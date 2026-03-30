Война разгорится. Экономика обрушится

Режим КСИР в Иране фактически воюет против арабских соседей активнее, чем с «ненавистными сионистами». По сообщению «Аш-Шарк аль-Аусат» — одной из крупнейших международных арабских газет — почти 83% ракетно-дроновых атак Ирана были направлены против стран Персидского залива, и только 17% — в сторону Израиля. По состоянию на 29 марта по арабским государствам была выпущена 4 391 ракета и беспилотник, тогда как по Израилю — 930 единиц БПЛА и ракет.

После угроз КСИР «поджечь все корабли», проходящие через Ормузский пролив, трафик перевозок энергоресурсов сократился на 95%. Позже иранские официальные лица уточнили, что пролив закрыт не полностью (за исключением судов США, Израиля и их партнеров), но ввели новые правила: любое судно обязано получить разрешение Тегерана и заплатить пошлину в размере 1 доллара за баррель. Хотя некоторым танкерам под флагами Индии, Пакистана и Китая разрешили выход, около 2000 судов под флагами других стран остаются заблокированными. Наиболее резко на удары по гражданской инфраструктуре отреагировали ОАЭ, которые до недавнего времени были «тихой гаванью» и местом обхода санкций для иранского бизнеса. Телеканал Iran News 24 сообщил, что Эмираты конфисковали иранские активы на сумму 530 миллиардов долларов, аннулировав все виды на жительство, включая «золотые визы», несмотря на прежние обещания «99-летнего проживания».

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в сети X заявил: «Любое политическое решение относительно иранских атак должно включать компенсации за нападения на жизненно важные объекты и мирных жителей». Гаргаш также обвинил Тегеран в недобросовестности, отметив, что Иран обманул соседей относительно своих намерений и проявил преднамеренную агрессию, несмотря на попытки арабских стран предотвратить конфликт. Наряду с этим, как писал накануне haqqin.az, сообщают о конфликте между президентом Масудом Пезешкианом и руководством КСИР. Президент предупредил командование, что без прекращения огня экономику Ирана ждет тотальный коллапс уже через 3–4 недели: инфляция зашкаливает, наблюдается острый дефицит наличности и задержки зарплат. Известный иранский экономист Хасан Мансур в беседе с haqqin.az отметил, что при официальной инфляции в 73–74%, реальный рост цен на продукты питания достигает 200–300%.

Х.Мансур указывает на главную угрозу Ирану – пустую казну: «Единственный способ правительства получить деньги — бесконтрольная печать банкнот, что провоцирует галопирующую инфляцию», - говорит эксперт. Иранский специалист подчеркивает и проблему валютного голода - даже если Иран продолжит экспортировать нефть, стране запрещено получать твердую валюту. Торговля с Китаем и Индией идет по бартеру или за юани/рупии, что Мансур называет «примитивным обменом». В Иране вспыхнул энергетический кризис, а дефицит газа и электричества стал критическим. По словам ХМансура, если раньше свет отключали на 10–15 часов, то теперь население остается без электричества сутками. В этой ситуации режим муллократии приоритетно финансирует силовиков (КСИР, полицию), печатая для них деньги. Однако для оплаты иностранных прокси (наемников из Ирака, Сирии и Ливана) требуются доллары и дирхамы, запасы которых у КСИР на исходе.