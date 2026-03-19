Иранцы не имеют представления о методах современной войны

Продолжающаяся 21-й день война в Иране ознаменовалась впечатляющими успехами воздушных ударов американо-израильской коалиции и отчаянными попытками иранского режима распространить конфликт на весь Ближний Восток. Чем эффективнее США и Израиль проводят бесконтактную войну, уничтожая военную инфраструктуру и политическое руководство Ирана, тем ожесточеннее режим борется за выживание.
О текущих событиях и анализе ситуации в Персидском заливе haqqin.az побеседовал с израильским политологом Михаилом Гуревичем.
— Иранские власти назначили по четыре потенциальных преемника на каждую руководящую должность в системе. Израиль же ежедневно ликвидирует кого-то из высшего эшелона власти. Один иранский оппозиционер пошутил: если убрать еще несколько уровней верхушки, на переговоры с США по обогащению урана в итоге отправят условного ефрейтора Камьяра. Насколько эффективна тактика устранения высокопоставленных лиц?
— Безусловно, происходит разрыв горизонтальных и вертикальных связей в руководстве армии и КСИР. Представьте ситуацию: на одной должности остается человек, занимающий ее последние несколько лет, а на смежной позиции уже сменилось три-четыре заместителя. Во-первых, нет гарантии, что между ними наладятся рабочие контакты. Во-вторых, если одно подразделение должно поддерживать другое, далеко не факт, что эта поддержка будет качественной, а координация — такой же слаженной, как в прошлом.
Кроме того, ликвидация руководителей — это способ давления на боеспособность и договороспособность первых лиц Ирана. Не секрет, что Трамп, не являясь фанатичным поборником демократии и свободы слова, будет готов договариваться, например, с представителями военных кругов или умеренного духовенства.
До определенного времени Али Лариджани рассматривался в качестве возможного переговорщика, но в какой-то момент он занял более радикальную позицию. Судя по всему, в Вашингтоне и Иерусалиме отказались от этого подхода. Поэтому ликвидации ставят представителей власти перед жестким выбором: продолжать удерживать позиции и погибнуть или искать выход. Это уже выбор иного характера, нежели предложение остаться во власти при условии умеренности. И третий момент — это наглядная демонстрация колоссального технологического и военного разрыва.
В ответ на такую тактику иранцы распространяют нелепую версию о том, что якобы убили Биньямина Нетаньяху или его брата Идо, что Тель-Авив лежит в руинах, и прочую ахинею. Это полная «туфта». Главное для Израиля — демонстрация того, что никто из иранских руководителей не сможет скрыться. Безопасность лиц первого уровня обеспечить невозможно. Нет людей, которые не были бы целью для израильских ВВС и разведки. Последние события, связанные с ликвидацией Лариджани и главы «Басидж» Голямрезы Сулеймани, демонстрируют уровень проникновения разведки в верхушку иранской власти. Сейчас в руководстве режима никто никому не может доверять. О местонахождении Лариджани знал крайне ограниченный круг лиц, и в этот узкий круг входила израильская разведка.
— Похоже, низовые звенья силовиков дезориентированы. Вчера подразделения КСИР собрались в спортивном комплексе «Салехин» в тегеранском районе Симона Боливара, чем не преминула воспользоваться израильская авиация, нанесшая мощный ракетный удар по зданию…
— Это свидетельствует о низком технологическом уровне и слабой подготовке иранцев. Казалось бы, они должны были извлечь уроки из 12-дневной войны и резко повысить автономность подразделений, но в вопросе защиты своих лидеров они не смогли предпринять никаких эффективных действий.
Мало того что в первый же день войны была ликвидирована верхушка, на 20-й день был уничтожен глава Совета национальной безопасности. Ликвидированный Сулеймани шесть лет руководил самой жестокой репрессивной структурой Ирана — ополчением «Басидж». Он был убит вместе со всеми заместителями, «заместителями заместителей» и главами нескольких региональных отделений.
— А как получилось, что в условиях полного господства израильской и американской авиации в небе Ирана «Басидж» проводил совещание по координации сил в Тегеране? В результате удара было ликвидировано около 300 командиров. Как они могли собраться вместе в таком количестве?
— Это еще один показатель уровня подготовки противника. Они, похоже, не имеют представления о реалиях современной войны (например, об опыте четырехлетнего конфликта России и Украины), где невозможно наступать группами более двух человек, иначе вы становитесь целью для беспилотника. Военные Ирана будто живут в каменном веке и до сих пор не понимают принципов ведения боевых действий, маскировки и секретности.
