То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина

После работы в странах Персидского залива украинские специалисты отправились в Пентагон, чтобы обучать американцев опыту борьбы с дронами. Отметим, что перед началом совместных американо-израильских ударов по Ирану члены оперативной группы Пентагона по противодействию беспилотникам посетили Киев. Целью визита было изучение того, как украинские военные защищают инфраструктуру и войска от российских БПЛА. Директор Объединенной межведомственной целевой группы 401-й бригады генерал Мэтт Росс сообщил, что украинский опыт изучается для применения на Ближнем Востоке против иранских ударных платформ, которые также использует Россия. Как сообщают американские эксперты, в настоящее время 20 украинских специалистов находятся в Пентагоне, где делятся с коллегами тактикой борьбы с беспилотниками. Более 200 военнослужащих ВСУ в пяти странах Персидского залива анализируют системы ПВО этих государств и передают уникальный опыт противодействия иранским дронам, обеспечивая технологический обмен в сфере безопасности. Судя по разнообразию шевронов украинских военных, встретившихся с президентом Зеленским в ходе его поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию, украинцы проводят реорганизацию всей системы ПВО этих государств.

Новый подход к военному сотрудничеству Как сообщил haqqin.az директор Агентства реформирования сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности генерал-майор и заместитель председателя СБУ в 2014–2015 годах Виктор Ягун, несмотря на продолжающуюся войну с Россией, Украина кардинально изменила подход к военному сотрудничеству. В Киеве вспомнили, что существуют и другие регионы мира, с которыми можно наладить перспективное долгосрочное партнерство. «Мы активно работаем не только с Ближним Востоком, но и с Латинской Америкой, Африкой и Дальневосточным регионом. Направление Персидского залива оказалось прорывным. Ситуация там крайне интересная. Когда Украина предложила свою помощь США, в Вашингтоне ответили, что она не нужна — мол, мы настолько мощная держава, что сами решим все проблемы с иранскими дронами. Однако, когда стало ясно, что США ничего не решили, а страны Залива оказались под ударом, Украина без согласования с Соединенными Штатами вышла на 11 стран региона с предложением организовать защиту от иранских «Шахедов», — пояснил Ягун. По его словам, в Киеве и странах региона прошли встречи с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта и других государств. Помощь была направлена незамедлительно, а позже состоялся визит Зеленского. Группы украинских специалистов активно работают на местах, демонстрируя положительные результаты в организации защиты от иранских БПЛА.

Эффективность против дороговизны То, чего не смогли сделать США в плане обороны своих баз и союзников, эффективно осуществляют украинские специалисты. Украина работает в этом регионе не столько ради заработка, сколько ради стратегического сотрудничества. Цель Киева — получить неиспользованные странами Залива ракеты к системам Patriot, которые жизненно необходимы ВСУ. При этом Украина формирует для ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран систему ПВО, которая во много раз дешевле западных аналогов, но при этом крайне эффективна. Эти страны понимают, что недостаточно просто купить 10 тысяч украинских высокоскоростных перехватчиков (например, P1-SUN), чтобы сбить 10 тысяч «Шахедов-136». Борьба с дронами — это целая система и культура мер. Она включает в себя подготовку специалистов, понимание архитектуры ПВО и создание нескольких эшелонов защиты: от мобильных групп на джипах с пулеметами и систем РЭБ до звуковых индикаторов и серьезных комплексов, способных перехватывать баллистику. «Необходимо выстроить всю эту архитектуру в единую систему. Понятно, что невозможно просто взять украинский опыт и механически перенести его в страны Персидского залива, где другой климат, другие люди и уровень подготовки», — отметил эксперт. Поэтому была разработана схема, адаптированная под новую архитектуру ПВО стран Залива, рассчитанную на отражение атак Ирана. В самой Украине методы противодроновой защиты совершенствуются каждые три месяца, требуя постоянной технологической модернизации. Именно этот живой опыт передается ближневосточным партнерам.

Геополитическое недовольство Запада По словам Виктора Ягуна, деятельностью Украины в Персидском заливе недовольны в США, так как они теряют миллиардные доходы от экспорта оружия. «США более 40 лет сидели на шее арабских шейхов, обещая им защиту и продавая лучшее оружие. Практика показала: оружие дали хорошее, но не научили им пользоваться, поэтому ожидаемого эффекта не последовало. Трамп как бизнесмен также недоволен Украиной, ведь у него из-под носа увели многомиллиардный контракт», — считает эксперт. Президент Зеленский, по мнению Ягуна, поступил быстро и правильно, предложив шейхам вкладывать деньги в Украину, покупать зерно, оружие и опыт военных инженеров. Выходом Киева на этот рынок недовольны и европейские ВПК. Развивая недорогую и эффективную технику БПЛА, Украина делает бессмысленными миллионные госзаказы европейских производителей.

Уроки современной войны Европейцы осознали, что многие технологии, которые они развивали, оказались тупиковыми. Нет смысла производить танк за 3 миллиона долларов, если его можно уничтожить дроном за 10 тысяч. Оказалось, что основная масса производимого на Западе вооружения сейчас не востребована. События на украинском фронте ставят под вопрос целесообразность закупки тысяч танков, если их может заменить рота подготовленных операторов БПЛА. Украина продемонстрировала свои возможности европейцам на практике: • В Эстонии: На пехотных учениях украинская рота дронов полностью уничтожила батальон, который даже не успел развернуться. • На море: Украинские морские дроны в ходе учений «уничтожили» фрегат и повредили два корвета. Таким образом, Украина доказала, что даже без мощного флота способна обеспечить охрану морских путей и технологически очистить фарватер для «зернового коридора», противодействуя попыткам России или Ирана контролировать акватории.

Взгляд в будущее и морские технологии Украина перестала надеяться исключительно на европейскую помощь и активно развивает собственные технологии. «Четыре года нам помогали с расчетом, чтобы Украина не проиграла, давая Европе время повысить свою обороноспособность. На фоне этого мы видим, как в Европе не могут справиться даже с президентом Венгрии, блокирующим поддержку», — отметил Ягун. Особое внимание уделяется морским беспилотникам. Ни один большой корабль не защищен от роя таких аппаратов. Морской дрон Magura уже уничтожал ракетами российские вертолеты Ми-8 и даже истребители, которые пытались перехватить беспилотники у Крыма. Использование платформ для запуска 10–15 таких дронов позволяет патрулировать морское пространство и уничтожать даже малые катера, невидимые для радаров. Кроме того, у ВСУ есть подводные дроны «Маричка», которые могут использоваться для разминирования в Персидском заливе — эта технология уже испытана в Черном море.