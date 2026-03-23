Посол Израиля отвечает на вопросы haqqin.az. Войдут ли в Иран войска США и Израиля?

Все внимание мировой общественности сосредоточено на исторической войне США и Израиля против средневековой клерикально-военной хунты, удерживающей на протяжении половины столетия власть в соседнем Иране. Военная хунта КСИР, захватившая власть после ликвидации политического руководства режима муллократии, пытается расширить географию войны, выступая источником региональной дестабилизации. В ряду стран, которые подверглись атаке Ирана, был и Азербайджан.
Что же дальше? Как скоро антиклерикальной коалиции удастся добиться полной ликвидации военной хунты и освобождения народов Ирана от оков средневековой деспотии?
На вопросы haqqin.az отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Азербайджане Ронен Краус.
- В странах нашего региона, в частности, среди той части азербайджанской общественности, которая поддерживает справедливую борьбу Израиля по устранению иранской террористической угрозы в регионе, есть такая обеспокоенность, что в какой-то момент США могут заявить о своей «победе» и прекратить специальную операцию на территории Ирана. Не останется ли в этом случае Израиль лицом к лицу с большой угрозой? Ведь как показывает опыт прошлого, иранская муллократия воспользуется передышкой для восстановления своего военного потенциала…
- С начала текущей кампании отмечается беспрецедентный уровень координации между политическими институтами Соединенных Штатов и Израиля под руководством президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Взаимодействие распространяется и на оборонные ведомства, осуществляющие сопряженные и совместные операции. Президент Трамп неоднократно подчеркивал, что действующий в Иране режим представляет угрозу не только Государству Израиль, но и региональной стабильности, европейской безопасности и стратегическим интересам США.
Демонстрация деструктивных возможностей режима — в частности, после ракетного удара по базе Диего-Гарсия и попыток атак на базу НАТО в Турции и британские объекты на Кипре (предположительно, осуществленных подконтрольной группировкой «Хезболла») — заставила европейские государства пересмотреть масштаб угрозы. Дополнительным фактором является энергетическая безопасность: попытки Ирана установить контроль над Ормузским проливом встретили жесткий ультиматум со стороны Вашингтона. Было четко заявлено, что любая эскалация в данном регионе приведет к сокрушительному удару по энергетической инфраструктуре Ирана. Исходя из вышеизложенного, можно констатировать решимость президента Трампа продолжать кампанию до полной ликвидации угроз со стороны иранского режима.
- Экспертное сообщество склоняется к общему умозаключению: без проведения наземной операции Израилю и США не удастся сместить военную хунту КСИР. Есть ли это понимание в самом правительстве Израиля? Как Вы думаете, может ли правительство США в какой-то момент изменить решение и пойти на наземную операцию?
- Согласно заявлениям премьер-министра Нетаньяху, министра иностранных дел Саара и министра обороны Каца, оснополагающей целью военной кампании является устранение экзистенциальной угрозы, исходящей от иранского режима. Официальный Иерусалим подчеркивает неотъемлемое право Израиля на самооборону и наличие всех необходимых ресурсов для его реализации. Мы выражаем надежду, что совместные действия создадут условия, при которых иранский народ сможет самостоятельно определить свое будущее, демонтировать действующий режим и сформировать систему государственного управления, ориентированную на благосостояние граждан.
Относительно дальнейшего развития событий: не исключается проведение точечных операций по обеспечению свободы навигации и защите прочих стратегических интересов, что может потребовать ограниченного задействования сухопутных сил.
- Я обратил внимание на один важный аспект. И премьер-министр Нетаньяху, и другие представители правительства Израиля все еще призывают иранцев находиться в безопасных местах и не выходить на улицы. Как вы думаете, когда же настанет переломный момент? Когда иранцы смогут выйти на борьбу за свою будущую судьбу?
- Текущие протестные настроения представляют собой сугубо внутренний гражданский подъем, вызванный многолетней социальной фрустрацией, а не внешним воздействием. На протяжении 47 лет правящий режим удерживал власть методами жесткого подавления. Трагические события января продемонстрировали истинную природу режима: силовое подавление мирных протестов привело к десяткам тысяч жертв.
Необходимо подчеркнуть, что кампания Израиля и США направлена не против иранского народа, а против государственных институтов, экспортирующих нестабильность и терроризм. Культивируемая руководством Ирана идеология «смерти Америке и Израилю» в конечном итоге оборачивается трагедией для самих иранцев. Данная деструктивная парадигма должна быть изжита. Иранское общество заслуживает перехода к созидательной модели развития.
- Режим муллократии подверг террористической атаке монархии Персидского залива. Несмотря на уничтожение так называемой Оси зла – остатки иранских прокси-армий, в частности, «Хезболла» и хуситы, также вступают в эту войну. Иран делает ставку на расширение географии войны. Как вы думаете, насколько велики угроза и риски перерастания специальной операции в большой геополитический пожар войны, который охватит весь Ближний Восток? И что может предпринять государство Израиль для предотвращения наихудшего сценария затяжной войны?