Я уверен, что израильская разведка работала не только по факту отслеживания, но и по факту инициирования этого масштабного совещания. Чтобы они встретились, собрались в одном месте и… получили удар с воздуха. «Басидж» — это созданное на низовом уровне «народное ополчение» для подавления недовольства на местах. Им раздают оружие, отдают под штабы, казармы и склады спортзалы в школах. Раньше отделения «Басидж» размещались в мечетях. В иранских городах авиация Израиля не наносит удары по мечетям и школам. Но нужно понимать, что со складами оружия в учебных заведениях придется что-то делать. Вероятно, это произойдет на финальном этапе операции, когда иранцы будут массово выходить на улицы и нужно будет либо обеспечить им доступ к этим складам, либо ликвидировать боевиков «Басидж», которые попытаются вооружиться. Что касается участников совещания, то наряду с командным составом были уничтожены объекты материально-технического обеспечения, сотни автомобилей и мотоциклов. Это была крупнейшая и наиболее успешная операция Израиля против репрессивного аппарата режима.
Данная операция мотивирует простых иранцев: «Мы с вами, мы наблюдаем с воздуха, мы уничтожаем ваших угнетателей и помогаем вам безопасно взять власть в стране», хотя сейчас выходить на протесты все еще крайне опасно.
— Что Вы можете сказать о ликвидации министра разведки Исмаила Хатиба? Израильские СМИ пишут, что пилоты летели на другое задание, но, получив данные о местонахождении Хатиба, изменили цель удара…
— Исмаил Хатиб был человеком, близким к Моджтабе Хаменеи. Хотя сам новый рахбар не подает признаков жизни, во власти остаются люди, способные выступать от его имени. Даже если предположить, что рахбар находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, кто-то из его окружения продолжает вещать от его лица. Более того, Хатиб был назначен министром разведки самим Али Хаменеи еще в 2021 году. Его ликвидация — часть работы по предотвращению потенциальных арестов и убийств участников протестов.
Каждое устранение иранских руководителей — это риск раскрытия части агентуры, так как противник расследует, кто имел доступ к информации о местонахождении цели. Уничтожая таких персон, как Исмаил Хатиб, мы в какой-то мере подставляем свои источники. Но, видимо, агентурная сеть настолько обширна, что даже интенсивные боевые действия не сказались на качестве работы израильской разведки в Иране.
Перед началом американо-израильской операции существовал план первого удара, подразумевавший уничтожение максимального числа первых лиц. Сейчас израильским военным разрешено использовать «окно возможностей» для ликвидации ключевых фигур противника без предварительного согласования с политическим руководством. Раньше, например, запросы на ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы иногда приводили к отмене операций: армия знала, где он, но не было политического решения. Теперь есть заранее утвержденный список лиц, уничтожение которых не требует дополнительных санкций.
— Какие страны участвуют в иранской кампании совместно с Израилем и США? Хотя бы в части защиты судоходства в Ормузском проливe?
— Лидеры Великобритании, Германии и Франции заявили, что готовы взять под контроль Ормузский пролив после окончания войны. Это очень напоминает их риторику по Украине, которой они обещают помогать после завершения конфликта с Россией. При этом иранцы уже атаковали британскую базу на Кипре, немецкую в Иордании и французскую в Ираке.
Министр обороны США Пит Хегсет отметил, что союзников такого уровня, как Израиль, у США никогда не было. В отличие от прежних партнеров, Израиль не просто выражает готовность выполнить задачи, а сам инициирует и решает их. Это принципиально иной уровень союзничества. По разным оценкам, в первые 10 дней войны 70% ударов по целям в Иране наносила авиация Израиля, и только 30% — США (хотя у США есть еще крылатые ракеты «Томагавк», что является отдельной темой). То, что происходит в Тегеране и других городах, — это зона ответственности Израиля.
Страны Персидского залива, безусловно, сотрудничают с коалицией. Это касается ОАЭ, Катара и в определенной степени Саудовской Аравии. Эти государства стараются не афишировать свое участие, хотя есть информация, что как минимум один раз удары по Ирану наносились из ОАЭ и дважды — из Катара. Однако они не готовы подтверждать это официально. Существует страх, что Дональд Трамп в какой-то момент объявит о победе, а теократический режим в Иране выживет и начнет мстить соседям. Поэтому страны Залива не заявят о своем участии открыто, пока не получат гарантий, что иранскому режиму пришел конец.
Украина же отправила три группы специалистов для обучения арабских стран методам антидроновой борьбы. Это, безусловно, ценный опыт Киева, который принесет Украине политические дивиденды. Также стоит упомянуть греческий остров Крит, где базируются американские беспилотники и авианосцы. Греция не закрывает свои порты для кораблей США, в отличие от некоторых других европейских стран. Действия последних вызывают большие вопросы к тому, как НАТО выполняет свои задачи. Почему Америка должна производить и закупать больше оружия, чем европейцы? И почему, когда США нужна поддержка, европейские союзники заявляют, что их это не касается? Это весьма спорный момент для атлантической солидарности.