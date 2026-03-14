Что сейчас происходит в Иране? Иранский писатель Насер Карами в интервью haqqin.az

Физическое отсутствие нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в столь критический момент истории Исламской Республики, а также отсутствие каких-либо видео- или аудиосообщений с его участием вызывают у экспертного сообщества серьезные вопросы о его реальном состоянии и подлинности сделанного им заявления. Пользователи социальных сетей справедливо обратили внимание, что обращение больше похоже на пресс-релиз Корпуса стражей исламской революции (КСИР), чем на личное заявление. Тем временем США в рамках программы Госдепартамента «Награды за правосудие» объявили о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию о новом рахбаре и других высокопоставленных чиновниках. Ситуацию на 15-й день американо-израильской операции в Иране haqqin.az обсуждает с иранским общественным деятелем, писателем и профессором Насером Карами.

— Как Вы считаете, почему выбор иранской правящей элиты — вернее того, что от нее осталось — пал именно на Моджтабу Хаменеи? — Давно ожидалось, что в конечном итоге имя Моджтабы Хаменеи будет объявлено в качестве следующего рахбара. Как и многие авторитарные правители, аятолла Али Хаменеи испытывал глубокое недоверие к своему окружению. На протяжении многих лет он систематически устранял или маргинализировал всех, кто мог бы стать альтернативным кандидатом на пост лидера. В результате в его ближайшем окружении осталась лишь небольшая группа лоялистов и силовиков — людей, известных скорее своей преданностью и готовностью применять силу, чем харизмой или политическим авторитетом. По этой причине выбор кого-либо, кроме Моджтабы, мог бы быстро привести к расколу и соперничеству среди оставшихся влиятельных фигур режима. Его кандидатура дает преимущество в виде временного сокрытия — или, по крайней мере, отсрочки — таких внутренних конфликтов. В этом смысле почти не имеет значения, что, по сообщениям, Моджтаба находится в больнице и может дышать только с помощью аппарата ИВЛ. Он, возможно, единственный лидер в мире, который через несколько дней после назначения не смог выступить с публичным обращением к нации. Для режима важно то, что в разгар решающей войны вопрос о руководстве решен формально, что предотвращает немедленные внутренние споры. — Насколько серьезный ущерб понес репрессивный аппарат режима в результате бомбардировок США и Израиля?

— Важно проводить различие между политической и военной мощью режима и силой его аппарата внутренних репрессий. В первую неделю войны совместная израильско-американская операция, по-видимому, была направлена прежде всего на нейтрализацию военного потенциала Ирана, чтобы не дать режиму нанести удары по Израилю, соседям и американским базам. Однако вечером во вторник, 11 марта, началась операция иного рода, включавшая нападения на уличные контрольно-пропускные пункты КСИР. Эти действия призваны ослабить механизм внутренних репрессий. Пока они были ограничены отдельными районами Тегерана, но их значение в том, что география конфликта изменилась: война переместилась из воздуха и моря на улицы. Если такие операции расширятся, это будет означать, что репрессивный аппарат начинает нести критический ущерб, а конфликт вступает в фазу, способную привести к революционным переменам. — Дональд Трамп заявил, что война близка к окончанию, а глава Пентагона Пит Хегсет говорит, что уничтожение всего военного потенциала Ирана еще впереди. Как понимать эти сигналы? — Дональд Трамп известен своими противоречивыми заявлениями. Несколько раз в день он может говорить то о завершении войны, то о ее продолжении. Тем не менее ясно одно: выживание Исламской Республики в любой форме станет крупной победой для режима. Оставить после себя раненую, но все еще целую республику — разъяренную и жаждущую мести — будет означать стратегический проигрыш Трампа. Мне кажется, заявления Трампа могут подготавливать почву для перекладывания ответственности за ход войны на Израиль. Однако трудно представить, что он не осознает: о решающей и исторической победе можно будет говорить только в случае коллапса нынешней системы. — По некоторым данным, КСИР теперь единолично управляет страной, фактически отстранив от власти Совет экспертов и духовенство…