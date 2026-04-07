Иранская оппозиция готовится к вооруженному восстанию

Несомненно, американцы по разным каналам вооружают иранцев, оппозиционно настроенных к режиму аятолл. Судя по всему, подготовка к вооруженному мятежу идет полным ходом. Об этом изданию haqqin.az заявил известный иранский литератор и ученый-арабист Али Хусейн Нежат, соратник первого президента Ирана Абольхасана Банисадра. Так он прокомментировал заявление президента Дональда Трампа на пресс-конференции о том, что «иранский народ даст отпор, как только поймет, что его не будут обстреливать, и как только сможет раздобыть оружие». Отметим, что в ходе пресс-конференции Трамп сказал, что иранцы хотят продолжения израильско-американских атак и желают «слышать звуки бомб, потому что хотят быть свободными». Он добавил, что единственная причина, по которой иранцы не выходят на улицы с протестами, заключается в том, что «их немедленно расстреляют» представители режима — в отличие от продолжающихся ударов США и Израиля по всей стране.

Американский лидер также сообщил, что США пытались передать оружие иранским протестующим для борьбы против режима, но оно до них не дошло. «Мы отправили оружие, много оружия. Оно должно было достаться людям, чтобы они могли бороться с этими бандитами. Вы знаете, что произошло? Люди, которым его прислали, оставили его себе, потому что сказали: "Какое хорошее оружие, мы оставим его себе". Поэтому я очень расстроен определенной группой людей, и они заплатят за это большую цену», — заявил президент США. Али Хусейн Нежат отметил, что месяц назад американское оружие было предоставлено курдским группировкам в Иракском Курдистане. Планировалась операция курдов внутри Ирана, но сами же США ее отменили и поручили курдам через контрабандные каналы передать вооружение иранским оппозиционерам. «Подготовка курдов к операции в Иране шла не только в Ираке, но и в Европе. В Германии и Франции для участия в военной операции была рекрутирована масса молодежи из курдской общины. Я сам видел немало курдов-наемников в военной форме на улицах Парижа. Большая группа наемников отправилась в приграничную с Ираном зону. Операция не была поддержана властями курдской автономии и в конце концов была отменена со стороны США. А американское оружие, которое курды должны были доставить в Иран, они оставили себе», — сказал политолог.

Видимо, теперь часть этого оружия попадает в Иран через ирано-иракскую границу, а частично перебрасывается коалицией США и Израиля по воздуху. О том, в чьи конкретно руки попадает это вооружение, судить сложно. Есть два оппозиционных центра, которые потенциально могут мобилизовать сторонников на вооруженное выступление. Первый центр — это реформаторы: экс-президенты Хасан Роухани, Мохаммад Хатами и экс-министр иностранных дел Джавад Зариф, на которых американцы могут сделать ставку. Я уверен, что эта тройка пользуется поддержкой со стороны правительства Масуда Пезешкиана. Они способны собрать определенную массу людей для мятежа. Другой оппозиционный центр — наследный принц Реза Пехлеви, который не раз заявлял, что его поддерживают тысячи солдат регулярной иранской армии «Артеш». В случае с Резой Пехлеви вооруженное выступление будет несколько напоминать Октябрьский переворот в России 1917 года. Разница лишь в том, что тогда была антимонархическая революция, а здесь во главе мятежа встанет наследник монархии. В Октябрьском перевороте ключевую роль сыграли российские солдаты, бежавшие с полей Первой мировой войны. Сейчас в Иране тысячи военнослужащих дезертировали из КСИР и регулярной армии. Вполне может быть, что Пехлеви вооружит их, а также некоторые гарнизоны «Артеш», которые месяц назад были разоружены силами КСИР.