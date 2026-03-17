Ликвидация главы иранского «гестапо»

Об этом в эксклюзивном комментарии для haqqin.az заявил известный иранский ученый-арабист и писатель Али Хусейн Нежат — соратник и переводчик экс-президента Ирана Абольхасана Банисадра.

Ликвидация двух ключевых фигур в иранской иерархии — главы ополчения «Басидж» Голамрезы Сулеймани и секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани — нанесла сокрушительный удар по репрессивному аппарату Корпуса стражей исламской революции (КСИР), фактически узурпировавшего власть в стране.

Идеолог пыток и «люди в штатском»

По словам эксперта, Голамреза Сулеймани был не просто формальным руководителем «Басиджа», а идеологическим наставником и главным инструктором сотен тысяч боевиков. Он лично курировал подавление протестов, аресты диссидентов и рейды против несогласных.

«Именно Сулеймани подчинялась самая свирепая группировка спецслужб в штатском — «либаси шахсийе». Во время январских акций 2026 года их агенты внедрялись в толпу и хладнокровно расстреливали демонстрантов в спину», — отмечает Нежат.

Убийство Сулеймани ставит под вопрос жизнеспособность всей структуры «Басидж». Он входил в списки наиболее опасных международных террористов: сначала санкции против него ввели США и ЕС, а после кровавого подавления движения «Женщина, жизнь, свобода» в 2022 году к ним присоединились Великобритания и Новая Зеландия. Его обвиняли в прицельной стрельбе по глазам протестующих.

Послужной список Сулеймани как «палача режима» берет начало еще в 1998 году. Тогда он доказал теократической верхушке свою фанатичную преданность, создав сеть пыточных тюрем на базе мечетей. В ходе «январской резни» 1998 года были арестованы 50 000 человек, большинство из которых прошли через зверские истязания в застенках «Басиджа». Сулеймани был мастером именно городских карательных операций. Символично, что он был ликвидирован авиацией Израиля — государства, уничтожение которого он называл «вторым этапом исламской революции».