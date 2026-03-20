Экс-помощник министра обороны США в интервью haqqin.az: «Единственный победитель в войне с Ираном – Владимир Путин»

Если теократическая власть в Иране действительно падет и в стране наступит стабильность, то это станет самым важным изменением во всем ближневосточном регионе с 1979 года. До иранской революции этот регион был гораздо более стабильным. Стабильный Иран — это ключевой фактор безопасности всего Ближнего Востока, об этом haqqin.az заявил Уильям Векслер. Векслер является одним из ведущих американских специалистов в области геополитики, безопасности, управления кризисами и глобальных рисков. Он занимает пост старшего директора Центра Рафика Харири и программ по Ближнему Востоку в Atlantic Council, а также является президентом Центра по борьбе с незаконными сетями и транснациональной организованной преступностью и членом Совета по международным отношениям. Ранее Векслер работал заместителем помощника министра обороны США по специальным операциям и борьбе с терроризмом, где консультировал руководство Пентагона и курировал политику в области нерегулярных военных действий.

По мнению эксперта, в ЕС происходит постепенная смена позиций лидеров европейских стран в отношении военной операции в Иране в сторону поддержки Америки. Сначала европейские лидеры рассматривали ситуацию исключительно с юридической точки зрения и крайне неохотно проявляли какие-либо признаки солидарности с США. Это вызывало резкое недовольство президента Дональда Трампа, и со временем в Европе осознали слабые стороны такого подхода. К примеру, Великобритания и Франция отреагировали на обстрел иранскими ракетами Кипра. Хотя Кипр не входит в НАТО, у Лондона и Парижа существуют с Никосией обязательства в сфере безопасности. Поэтому Франция сразу же направила туда авианосец, и теперь британцы собираются сделать то же самое. Также прозвучали позитивные заявления со стороны канцлера Германии. Таким образом, по словам Векслера, начинает прослеживаться сдвиг в позициях европейских правительств по поводу войны в Иране.

Эксперт отметил, что пока сложно сказать, каким образом война в Иране повлияет на действия Путина в Украине: «Это невозможно предсказать. Хочется напомнить: когда в 1914 году началась Первая мировая война, никто не мог предположить, что ее важнейшим геополитическим результатом станет захват власти в Москве небольшой группой большевиков». Векслер подчеркнул, что при начале таких крупных военных кампаний трудно предугадать, какая политическая сила в итоге окажется на вершине. На данный момент война в Иране — лучшая новость для Путина за многие годы, поскольку растущие цены на нефть позволяют ему зарабатывать гораздо больше. В то же время внимание мирового сообщества переключено с Украины на другой конфликт, а Дональд Трамп даже снимает ограничения на продажу российской нефти. Сейчас это выглядит как наилучший исход для Кремля. Однако если иранский режим падет, это станет серьезной потерей для России. После падения режима Башара Асада в Сирии крах иранской теократии окончательно подорвет российское влияние в регионе.