Анализ ситуации вокруг переговоров Ирана и США

Сообщения о возможных переговорах между Ираном и США в Пакистане носят крайне противоречивый характер. Дело в том, что и Соединенные Штаты, и исламская республика рассматривают в условиях информационной войны манипулирование СМИ как часть своей общей военной стратегии. Об этом haqqin.az заявил иранский общественный деятель, писатель и профессор Насер Карами. По этой причине чрезвычайно сложно с уверенностью определить, отражают ли публикации в прессе реальные события или же являются лишь частью целенаправленной кампании психологического и медийного воздействия. По словам эксперта, на официальном уровне КСИР отверг все пятнадцать условий, выдвинутых Трампом. Однако публичные заявления не всегда раскрывают полную картину. Мы просто не знаем, что происходит за закрытыми дверями и какие переговоры относительно условий прекращения огня могут вестись между сторонами опосредованно.

Официальное отрицание и внутренняя повестка Официальная позиция иранского правительства заключается в категорическом отрицании. Высокопоставленные чиновники опровергают сообщения о каких-либо контактах между Тегераном и Вашингтоном, настаивая на намерении продолжать войну. Вместе с тем имеются веские признаки того, что это отрицание адресовано в первую очередь внутренней иранской аудитории. Похоже, оно призвано не столько отражать дипломатические реалии, сколько поддерживать моральный дух внутри страны, особенно среди сотрудников силовых и репрессивных структур режима. Характерно и то, что Мохаммад-Багер Галибаф, которого многие считают участником возможных переговоров с иранской стороны, оказался под значительным давлением, вынуждающим его публично отрицать подобные контакты. Это, вероятно, объясняет его все более агрессивную риторику в последние дни, включая резкие выпады в адрес правительства США и усиление угроз в адрес американских военных.

Выживание как главная цель Карами считает недостоверными сообщения СМИ о том, что Иран требует от Трампа вывести американские базы из региона Персидского залива. Корпус стражей исламской революции (КСИР) не в том состоянии, чтобы выдвигать подобные требования. На данном этапе их главной целью является элементарное выживание, отметил он. Руководство режима, вероятно, готово принять практически любые условия, если это обеспечит сохранение исламской республики в той или иной форме. С их точки зрения, само по себе выживание уже станет большой победой. Их расчеты больше не сосредоточены на силе, влиянии или идеологической экспансии — речь идет лишь о сохранении системы любой ценой. «На мой взгляд, слово «соглашение» с США и Израилем звучит слишком благозвучно; более точным термином была бы «капитуляция». Для режима важны не переговоры равных, а поиск путей к спасению. При этом собственное выживание режим при любых обстоятельствах представит внутри страны как триумф», — подчеркивает Карами.