- Иран предпринимает очевидные попытки расширить зону конфликта через подконтрольные военизированные формирования. С момента начала кампании 28 февраля в адрес «Хезболлы» и иных группировок направлялись предупреждения о недопустимости вовлечения в противостояние. Несмотря на первоначальную сдержанность, под давлением Тегерана «Хезболла» перешла к активным атакам на территорию Израиля.
Данные действия предоставили Израилю правовые основания для нанесения ответных ударов по инфраструктуре организации, включая логистические узлы в районе реки Литани. В ходе операций соблюдались нормы международного гуманитарного права: гражданское население было заранее уведомлено о необходимости эвакуации. На текущий момент любое присутствие в зоне к югу от Литани квалифицируется как враждебное. Особого внимания заслуживает позиция официального Бейрута, признавшего «Хезболлу» незаконной организацией, однако декларативные заявления должны быть подкреплены практическими мерами правительства Ливана по пресечению деятельности группировки.
- Лично для меня стало сюрпризом существование чудовищной многослойной и многоуровневой государственной машины в Иране. Система оказалась слишком живучей, и несмотря на ликвидацию лидеров террористического режима, исламское государство продолжает управлять страной и воевать с внешним миром. Сегодня на устах у всех один банальный вопрос – как победить это чудовище? И сможет ли Израиль завершить эту высокую миссию?
- За последние три недели в результате серии операций были ликвидированы ключевые фигуры в иерархии иранского режима. Это привело к дезорганизации механизмов принятия решений. В настоящее время наблюдается управленческий хаос: назначенный преемник Моджтаба не появляется в публичном пространстве, а недавнее обращение президента Пезешкиана по случаю Новруз-байрама свидетельствовало о глубоком истощении руководства. Отмечается явный раскол между силовыми структурами, включая полицию и КСИР, чьи действия зачастую противоречат друг другу.
До тех пор, пока у власти находятся приверженцы радикальных идеологий, наши действия по их устранению из политического поля будут продолжены. Мы рассчитываем, что сложившаяся конъюнктура позволит иранскому обществу инициировать процесс демократических преобразований.
- Как вы знаете, и Азербайджан подвергся нападению. Иран атаковал Нахчыванскую Автономную Республику. Не исключено, что в условиях децентрализации власти в Иране разрозненные силы, оставшиеся без единого командования и связи с политическим руководством, могут предпринять еще одну атаку. Во многих западных, американских и израильских СМИ прозвучала следующая версия уничтожения военно-морских сил Ирана на Каспии со стороны Израиля: дескать, эта превентивная мера была предпринята во избежание атаки Ирана на нефтяную инфраструктуру Азербайджана. Что вы можете сказать в этой связи?
- Атака Ирана на Нахчыван является очередным свидетельством стремления Тегерана к региональной эскалации, затрагивающей даже нейтральных акторов. При этом иранская сторона традиционно прибегает к тактике отрицания ответственности и манипулятивным обвинениям в адрес третьих сторон, включая Израиль, одновременно призывая к «объективному расследованию».
Что касается ударов в акватории Каспийского моря: действия Израиля и США направлены на нейтрализацию широкого спектра угроз. Операции затронули портовую инфраструктуру и военные объекты, оснащенные ракетным вооружением, в южной части Каспия, которые представляли непосредственную угрозу для проведения воздушных операций над территорией Ирана.
- Аналитики и эксперты в области изучения Ближнего Востока весьма скептично относятся к вероятности построения в Иране светского и демократического государства. В первую очередь, исходя из провального опыта построения во многих арабских государствах, особенно после «Арабской весны». В Иране отсутствует традиция политической культуры в западном и израильском понимании демократического наследия. Любая попытка построения демократии приводит к становлению военной хунты или авторитаризма с исламским оттенком. К тому же Иран еще с шестнадцатого века является Ватиканом воинствующего шиизма. Согласитесь, сложно будет преодолеть столкновение цивилизаций и в будущем, не так ли? Как же сохранить, расширить и приумножить влияние уникальной жемчужины демократии на Востоке – израильской модели?
- Резюмируя, целью текущей операции является ликвидация экзистенциальной угрозы, формировавшейся иранским режимом на протяжении почти полувека. Основные усилия сосредоточены на демонтаже военно-ядерной и баллистической программ, а также на пресечении поддержки террористических сетей на Ближнем Востоке.
По мере деградации военного потенциала режима будут созданы предпосылки для трансформации политической системы Ирана силами его граждан. Вопросы о форме правления и составе будущего руководства находятся в исключительной компетенции иранского народа. Мы надеемся на скорейшее разрешение этого системного кризиса.