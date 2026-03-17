USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Новость дня
Ликвидация главы иранского «гестапо»

Али Хусейн Нежат рассказывает haqqin.az
Записал: Ага Гасымлы, собкор
23:19 1221

Ликвидация двух ключевых фигур в иранской иерархии — главы ополчения «Басидж» Голамрезы Сулеймани и секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани — нанесла сокрушительный удар по репрессивному аппарату Корпуса стражей исламской революции (КСИР), фактически узурпировавшего власть в стране.

Об этом в эксклюзивном комментарии для haqqin.az заявил известный иранский ученый-арабист и писатель Али Хусейн Нежат — соратник и переводчик экс-президента Ирана Абольхасана Банисадра.

Идеолог пыток и «люди в штатском»

По словам эксперта, Голамреза Сулеймани был не просто формальным руководителем «Басиджа», а идеологическим наставником и главным инструктором сотен тысяч боевиков. Он лично курировал подавление протестов, аресты диссидентов и рейды против несогласных.

«Именно Сулеймани подчинялась самая свирепая группировка спецслужб в штатском — «либаси шахсийе». Во время январских акций 2026 года их агенты внедрялись в толпу и хладнокровно расстреливали демонстрантов в спину», — отмечает Нежат.

Убийство Сулеймани ставит под вопрос жизнеспособность всей структуры «Басидж». Он входил в списки наиболее опасных международных террористов: сначала санкции против него ввели США и ЕС, а после кровавого подавления движения «Женщина, жизнь, свобода» в 2022 году к ним присоединились Великобритания и Новая Зеландия. Его обвиняли в прицельной стрельбе по глазам протестующих.

Послужной список Сулеймани как «палача режима» берет начало еще в 1998 году. Тогда он доказал теократической верхушке свою фанатичную преданность, создав сеть пыточных тюрем на базе мечетей. В ходе «январской резни» 1998 года были арестованы 50 000 человек, большинство из которых прошли через зверские истязания в застенках «Басиджа». Сулеймани был мастером именно городских карательных операций. Символично, что он был ликвидирован авиацией Израиля — государства, уничтожение которого он называл «вторым этапом исламской революции».

Теневой правитель и узурпация власти

Второй стратегической потерей режима стала гибель Али Лариджани. После начала американо-израильской операции 28 февраля именно в его руки перешли все рычаги управления страной, включая силовые структуры.

Али Хусейн Нежат подчеркивает, что Лариджани пользовался безграничным доверием Али Хаменеи. Именно его рахбар направлял на секретные переговоры с США в Оман.

И с падением системы «Вилаят-э-Фагих» реальная власть перешла к военно-политической клике во главе с Лариджани.

Лариджани стоял за планом назначения находящегося в коме Моджтабы Хаменеи новым рахбаром. Он лично составил фиктивное «послание» Моджтабы с призывами к мести, чтобы легитимизировать антиконституционный захват власти верхушкой КСИР.

Кто следующий?

На данный момент бразды правления, вероятно, перешли к бригадному генералу Ахмаду Вахиди (Вахиду Шахчераги). Он возглавил Революционную гвардию после гибели генерал-майора Пакпура.

«Судя по всему, абсолютная власть сейчас сосредоточена в руках Вахиди. О фигуре Моджтабы Хаменеи вскоре предпочтут забыть», — полагает эксперт.

По мнению политолога, тактика США и Израиля по методичному уничтожению руководящего звена силовиков вызывает деморализацию, дезертирство и паралич репрессивной системы. Несмотря на то, что правительство пока обеспечивает минимальное функционирование инфраструктуры (поставки продуктов, работу АЗС), в системе высшей государственной власти царит неопределенность. Судьба центра принятия решений, обладающего законными полномочиями, остается туманной.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться