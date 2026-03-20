Россия идет на помощь Ирану «Вербой»
Новость дня
Россия идет на помощь Ирану «Вербой»

Фрэнсис Мартин О'Доннелл в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев поступил мудро, что не ответил Ирану»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
21:15 1345

Вопреки договоренностям, Россия не поддерживает Иран боевыми средствами. Россия бросила режим в Тегеране в тяжелый момент войны.

Об этом сообщил haqqin.az известный ирландский дипломат Фрэнсис Мартин О'Доннелл, занимавший руководящие посты в ООН.

Возможно, Москва помогает иранцам разведывательной информацией, но этого совершенно недостаточно для Тегерана. Не исключено, что какое-то оружие поступает в Иран из Китая, который продолжает покупать иранскую нефть. Поэтому, по мнению О'Доннелла, пока рано строить предположения о том, какие изменения произойдут в иранской внешней политике после окончания этой войны.

Вопреки договоренностям, Россия не поддерживает Иран боевыми средствами. Россия бросила режим в Тегеране в тяжелый момент войны

По словам дипломата, Европа не поддерживает войну США и Израиля против Ирана, но при этом она также не поддерживает иранский режим, который распространяет терроризм по всему Ближнему Востоку, а порой и за его пределами. Европа хочет, чтобы эта война немедленно закончилась и возобновился дипломатический диалог между сторонами, в частности между США и Ираном по ядерному вопросу. «Думаю, что Испания играет ведущую роль в этом благодаря мужеству премьер-министра Педро Санчеса», — отметил он.

Говоря о ядерной программе, дипломат подчеркнул, что Иран имеет право обладать собственными научными возможностями в мирных целях, но, естественно, не для создания ядерного оружия. В этом вопросе стороны должны руководствоваться рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), глава которого Рафаэль Гросси играет ведущую роль в попытках обеспечить нераспространение ядерного оружия за пределы существующих ядерных держав. Конечно, для прекращения войны также потребуется изменение позиции иранского режима по отношению к собственному народу с тем, чтобы в Иране было больше эмансипации и свобод для гражданского населения, прекратились репрессии за политические взгляды, а также улучшились двусторонние отношения с соседними странами. В этом контексте Азербайджан сыграл важную роль благодаря прагматичной политике президента Ильхама Алиева.

В частности, Азербайджан не ответил военными действиями на нападение четырех иранских беспилотников, а вместо этого вполне обоснованно принял извинения президента Ирана и в качестве жеста доброй воли и меры по укреплению доверия предложил Ирану гуманитарную помощь и возобновил грузовое сообщение через границу. Это был очень позитивный шаг со стороны Азербайджана, который укрепит его репутацию как миролюбивой страны и опоры стабильности на Кавказе и на Ближнем Востоке, отметил дипломат.

Азербайджан не ответил военными действиями на нападение четырех иранских беспилотников, а вместо этого вполне обоснованно принял извинения президента Ирана и в качестве жеста доброй воли и меры по укреплению доверия предложил Ирану гуманитарную помощь

По его мнению, в некоторой степени операция США против Ирана была предсказуемой. Эта война вызвала нефтяной кризис, что приведет к росту цен на нефть, от чего выиграют Путин и российская экономика.

Таким образом, сама война выгодна России. «Я не верю, что Трамп уже адекватно сформулировал свое мнение о характере отношений с Россией и о том, как заставить Москву вновь с уважением соблюдать Устав ООН и свои международные обязательства перед Украиной», — добавил эксперт. Дипломат отмечает, что война в Иране выгодна, скорее, Израилю, нежели интересам США. Уже более трех десятилетий израильские лидеры довольно откровенно заявляют, что Иран представляет собой экзистенциальную угрозу для Израиля. Насколько это утверждение верно — уже другой вопрос.

Однако США, следуя за Израилем в этом вопросе, не всегда действуют в собственных интересах. По мнению О'Доннелла, демократические страны мира, для которых важна свобода слова, в целом согласны с тем, что Иран является спонсором терроризма не только на Ближнем Востоке, поддерживая «Хезболлу», ХАМАС и хуситов в Йемене, но и во многих других частях мира, где он на протяжении многих лет участвует в террористической деятельности.

ЭТО ВАЖНО

Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки видео; обновлено 21:40
21:40 10462
Тысячи морпехов, шесть десантных кораблей на пути к Ирану
Тысячи морпехов, шесть десантных кораблей на пути к Ирану все еще актуально
20:17 10221
Фрэнсис Мартин О'Доннелл в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев поступил мудро, что не ответил Ирану»
Фрэнсис Мартин О'Доннелл в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев поступил мудро, что не ответил Ирану»
21:15 1346
Матч «Карабаха»: как можно было не назначить этот пенальти?
Матч «Карабаха»: как можно было не назначить этот пенальти? ВИДЕО
21:33 1149
Пашинян: «Кочарян, Карапетян и Царукян ведут к новой войне с Азербайджаном»
Пашинян: «Кочарян, Карапетян и Царукян ведут к новой войне с Азербайджаном»
21:00 1818
Иран бьет по Израилю: обломки иранской ракеты упали в 350 метрах от Аль-Аксы
Иран бьет по Израилю: обломки иранской ракеты упали в 350 метрах от Аль-Аксы все еще актуально
18:54 5803
Ни видео, ни аудиозаписи: Моджтаба «выступил» с новым посланием
Ни видео, ни аудиозаписи: Моджтаба «выступил» с новым посланием
20:55 1410
Ты — мне, я — тебе: Кремль предложил США сделку
Ты — мне, я — тебе: Кремль предложил США сделку
20:28 2563
ВСУ почти полностью освободили Купянск
ВСУ почти полностью освободили Купянск новость дополнена
19:17 3722
Экс-помощник министра обороны США в интервью haqqin.az: «Единственный победитель в войне с Ираном – Владимир Путин»
Экс-помощник министра обороны США в интервью haqqin.az: «Единственный победитель в войне с Ираном – Владимир Путин» все еще актуально
16:23 2626
Нефть выросла до $110. Эксперты прогнозируют рекорд
Нефть выросла до $110. Эксперты прогнозируют рекорд
19:55 1113
