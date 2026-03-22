USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: что известно
Новость дня
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az: «Иран капитулирует после потери острова Харк»

Джейхун Наджафов, собкор
17:44 1103

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что на текущей неделе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) значительно усилит атаки на объекты иранского режима и его инфраструктуру.

ВВС Израиля и США все активнее переключаются на ликвидацию иранской промышленности. Системно уничтожаются заводы по производству ракет и дронов, склады и смежные предприятия. Командование израильских ВВС сообщило о двух успешных налетах на объекты в Тегеране: были уничтожены очередные цеха и хранилища ракет, причем удар был нанесен в момент нахождения там персонала.

Параллельно по всей стране продолжается «охота» на высшее командование КСИР. В числе ликвидированных — глава разведуправления сил «Басидж» Исмаил Ахмади и главный пропагандист режима, пресс-секретарь Корпуса стражей Али Мохаммад Наини.

Израильский «12 канал» продемонстрировал кадры уничтожения иранской Каспийской военной флотилии. В порту Бендер-Энзели поражены десятки целей: четыре ракетных корабля, оснащенных противолодочными системами, боевой корвет, патрульные катера, а также центральный командный пункт ВМС и ремонтная инфраструктура.

В беседе с haqqin.az один из лидеров иранской оппозиции Хасан Шариатмадари отметил, что этим ударом Израиль пресек возможные диверсии против нефтяных объектов на Каспии. Именно в Энзели дислоцировалась 4-я бригада морской пехоты «Имам Реза», в состав которой входят подразделения для тайных операций на морских и прибрежных объектах.

По мнению Х.Шариатмадари, после ликвидации ряда высших чиновников (включая Лариджани) наибольшие полномочия перешли к главе судебной власти Голам-Хоссейну Мохсену Эжеи. Этот человек причастен к тягчайшим преступлениям последних 30 лет: от подавления «зеленого движения» в 2009 году до пыток диссидентов.

Однако ключевые решения по-прежнему принимает КСИР. Стратегия США и Израиля сейчас сместилась на уничтожение среднего звена командования (полковников и майоров). Именно эти офицеры непосредственно руководят личным составом. Их устранение должно парализовать управление армией и репрессивным аппаратом, что «расчистит поле» для народного восстания.

Разведка настигает командиров даже в провинции. Так, в поселке Рамсар (провинция Мазандаран) был выслежен и уничтожен Сардар Саид Агаджани, командующий подразделением БПЛА Воздушно-космических сил КСИР.

Подтверждается информация о критических проблемах со снабжением КСИР. Из-за уничтожения складов и логистических цепочек рядовые бойцы сутками не получают пайки. В соцсетях распространяются фото армейских консервов с истекшим еще в прошлом году сроком годности. Это свидетельствует о глубоком кризисе в тыловом обеспечении и ведет к деморализации личного состава.

Несмотря на успехи, Шариатмадари полагает, что режим еще не подошел к черте капитуляции. Тегеран продолжает ракетные обстрелы стран Персидского залива, а внутренняя пропаганда в условиях закрытого интернета транслирует лозунги о «непоколебимой воле» и скорой победе над «логовом сионистов».

Хасан Шариатмадари считает, что реальное перемирие станет возможным только после того, как США возьмут под контроль остров Харк в Персидском заливе. Через этот терминал проходит более 90% нефтяного экспорта Ирана. Лишившись доходов от нефти, режим окажется в ситуации полного экономического коллапса…

Читайте по теме

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться