут: как иранцы поддерживают связь с родными
02:59 1006
Бинали Йылдырым в интервью haqqin.az об обстрелах Нахчывана и Турции
Бинали Йылдырым в интервью haqqin.az об обстрелах Нахчывана и Турции
00:00 1785
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке все еще актуально
13 мартa 2026, 19:38 14669
Эрдоган о ракетной атаке на Турцию: Мы не исключаем...
Эрдоган о ракетной атаке на Турцию: Мы не исключаем...
13 мартa 2026, 23:18 3583
Прайс-лист: 10 миллионов за информацию о Хаменеи и руководстве КСИР
Прайс-лист: 10 миллионов за информацию о Хаменеи и руководстве КСИР обновлено 22:40
13 мартa 2026, 22:40 6259
«Басидж» ушел в туннели
«Басидж» ушел в туннели видео; обновлено 01:12
01:12 5318
США отправили на Ближний Восток украинские дроны
США отправили на Ближний Восток украинские дроны
13 мартa 2026, 21:50 2156
