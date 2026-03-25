Европейские лидеры, убедив себя в том, что Дональд Трамп проиграл войну в Иране, все громче критикуют президента США, вспоминая старые обиды. После негативной реакции на призыв Вашингтона к вмешательству НАТО в ситуацию в Ормузском проливе, Трамп выразил недовольство нежеланием союзников оказывать помощь. В ответ президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в резких формулировках призвал европейцев осудить США за войну в Заливе, которая, по его мнению, стала «политически катастрофической ошибкой», а атаки американо-израильской коалиции назвал нарушением международного права.

Курс на стратегическую автономию Штайнмайер призвал Германию и Европу освободиться от существующей зависимости от США. «У нынешней американской администрации совершенно иное мировоззрение, чем у нас. Это мировоззрение игнорирует установленные правила, партнерство и давнее доверие», — заявил он. По мнению президента ФРГ, Европе не стоит рассчитывать на возвращение к прежним тесным трансатлантическим отношениям, так как общие ценности, лежащие в их основе, более не существуют. Он считает, что ЕС должен достичь суверенитета в сфере обороны и технологий, чтобы избавиться от уязвимостей. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поспешил похвалить Штайнмайера за критику военных действий. В социальной сети X Аракчи заявил, что президент Германии заслуживает признания за «осуждение нарушений прав иранцев». Судя по всему, защита прав граждан Ирана преподносится режимом аятолл как его святая миссия.

Внутренняя оппозиция в Германии Стоит отметить, что руководство блока ХДС/ХСС подвергло позицию Штайнмайера жесткой критике. Лидер парламентской фракции ХСС Александр Хоффманн подчеркнул, что хотя международное право имеет наивысший приоритет, оно не должно становиться «защитной оговоркой» для террористических режимов. Канцлер Фридрих Мерц (ХДС) также дистанцировался от войны с Ираном, однако, в отличие от ряда европейских партнеров, воздержался от прямой квалификации действий США и Израиля как нарушения международного права. Комментируя ситуацию для haqqin.az, бывший вице-президент Европарламента и основатель организации Women Political Leaders Сильвана Кох-Мерин отметила, что подавляющее большинство европейских стран и парламентов осуждают войну против Ирана.

По ее словам, Испания занимает крайне жесткую позицию, но Италия высказывается более умеренно, а страны Южной Европы, обеспокоенные пролетами иранских дронов в сторону британской базы на Кипре, настаивают на усилении ПВО, но не имеют намерения вступать в войну. Кох-Мерин напомнила о недавнем соглашении между Европой и Ираном, направленном на избежание эскалации. Несмотря на санкции против иранского руководства за финансирование терроризма, международные юристы полагают, что это не является поводом для войны. «Борьба с терроризмом не так проста. Иран — суверенное государство, и происходящее сейчас противоречит международному праву», — добавила она.

Позиция Польши: «Ось зла» и исторические параллели Вице-спикер Сената Польши Михал Каминьский в интервью haqqin.az заявляет, что политика лидеров ЕС является пагубной для безопасности континента. Он напомнил, что недавно Тегеран выпустил две баллистические ракеты по авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане (около 4000 км от Ирана). Ранее европейцы верили обещаниям аятолл об ограничении дальности ракет в 2000 км. Теперь же очевидно, что в радиусе поражения находятся Берлин, Лондон и Рим. «Америке нужно было ждать, пока иранцы создадут ядерное оружие и межконтинентальные ракеты?» — задается вопросом Каминьский. Он подчеркнул, что Иран открыто объявил войну США, Израилю и Европе, а власть в стране принадлежит КСИР, который ЕС сам же внес в список террористических организаций. По мнению польского политика, Россия и Иран — это единая «ось зла». Он обвинил западноевропейских соседей в «инфантильности», напомнив, как в начале вторжения России в Украину они были готовы договориться с Москвой. «Ведущие страны ЕС образно говоря в любое время готовы подписать условный пакт Риббентропа-Молотова. Война началась не с нападения Германии на СССР, как сказал канцлер, а с этого позорного пакта, по которому поделили Польшу», — заявил он.