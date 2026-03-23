Взрывы по всему Ирану: Галибаф убит?
Взрывы по всему Ирану: Галибаф убит?

Посол Израиля отвечает на вопросы haqqin.az. Войдут ли в Иран войска США и Израиля?

Беседовал Эйнулла Фатуллаев
13:06 1209

Все внимание мировой общественности сосредоточено на исторической войне США и Израиля против средневековой клерикально-военной хунты, удерживающей на протяжении половины столетия власть в соседнем Иране. Военная хунта КСИР, захватившая власть после ликвидации политического руководства режима муллократии, пытается расширить географию войны, выступая источником региональной дестабилизации. В ряду стран, которые подверглись атаке Ирана, был и Азербайджан.

Что же дальше? Как скоро антиклерикальной коалиции удастся добиться полной ликвидации военной хунты и освобождения народов Ирана от оков средневековой деспотии?

На вопросы haqqin.az отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Азербайджане Ронен Краус.

Ронен Краус отвечает на вопросы haqqin.az

- В странах нашего региона, в частности, среди той части азербайджанской общественности, которая поддерживает справедливую борьбу Израиля по устранению иранской террористической угрозы в регионе, есть такая обеспокоенность, что в какой-то момент США могут заявить о своей «победе» и прекратить специальную операцию на территории Ирана. Не останется ли в этом случае Израиль лицом к лицу с большой угрозой? Ведь как показывает опыт прошлого, иранская муллократия воспользуется передышкой для восстановления своего военного потенциала…

- С начала текущей кампании отмечается беспрецедентный уровень координации между политическими институтами Соединенных Штатов и Израиля под руководством президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Взаимодействие распространяется и на оборонные ведомства, осуществляющие сопряженные и совместные операции. Президент Трамп неоднократно подчеркивал, что действующий в Иране режим представляет угрозу не только Государству Израиль, но и региональной стабильности, европейской безопасности и стратегическим интересам США.

Демонстрация деструктивных возможностей режима — в частности, после ракетного удара по базе Диего-Гарсия и попыток атак на базу НАТО в Турции и британские объекты на Кипре (предположительно, осуществленных подконтрольной группировкой «Хезболла») — заставила европейские государства пересмотреть масштаб угрозы. Дополнительным фактором является энергетическая безопасность: попытки Ирана установить контроль над Ормузским проливом встретили жесткий ультиматум со стороны Вашингтона. Было четко заявлено, что любая эскалация в данном регионе приведет к сокрушительному удару по энергетической инфраструктуре Ирана. Исходя из вышеизложенного, можно констатировать решимость президента Трампа продолжать кампанию до полной ликвидации угроз со стороны иранского режима.

- Экспертное сообщество склоняется к общему умозаключению: без проведения наземной операции Израилю и США не удастся сместить военную хунту КСИР. Есть ли это понимание в самом правительстве Израиля? Как Вы думаете, может ли правительство США в какой-то момент изменить решение и пойти на наземную операцию?

- Согласно заявлениям премьер-министра Нетаньяху, министра иностранных дел Саара и министра обороны Каца, оснополагающей целью военной кампании является устранение экзистенциальной угрозы, исходящей от иранского режима. Официальный Иерусалим подчеркивает неотъемлемое право Израиля на самооборону и наличие всех необходимых ресурсов для его реализации. Мы выражаем надежду, что совместные действия создадут условия, при которых иранский народ сможет самостоятельно определить свое будущее, демонтировать действующий режим и сформировать систему государственного управления, ориентированную на благосостояние граждан.

Относительно дальнейшего развития событий: не исключается проведение точечных операций по обеспечению свободы навигации и защите прочих стратегических интересов, что может потребовать ограниченного задействования сухопутных сил.

- Я обратил внимание на один важный аспект. И премьер-министр Нетаньяху, и другие представители правительства Израиля все еще призывают иранцев находиться в безопасных местах и не выходить на улицы. Как вы думаете, когда же настанет переломный момент? Когда иранцы смогут выйти на борьбу за свою будущую судьбу?

Основополагающей целью военной кампании является устранение экзистенциальной угрозы, исходящей от иранского режима. Официальный Иерусалим подчеркивает неотъемлемое право Израиля на самооборону и наличие всех необходимых ресурсов для его реализации

Текущие протестные настроения представляют собой сугубо внутренний гражданский подъем, вызванный многолетней социальной фрустрацией, а не внешним воздействием. На протяжении 47 лет правящий режим удерживал власть методами жесткого подавления. Трагические события января продемонстрировали истинную природу режима: силовое подавление мирных протестов привело к десяткам тысяч жертв.

Необходимо подчеркнуть, что кампания Израиля и США направлена не против иранского народа, а против государственных институтов, экспортирующих нестабильность и терроризм. Культивируемая руководством Ирана идеология «смерти Америке и Израилю» в конечном итоге оборачивается трагедией для самих иранцев. Данная деструктивная парадигма должна быть изжита. Иранское общество заслуживает перехода к созидательной модели развития.

