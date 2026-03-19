Иранцы не имеют представления о методах современной войны

Продолжающаяся 21-й день война в Иране ознаменовалась впечатляющими успехами воздушных ударов американо-израильской коалиции и отчаянными попытками иранского режима распространить конфликт на весь Ближний Восток. Чем эффективнее США и Израиль проводят бесконтактную войну, уничтожая военную инфраструктуру и политическое руководство Ирана, тем ожесточеннее режим борется за выживание. О текущих событиях и анализе ситуации в Персидском заливе haqqin.az побеседовал с израильским политологом Михаилом Гуревичем.

— Иранские власти назначили по четыре потенциальных преемника на каждую руководящую должность в системе. Израиль же ежедневно ликвидирует кого-то из высшего эшелона власти. Один иранский оппозиционер пошутил: если убрать еще несколько уровней верхушки, на переговоры с США по обогащению урана в итоге отправят условного ефрейтора Камьяра. Насколько эффективна тактика устранения высокопоставленных лиц? — Безусловно, происходит разрыв горизонтальных и вертикальных связей в руководстве армии и КСИР. Представьте ситуацию: на одной должности остается человек, занимающий ее последние несколько лет, а на смежной позиции уже сменилось три-четыре заместителя. Во-первых, нет гарантии, что между ними наладятся рабочие контакты. Во-вторых, если одно подразделение должно поддерживать другое, далеко не факт, что эта поддержка будет качественной, а координация — такой же слаженной, как в прошлом. Кроме того, ликвидация руководителей — это способ давления на боеспособность и договороспособность первых лиц Ирана. Не секрет, что Трамп, не являясь фанатичным поборником демократии и свободы слова, будет готов договариваться, например, с представителями военных кругов или умеренного духовенства. До определенного времени Али Лариджани рассматривался в качестве возможного переговорщика, но в какой-то момент он занял более радикальную позицию. Судя по всему, в Вашингтоне и Иерусалиме отказались от этого подхода. Поэтому ликвидации ставят представителей власти перед жестким выбором: продолжать удерживать позиции и погибнуть или искать выход. Это уже выбор иного характера, нежели предложение остаться во власти при условии умеренности. И третий момент — это наглядная демонстрация колоссального технологического и военного разрыва. В ответ на такую тактику иранцы распространяют нелепую версию о том, что якобы убили Биньямина Нетаньяху или его брата Идо, что Тель-Авив лежит в руинах, и прочую ахинею. Это полная «туфта». Главное для Израиля — демонстрация того, что никто из иранских руководителей не сможет скрыться. Безопасность лиц первого уровня обеспечить невозможно. Нет людей, которые не были бы целью для израильских ВВС и разведки. Последние события, связанные с ликвидацией Лариджани и главы «Басидж» Голямрезы Сулеймани, демонстрируют уровень проникновения разведки в верхушку иранской власти. Сейчас в руководстве режима никто никому не может доверять. О местонахождении Лариджани знал крайне ограниченный круг лиц, и в этот узкий круг входила израильская разведка. — Похоже, низовые звенья силовиков дезориентированы. Вчера подразделения КСИР собрались в спортивном комплексе «Салехин» в тегеранском районе Симона Боливара, чем не преминула воспользоваться израильская авиация, нанесшая мощный ракетный удар по зданию…

— Это свидетельствует о низком технологическом уровне и слабой подготовке иранцев. Казалось бы, они должны были извлечь уроки из 12-дневной войны и резко повысить автономность подразделений, но в вопросе защиты своих лидеров они не смогли предпринять никаких эффективных действий. Мало того что в первый же день войны была ликвидирована верхушка, на 20-й день был уничтожен глава Совета национальной безопасности. Ликвидированный Сулеймани шесть лет руководил самой жестокой репрессивной структурой Ирана — ополчением «Басидж». Он был убит вместе со всеми заместителями, «заместителями заместителей» и главами нескольких региональных отделений. — А как получилось, что в условиях полного господства израильской и американской авиации в небе Ирана «Басидж» проводил совещание по координации сил в Тегеране? В результате удара было ликвидировано около 300 командиров. Как они могли собраться вместе в таком количестве? — Это еще один показатель уровня подготовки противника. Они, похоже, не имеют представления о реалиях современной войны (например, об опыте четырехлетнего конфликта России и Украины), где невозможно наступать группами более двух человек, иначе вы становитесь целью для беспилотника. Военные Ирана будто живут в каменном веке и до сих пор не понимают принципов ведения боевых действий, маскировки и секретности. Я уверен, что израильская разведка работала не только по факту отслеживания, но и по факту инициирования этого масштабного совещания. Чтобы они встретились, собрались в одном месте и… получили удар с воздуха. «Басидж» — это созданное на низовом уровне «народное ополчение» для подавления недовольства на местах. Им раздают оружие, отдают под штабы, казармы и склады спортзалы в школах. Раньше отделения «Басидж» размещались в мечетях. В иранских городах авиация Израиля не наносит удары по мечетям и школам. Но нужно понимать, что со складами оружия в учебных заведениях придется что-то делать. Вероятно, это произойдет на финальном этапе операции, когда иранцы будут массово выходить на улицы и нужно будет либо обеспечить им доступ к этим складам, либо ликвидировать боевиков «Басидж», которые попытаются вооружиться. Что касается участников совещания, то наряду с командным составом были уничтожены объекты материально-технического обеспечения, сотни автомобилей и мотоциклов. Это была крупнейшая и наиболее успешная операция Израиля против репрессивного аппарата режима. Данная операция мотивирует простых иранцев: «Мы с вами, мы наблюдаем с воздуха, мы уничтожаем ваших угнетателей и помогаем вам безопасно взять власть в стране», хотя сейчас выходить на протесты все еще крайне опасно. — Что Вы можете сказать о ликвидации министра разведки Исмаила Хатиба? Израильские СМИ пишут, что пилоты летели на другое задание, но, получив данные о местонахождении Хатиба, изменили цель удара…

— Исмаил Хатиб был человеком, близким к Моджтабе Хаменеи. Хотя сам новый рахбар не подает признаков жизни, во власти остаются люди, способные выступать от его имени. Даже если предположить, что рахбар находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, кто-то из его окружения продолжает вещать от его лица. Более того, Хатиб был назначен министром разведки самим Али Хаменеи еще в 2021 году. Его ликвидация — часть работы по предотвращению потенциальных арестов и убийств участников протестов. Каждое устранение иранских руководителей — это риск раскрытия части агентуры, так как противник расследует, кто имел доступ к информации о местонахождении цели. Уничтожая таких персон, как Исмаил Хатиб, мы в какой-то мере подставляем свои источники. Но, видимо, агентурная сеть настолько обширна, что даже интенсивные боевые действия не сказались на качестве работы израильской разведки в Иране. Перед началом американо-израильской операции существовал план первого удара, подразумевавший уничтожение максимального числа первых лиц. Сейчас израильским военным разрешено использовать «окно возможностей» для ликвидации ключевых фигур противника без предварительного согласования с политическим руководством. Раньше, например, запросы на ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы иногда приводили к отмене операций: армия знала, где он, но не было политического решения. Теперь есть заранее утвержденный список лиц, уничтожение которых не требует дополнительных санкций. — Какие страны участвуют в иранской кампании совместно с Израилем и США? Хотя бы в части защиты судоходства в Ормузском проливe?