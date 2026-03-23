Посол Израиля отвечает на вопросы haqqin.az. Войдут ли в Иран войска США и Израиля?

Все внимание мировой общественности сосредоточено на исторической войне США и Израиля против средневековой клерикально-военной хунты, удерживающей на протяжении половины столетия власть в соседнем Иране. Военная хунта КСИР, захватившая власть после ликвидации политического руководства режима муллократии, пытается расширить географию войны, выступая источником региональной дестабилизации. В ряду стран, которые подверглись атаке Ирана, был и Азербайджан. Что же дальше? Как скоро антиклерикальной коалиции удастся добиться полной ликвидации военной хунты и освобождения народов Ирана от оков средневековой деспотии? На вопросы haqqin.az отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Азербайджане Ронен Краус.

- В странах нашего региона, в частности, среди той части азербайджанской общественности, которая поддерживает справедливую борьбу Израиля по устранению иранской террористической угрозы в регионе, есть такая обеспокоенность, что в какой-то момент США могут заявить о своей «победе» и прекратить специальную операцию на территории Ирана. Не останется ли в этом случае Израиль лицом к лицу с большой угрозой? Ведь как показывает опыт прошлого, иранская муллократия воспользуется передышкой для восстановления своего военного потенциала… - С начала текущей кампании отмечается беспрецедентный уровень координации между политическими институтами Соединенных Штатов и Израиля под руководством президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Взаимодействие распространяется и на оборонные ведомства, осуществляющие сопряженные и совместные операции. Президент Трамп неоднократно подчеркивал, что действующий в Иране режим представляет угрозу не только Государству Израиль, но и региональной стабильности, европейской безопасности и стратегическим интересам США. Демонстрация деструктивных возможностей режима — в частности, после ракетного удара по базе Диего-Гарсия и попыток атак на базу НАТО в Турции и британские объекты на Кипре (предположительно, осуществленных подконтрольной группировкой «Хезболла») — заставила европейские государства пересмотреть масштаб угрозы. Дополнительным фактором является энергетическая безопасность: попытки Ирана установить контроль над Ормузским проливом встретили жесткий ультиматум со стороны Вашингтона. Было четко заявлено, что любая эскалация в данном регионе приведет к сокрушительному удару по энергетической инфраструктуре Ирана. Исходя из вышеизложенного, можно констатировать решимость президента Трампа продолжать кампанию до полной ликвидации угроз со стороны иранского режима. - Экспертное сообщество склоняется к общему умозаключению: без проведения наземной операции Израилю и США не удастся сместить военную хунту КСИР. Есть ли это понимание в самом правительстве Израиля? Как Вы думаете, может ли правительство США в какой-то момент изменить решение и пойти на наземную операцию? - Согласно заявлениям премьер-министра Нетаньяху, министра иностранных дел Саара и министра обороны Каца, оснополагающей целью военной кампании является устранение экзистенциальной угрозы, исходящей от иранского режима. Официальный Иерусалим подчеркивает неотъемлемое право Израиля на самооборону и наличие всех необходимых ресурсов для его реализации. Мы выражаем надежду, что совместные действия создадут условия, при которых иранский народ сможет самостоятельно определить свое будущее, демонтировать действующий режим и сформировать систему государственного управления, ориентированную на благосостояние граждан. Относительно дальнейшего развития событий: не исключается проведение точечных операций по обеспечению свободы навигации и защите прочих стратегических интересов, что может потребовать ограниченного задействования сухопутных сил. - Я обратил внимание на один важный аспект. И премьер-министр Нетаньяху, и другие представители правительства Израиля все еще призывают иранцев находиться в безопасных местах и не выходить на улицы. Как вы думаете, когда же настанет переломный момент? Когда иранцы смогут выйти на борьбу за свою будущую судьбу?

- Текущие протестные настроения представляют собой сугубо внутренний гражданский подъем, вызванный многолетней социальной фрустрацией, а не внешним воздействием. На протяжении 47 лет правящий режим удерживал власть методами жесткого подавления. Трагические события января продемонстрировали истинную природу режима: силовое подавление мирных протестов привело к десяткам тысяч жертв. Необходимо подчеркнуть, что кампания Израиля и США направлена не против иранского народа, а против государственных институтов, экспортирующих нестабильность и терроризм. Культивируемая руководством Ирана идеология «смерти Америке и Израилю» в конечном итоге оборачивается трагедией для самих иранцев. Данная деструктивная парадигма должна быть изжита. Иранское общество заслуживает перехода к созидательной модели развития. - Режим муллократии подверг террористической атаке монархии Персидского залива. Несмотря на уничтожение так называемой Оси зла – остатки иранских прокси-армий, в частности, «Хезболла» и хуситы, также вступают в эту войну. Иран делает ставку на расширение географии войны. Как вы думаете, насколько велики угроза и риски перерастания специальной операции в большой геополитический пожар войны, который охватит весь Ближний Восток? И что может предпринять государство Израиль для предотвращения наихудшего сценария затяжной войны? - Иран предпринимает очевидные попытки расширить зону конфликта через подконтрольные военизированные формирования. С момента начала кампании 28 февраля в адрес «Хезболлы» и иных группировок направлялись предупреждения о недопустимости вовлечения в противостояние. Несмотря на первоначальную сдержанность, под давлением Тегерана «Хезболла» перешла к активным атакам на территорию Израиля. Данные действия предоставили Израилю правовые основания для нанесения ответных ударов по инфраструктуре организации, включая логистические узлы в районе реки Литани. В ходе операций соблюдались нормы международного гуманитарного права: гражданское население было заранее уведомлено о необходимости эвакуации. На текущий момент любое присутствие в зоне к югу от Литани квалифицируется как враждебное. Особого внимания заслуживает позиция официального Бейрута, признавшего «Хезболлу» незаконной организацией, однако декларативные заявления должны быть подкреплены практическими мерами правительства Ливана по пресечению деятельности группировки. - Лично для меня стало сюрпризом существование чудовищной многослойной и многоуровневой государственной машины в Иране. Система оказалась слишком живучей, и несмотря на ликвидацию лидеров террористического режима, исламское государство продолжает управлять страной и воевать с внешним миром. Сегодня на устах у всех один банальный вопрос – как победить это чудовище? И сможет ли Израиль завершить эту высокую миссию?