- Режим муллократии подверг террористической атаке монархии Персидского залива. Несмотря на уничтожение так называемой Оси зла – остатки иранских прокси-армий, в частности, «Хезболла» и хуситы, также вступают в эту войну. Иран делает ставку на расширение географии войны. Как вы думаете, насколько велики угроза и риски перерастания специальной операции в большой геополитический пожар войны, который охватит весь Ближний Восток? И что может предпринять государство Израиль для предотвращения наихудшего сценария затяжной войны?

Иран предпринимает очевидные попытки расширить зону конфликта через подконтрольные военизированные формирования. С момента начала кампании 28 февраля в адрес «Хезболлы» и иных группировок направлялись предупреждения о недопустимости вовлечения в противостояние. Несмотря на первоначальную сдержанность, под давлением Тегерана «Хезболла» перешла к активным атакам на территорию Израиля.

Данные действия предоставили Израилю правовые основания для нанесения ответных ударов по инфраструктуре организации, включая логистические узлы в районе реки Литани. В ходе операций соблюдались нормы международного гуманитарного права: гражданское население было заранее уведомлено о необходимости эвакуации. На текущий момент любое присутствие в зоне к югу от Литани квалифицируется как враждебное. Особого внимания заслуживает позиция официального Бейрута, признавшего «Хезболлу» незаконной организацией, однако декларативные заявления должны быть подкреплены практическими мерами правительства Ливана по пресечению деятельности группировки.

- Лично для меня стало сюрпризом существование чудовищной многослойной и многоуровневой государственной машины в Иране. Система оказалась слишком живучей, и несмотря на ликвидацию лидеров террористического режима, исламское государство продолжает управлять страной и воевать с внешним миром. Сегодня на устах у всех один банальный вопрос – как победить это чудовище? И сможет ли Израиль завершить эту высокую миссию?

С начала текущей кампании отмечается беспрецедентный уровень координации между политическими институтами Соединенных Штатов и Израиля под руководством президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху

За последние три недели в результате серии операций были ликвидированы ключевые фигуры в иерархии иранского режима. Это привело к дезорганизации механизмов принятия решений. В настоящее время наблюдается управленческий хаос: назначенный преемник Моджтаба не появляется в публичном пространстве, а недавнее обращение президента Пезешкиана по случаю Новруз-байрама свидетельствовало о глубоком истощении руководства. Отмечается явный раскол между силовыми структурами, включая полицию и КСИР, чьи действия зачастую противоречат друг другу.

До тех пор, пока у власти находятся приверженцы радикальных идеологий, наши действия по их устранению из политического поля будут продолжены. Мы рассчитываем, что сложившаяся конъюнктура позволит иранскому обществу инициировать процесс демократических преобразований.

- Как вы знаете, и Азербайджан подвергся нападению. Иран атаковал Нахчыванскую Автономную Республику. Не исключено, что в условиях децентрализации власти в Иране разрозненные силы, оставшиеся без единого командования и связи с политическим руководством, могут предпринять еще одну атаку. Во многих западных, американских и израильских СМИ прозвучала следующая версия уничтожения военно-морских сил Ирана на Каспии со стороны Израиля: дескать, эта превентивная мера была предпринята во избежание атаки Ирана на нефтяную инфраструктуру Азербайджана. Что вы можете сказать в этой связи?

Атака Ирана на Нахчыван является очередным свидетельством стремления Тегерана к региональной эскалации, затрагивающей даже нейтральных акторов. При этом иранская сторона традиционно прибегает к тактике отрицания ответственности и манипулятивным обвинениям в адрес третьих сторон, включая Израиль, одновременно призывая к «объективному расследованию».

Что касается ударов в акватории Каспийского моря: действия Израиля и США направлены на нейтрализацию широкого спектра угроз. Операции затронули портовую инфраструктуру и военные объекты, оснащенные ракетным вооружением, в южной части Каспия, которые представляли непосредственную угрозу для проведения воздушных операций над территорией Ирана.

- Аналитики и эксперты в области изучения Ближнего Востока весьма скептично относятся к вероятности построения в Иране светского и демократического государства. В первую очередь, исходя из провального опыта построения во многих арабских государствах, особенно после «Арабской весны». В Иране отсутствует традиция политической культуры в западном и израильском понимании демократического наследия. Любая попытка построения демократии приводит к становлению военной хунты или авторитаризма с исламским оттенком. К тому же Иран еще с шестнадцатого века является Ватиканом воинствующего шиизма. Согласитесь, сложно будет преодолеть столкновение цивилизаций и в будущем, не так ли? Как же сохранить, расширить и приумножить влияние уникальной жемчужины демократии на Востоке – израильской модели?

- Резюмируя, целью текущей операции является ликвидация экзистенциальной угрозы, формировавшейся иранским режимом на протяжении почти полувека. Основные усилия сосредоточены на демонтаже военно-ядерной и баллистической программ, а также на пресечении поддержки террористических сетей на Ближнем Востоке.

По мере деградации военного потенциала режима будут созданы предпосылки для трансформации политической системы Ирана силами его граждан. Вопросы о форме правления и составе будущего руководства находятся в исключительной компетенции иранского народа. Мы надеемся на скорейшее разрешение этого системного кризиса.

