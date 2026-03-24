«Иранцы выйдут на улицы после окончания бомбежек»

Заявление президента США о переговорах с Ираном, деэскалации конфликта и скором заключении новой ядерной сделки окутано противоречиями и сумятицей. Итак, Трамп отложил свой ультиматум по восстановлению судоходства в Ормузском проливе на пять дней. Тегеран отрицает проведение каких-либо переговоров и считает заявление главы Белого дома попыткой выиграть время перед наземной операцией армии США. Haqqin.az разбирается в этой ситуации с израильским политологом Михаилом Гуревичем.

— Трамп говорит, что «ядерная сделка близка», и откладывает ультиматум на 5 дней, в течение которых армия не наносит удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Как вы считаете, кто первым предложил переговоры? — То, что во время боевых действий стороны обмениваются какими-то месседжами, - это нормально, и ничего нового в этом нет. Даже во время Второй мировой войны Советский Союз и Германия обменивались посланиями. Трамп любит говорить о том, что иранцы хотят мира, просят прекратить удары и так далее. Главное — это на каких условиях подписывается мир, а не то, кто первым вышел с инициативой о переговорах. По моим данным, предложение исходило от спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Наверное, он один из последних оставшихся в живых руководителей, кто является наиболее приближенным к КСИР. С другой стороны, он представляет некую гражданскую власть — парламент, который имеет подобие легитимности. Надо сказать, что Галибаф вообще интересный персонаж. Он несколько раз участвовал в президентских выборах и каждый раз проигрывал. Это человек, который не знает ни одного иностранного языка, кроме фарси. Интересно, как он будет вести переговоры. Он долгое время был мэром Тегерана и считается человеком в достаточной степени коррумпированным. При этом он слывет «ястребом». Но мы не знаем, радикал ли он по своим взглядам или действует в угоду политической конъюнктуре. Возможно, он является «ястребом» лишь для того, чтобы быть ближе к верховной власти. — Так значит, Галибаф вышел на американцев с предложением поговорить? — Израильская пресса указывает именно на этого персонажа. Это подтверждается тем, что ранее он вылетел из Тегерана в направлении Пакистана. А так как небо над Тегераном — это зона ответственности израильских ВВС, и его самолет не был сбит, напрашивается вывод: Израиль был в курсе инициативы Галибафа, и ему дали вылететь. — Иран собирается взимать пошлину за транзит через Ормузский пролив, а Трамп говорит, что вместе с иранцами будет контролировать там судоходство. Что это значит?

— Трамп сказал, что собирается вместе с Ираном управлять проливом. Но совместное управление и совместный сбор пошлин - это разные истории. Пока в этом деле много непонятного. Иранцы не могут единолично собирать пошлины, так как часть пролива находится в юрисдикции Катара. Вообще-то, все эти разговоры о переговорах идут на фоне продолжающейся войны. Более того, американские силы продолжают прибывать в регион. Ни один корабль не изменил своего курса. Сюда прибывают сухопутные войска. Корабли 31-й морской экспедиционной части USS Tripoli и USS New Orleans примерно с 2200 военнослужащими на борту прибудут в зону ответственности Центрального командования. Пентагон также рассматривает возможность мобилизации десантников 82-й воздушно-десантной дивизии — около 3000 солдат, способных прибыть в любую точку мира в течение 18 часов. Эти войска могут быть использованы для захвата нефтяного терминала на острове Харк, побережье которого иранцы используют для блокирования судоходства в Ормузе. То есть, несмотря на сообщения о каких-то переговорах, война продолжается. И это явно противоречит всем позициям иранской стороны, которые мы наблюдали до сих пор. Они всегда заявляли, что под давлением ни с кем говорить не будут. — Так, военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран продолжит войну, пока США не отменят санкции, не выплатят компенсации и не дадут международные гарантии невмешательства во внутренние дела страны. Одновременно КСИР потребовал от США убрать военные базы в Персидском заливе… — В Иране вообще непонятно, кто и о чем уполномочен говорить. Прежде всего, позицию Ирана должен представить аятолла Моджтаба, но он либо умер, либо не в состоянии что-либо произнести. Неизвестно, где он вообще находится, поговаривают даже, что он в Москве. Неизвестно, кто конкретно делает эти грозные заявления от лица КСИР, в руках которого сосредоточена вся власть в ИРИ. — Это понятно: назовут свое имя и через час получат удар беспилотником. Вот и стали стражи исламской революции людьми-невидимками. Хотя глава МИД Аббас Аракчи дает комментарии… — Министр Аракчи, как и президент Масуд Пезешкиан, — абсолютно формальные политики. Известно, что Пезешкиан подавал в отставку, но ему не дали уйти. То же самое касается Аракчи, который никакой роли в иранской политике не играет и просто занимает кресло. Трамп делает то, что искусно умеет, — играет с биржами. После его заявления о том, что США не ударят по центральной электростанции Ирана, стабилизировались рынки, растут показатели S&P, индекс Доу-Джонса и т. д. Ударов по иранской энергосистеме и раньше не было. Были удары по НПЗ, резервуарам горючего КСИР, но по электростанциям никто не бил. Теперь Трамп «отложил» эти удары до пятницы. Но если раньше отсутствие ударов приводило к повышению цен на нефть, то сейчас это же отсутствие ударов приводит к их понижению. Согласитесь, это искусная игра. После пятницы наступят выходные, биржи будут закрыты, а в понедельник можно снова говорить что угодно. Трамп — уникальный человек, и надо отдать должное его креативному подходу.

— В начале войны предполагалось ее завершение до 1 апреля, перед встречей Трампа и Си Цзиньпина, но эту встречу отложили. Какие еще есть даты у военной операции США и Израиля? — В первую очередь говорят про 22 апреля — День независимости Израиля. Трамп в разговоре с израильским журналистом сказал, что собирается приехать в Израиль, где его удостоили награды еврейского государства. Если он планирует визит, то, конечно, перед этой поездкой должно произойти что-то особенно значимое в рамках военной операции в Иране. Он позиционирует себя спасителем Израиля, ему нравится «библейское» отношение к его персоне, благодарность еврейского народа и прочее. Думаю, что к 22 апреля он попытается добиться чего-то особенного. — Как вы относитесь к статье в The New York Times, где сообщается о якобы существующем плане по свержению муллократии? Планировалось восстание иранцев при вооруженной поддержке курдских группировок, но этот план провалился… — Давайте сравним информацию в этой статье с реальностью. Мы не знаем, что происходило за кулисами, но хорошо знаем, что происходило публично. За все время операции наследный принц Реза Пехлеви, премьер-министр Нетаньяху и президент Трамп раз за разом повторяли: «Дорогие граждане Ирана, пожалуйста, сидите дома. Мы бомбим; когда перестанем, тогда наступит ваше время выходить на улицы». Было бы странно, если бы иранцы вышли протестовать под ракетными и дроновыми обстрелами. Кроме того, в «Моссаде» прекрасно знают возможности иранских силовиков координированно действовать в случае народного восстания. Поэтому до тщательного уничтожения инфраструктуры репрессивного аппарата людей призывали воздержаться от выступлений. Нужно время, чтобы нанести максимальный ущерб КСИР. То есть в статье написано прямо противоположное тому, что мы видели и слышали в эти дни. Работа над ликвидацией военного арсенала Ирана и его аппарата подавления идет и будет идти. Вот недавно израильская авиация накрыла мощный ракетный склад, из которого велись обстрелы. Примечательно, что обстрелы стран Залива продолжаются, а обстрелы Израиля по каким-то причинам резко снизились. — Может ли быть заключена сделка между США и Ираном, при которой режим выживет?