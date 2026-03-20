Фрэнсис Мартин О'Доннелл в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев поступил мудро, что не ответил Ирану»

Возможно, Москва помогает иранцам разведывательной информацией, но этого совершенно недостаточно для Тегерана. Не исключено, что какое-то оружие поступает в Иран из Китая, который продолжает покупать иранскую нефть. Поэтому, по мнению О'Доннелла, пока рано строить предположения о том, какие изменения произойдут в иранской внешней политике после окончания этой войны.

По словам дипломата, Европа не поддерживает войну США и Израиля против Ирана, но при этом она также не поддерживает иранский режим, который распространяет терроризм по всему Ближнему Востоку, а порой и за его пределами. Европа хочет, чтобы эта война немедленно закончилась и возобновился дипломатический диалог между сторонами, в частности между США и Ираном по ядерному вопросу. «Думаю, что Испания играет ведущую роль в этом благодаря мужеству премьер-министра Педро Санчеса», — отметил он.

Говоря о ядерной программе, дипломат подчеркнул, что Иран имеет право обладать собственными научными возможностями в мирных целях, но, естественно, не для создания ядерного оружия. В этом вопросе стороны должны руководствоваться рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), глава которого Рафаэль Гросси играет ведущую роль в попытках обеспечить нераспространение ядерного оружия за пределы существующих ядерных держав. Конечно, для прекращения войны также потребуется изменение позиции иранского режима по отношению к собственному народу с тем, чтобы в Иране было больше эмансипации и свобод для гражданского населения, прекратились репрессии за политические взгляды, а также улучшились двусторонние отношения с соседними странами. В этом контексте Азербайджан сыграл важную роль благодаря прагматичной политике президента Ильхама Алиева.

В частности, Азербайджан не ответил военными действиями на нападение четырех иранских беспилотников, а вместо этого вполне обоснованно принял извинения президента Ирана и в качестве жеста доброй воли и меры по укреплению доверия предложил Ирану гуманитарную помощь и возобновил грузовое сообщение через границу. Это был очень позитивный шаг со стороны Азербайджана, который укрепит его репутацию как миролюбивой страны и опоры стабильности на Кавказе и на Ближнем Востоке, отметил дипломат.