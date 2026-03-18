Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Новость дня
Раскол в НАТО: Европа отвергает войну Трампа

экс-министр обороны Латвии комментирует для haqqin.az
Джейхун Наджафов, собкор
03:17 322

Европейские союзники США выступили единым фронтом против плана президента Дональда Трампа по созданию международной флотилии в Ормузском проливе. Отказ ключевых столиц ЕС от военной поддержки Вашингтона в Персидском заливе спровоцировал новый виток напряженности внутри НАТО и поставил под вопрос взаимные обязательства по безопасности.

Министр обороны Германии ответил кратко, но четко: Это не наша война

«Не наша война»

Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе встречи со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом в Берлине в резкой форме отверг требования Белого дома. Писториус подчеркнул, что Берлин привержен дипломатическому решению, но исключает любое прямое военное вмешательство.

«Это не наша война. Мы ее не начинали», — заявил Писториус, добавив, что не видит оснований запрашивать у Бундестага мандат на операцию вне зоны ответственности НАТО.

Немецкий министр также выразил скепсис относительно целесообразности отправки европейских фрегатов, задавшись вопросом, каких результатов они могут достичь там, где недостаточно мощи «колоссального американского флота».

Аналогичную сдержанность проявили Лондон и Рим.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил приверженность принципу свободы судоходства, однако подчеркнул, что Британия «не позволит втянуть себя в масштабный региональный конфликт». Вице-премьер Италии Маттео Сальвини пошел еще дальше, предупредив, что появление итальянских кораблей в зоне боевых действий будет означать фактическое вступление страны в войну.

И Стармер однозначно ответил: Нет!

Ультиматум Трампа и трансатлантический кризис

Дональд Трамп ответил на демарш союзников в своей характерной манере, намекнув, что отсутствие солидарности в Персидском заливе ставит под удар основы Североатлантического договора. Позиция Вашингтона прозрачна: если Европа отказывается защищать общие интересы в ключевых энерготранспортных узлах, США могут пересмотреть свои гарантии безопасности на европейском континенте.

Критики Трампа опасаются возвращения к риторике «океана, разделяющего нас», намекающей на возможный изоляционизм США в отношении российской угрозы.

Экспертный взгляд: Приоритет — Украина, а не Иран

В интервью haqqin.az экс-министр обороны Латвии, доктор политологии Артис Пабрикс пояснил причины европейского скептицизма. По его словам, операция «Эпическая ярость» (Epic Fury) воспринимается в Европе не как коллективная миссия НАТО, а как частная инициатива США и Израиля.

По словам Пабрикса, в отличие от миссии в Афганистане, нынешние удары по Ирану не обсуждались с союзниками заранее. К тому же, Брюссель не понимает конечной задачи — идет ли речь о смене режима в Тегеране или исключительно об уничтожении ядерной программы.

Артис Пабрикс комментирует для haqqin.az

Вместе с этим Пабрикс обратил внимание на главный экзистенциальный вызов для Европы, которым остается война в Украине. Отвлечение сил на Ближний Восток ослабляет восточный фланг НАТО.

Пабрикс также указал на парадокс политики Трампа: попытка задушить Иран может привести к смягчению санкций против России. «Белый дом рассматривает возможность разрешить РФ продавать больше нефти, чтобы сдержать рост мировых цен, вызванный конфликтом с Ираном. Это дает Москве ресурсы для продолжения агрессии против Украины», — отметил эксперт.

Итог: Автономизация Европы

Ситуация в Ормузском проливе демонстрирует растущую дистанцию между Вашингтоном и Брюсселем. Тот факт, что даже Франция и Великобритания, имеющие военные базы в регионе, не спешат поддерживать инициативу Трампа, говорит о глубоком кризисе доверия. На фоне заморозки прямой американской финансовой помощи Киеву Европа вынуждена брать на себя основное бремя расходов на оборону, что оставляет мало места для участия в «чужих» кампаниях на Ближнем Востоке.

